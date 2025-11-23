Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»
Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά αποκλειστικά από το νοσοκομείο στην Ιταλία στο in, εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εξετάσεις τους, οι γονείς του δείχνουν μια μικρή βελτίωση.
Σε κρίσιμη κατάσταση σε εξειδικευμένο νοσοκομείο στην Ιταλία, νοσηλεύεται το ζευγάρι από την Έδεσσα που κατανάλωσαν δηλητηριώδη μανιτάρια.
Πρόκειται για έναν 65χρονο και την 55χρονη σύζυγό του, οι οποίοι έφαγαν μανιτάρια που ο 65χρονος είχε μαζέψει από το βουνό.
Λίγα μόλις 24ωρα μετά την κατανάλωση που τους οδήγησε στην εντατική, ο γιος του ζευγαριού μιλά αποκλειστικά στο in, εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εξετάσεις τους, οι γονείς του δείχνουν μια μικρή βελτίωση.
Σε τι κατάσταση είναι οι γονείς σας;
Γιος Ζευγαριού: Παρακολουθούνται στενά από τους γιατρούς ακόμα, η κατάσταση είναι κρίσιμη, αλλά υπάρχει μία βελτίωση. Υπάρχει το ενδεχόμενο να μην χρειαστούν μεταμόσχευση, αλλά είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο θα το καθορίσουνε οι εξετάσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, ελπίζουμε να καλυτερεύσουν τα πράγματα και για τους δύο.
Είναι σε ΜΕΘ, νοσηλεύονται σε εντατική;
Γιος ζευγαριού: Ναι.
Την βελτίωση πώς την καταλάβατε;
Γιος ζευγαριού: Στην κλινική τους εικόνα. Με βάση τα αποτελέσματα αλλά είναι κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Αναμένουμε οδηγίες.
Εσείς είχατε υπόψιν σας ότι οι γονείς σας θα έτρωγαν κάτι τέτοιο;
Όχι. Δεν ήταν η πρώτη φορά αλλά δεν ήταν και κάτι συχνό. Ο πατέρας μου τα είχε μαζέψει από το βουνό. Παίρνω πολύ δύναμη και κουράγιο από τον κόσμο τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι εδώ δίπλα να στηρίξω τους γονείς μου, θα κάνω ότι χρειαστεί.
Σύμφωνα με τον γιο τους, οι επόμενες ώρες αναμένονται κρίσιμες για την εξέλιξη της υγείας των γονέων του.
