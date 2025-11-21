Συναγερμός έχει σημάνει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, καθώς ένα ζευγάρι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, μετά από κατανάλωση μανιταριών.

Το ζευγάρι, έχει διαγνωστεί με οξεία ηπατική ανεπάρκεια μετά από κατανάλωση μανιταριών στην ευρύτερη περιοχή της Έδεσσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι, παραβρέθηκε σε εκδήλωση συλλογής μανιταριών.

Αγώνας δρόμου για να βρεθούν μοσχεύματα

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ζευγάρι ηλικίας περίπου 50 με 60 ετών, ενώ έχει κινητοποιηθεί ο ΕΟΔ για μοσχεύματα.

Έχουν επικοινωνήσει με το Ιπποκράτειο και το Λαϊκό για να βρεθούν μοσχεύματα, ενώ έχει γίνει ήδη αίτημα και προς την Ιταλία, σε περίπτωση που δε βρεθούν στην Ελλάδα.

Το ζευγάρι είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Έδεσσας, έχοντας καταναλώσει μανιτάρια, που συλλέχθηκαν από το βουνό και ύστερα από την επιδείνωση της υγείας τους διακομίσθηκαν χθες στο ΑΧΕΠΑ.