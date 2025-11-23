Έδεσσα: Σε κρίσιμη κατάσταση το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια – Η ανάρτηση του γιου τους
Στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος μεταφέρθηκε το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια στην Έδεσσα.
Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ιταλίας ο 65χρονος και η 55χρονη από την Έδεσσα όπου μεταφέρθηκαν εσπευσμένα μετά τη σοβαρή δηλητηρίαση που υπέστησαν από άγρια μανιτάρια.
Με C-130, συνοδεία γιατρών του ΕΚΑΒ, το ζευγάρι από τον Νέο Άγιο Αθανάσιο Πέλλας μεταφέρθηκε σε νοσοκομεία της Ρώμης και της Πίζας για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος.
«Έχουν μπει στη λίστα της Ιταλίας πια, σε επείγουσα προτεραιότητα. Τα πρώτα μοσχεύματα που θα βρεθούν συμβατά για καθέναν από τους δυο θα πάνε σε αυτούς. Η επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος γίνεται σε ανθρώπους με κεραυνοβόλο όπως λέμε ηπατική ανεπάρκεια, οι οποίοι έχουν προσδόκιμο να ζήσουν λίγες ημέρες» είπε ο Γιώργος Παπαθεοδωρίδης, πρόεδρος Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.
Την ίδια ώρα, ο γιος τους εξέφρασε δημόσια τη συγκίνηση και την ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τόσο των ελληνικών νοσοκομείων όσο και των ιταλικών δομών υγείας, αλλά και προς όσους στηρίζουν την οικογένεια αυτές τις δραματικές ώρες.
Με νέα ενημέρωσή του, ανέφερε ότι οι γονείς του εξακολουθούν να βρίσκονται υπό τη φροντίδα έμπειρων και εξειδικευμένων γιατρών, διατηρώντας σταθερή αλλά κρίσιμη εικόνα.
«Αυτές τις ημέρες έχω λάβει άπειρα μηνύματα και τηλεφωνήματα σχετικά με την υγεία των γονιών μου. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλες και όλους ξεχωριστά. Με συγχωρείτε αν δεν μπορώ να απαντήσω εκείνη τη στιγμή, προέχει να είμαι δίπλα τους σε αυτό τον αγώνα. Η κατάσταση τους είναι κρίσιμη, αλλά σταθερή. Βρίσκονται στα χέρια εξειδικευμένων και έμπειρων ιατρών στην Ιταλία. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να γίνουν καλά! Και πάλι σας ευχαριστώ· αισθανόμαστε τις προσευχές και την αγάπη σας. Ευχαριστούμε πολύ το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΓΝΘ, του ΑΧΕΠΑ, καθώς και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και το ΕΚΑΒ για την άμεση κινητοποίηση. Σας ευχαριστώ», ανέφερε στην ανάρτησή του.
