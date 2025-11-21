Στην Ιταλία για μεταμόσχευση ήπατος αναμένεται να μεταφερθεί το ζευγάρι που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια στην Έδεσσα. Ο 65χρονος άνδρας και η 55χρονη σύντροφός του, νοσηλεύονται στο ΑΧΕΠΑ με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Στην Ιταλία το ζευγάρι που κατανάλωσε τα μανιτάρια

Το ζευγάρι θα μεταβεί σε δύο διαφορετικά μεταμοσχευτικά κέντρα στη Ρώμη και στην Πίζα της Ιταλίας, όπου και θα περιμένουν μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο μόσχευμα.

Την μετάβασή τους στην Ιταλία, γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook, o υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

Τι ανέφεραν συγγενείς

Ο γιος της οικογένειας, μίλησε στο LIVE NEWS.

«Είναι λίγο κρίσιμη η κατάσταση και πρέπει να γίνει η μεταφορά στην Ιταλία για μοσχεύματα. Θα πάω και εγώ ως συνοδός. Σήμερα το απόγευμα. Δεν ήταν από γιορτή, ήταν από το βουνό. Άγρια μανιτάρια», είπε χαρακτηριστικά.

-Πήγαν οι ίδιοι να τα μαζέψουν;

-Ναι, ο πατέρας μου. Απλά επειδή μένουμε κοντά σε βουνό, έτσι έτσι. Αλλά έτυχε να είναι δηλητηριώδη.

-Τι είχαν αισθανθεί;

-Συμπτώματα με εμετούς, ναυτία, ζαλάδα. Μετά από κάποιες ώρες. Η κατάστασή τους είναι σταθερή, επικοινώνησα μαζί τους, τους είδα.

Η νύφη του 65χρονου ανέφερε:

«Πήγε τα μάζεψε ο άνθρωπος. Δεν είναι η πρώτη φορά που πηγαίνει και μαζεύει μανιτάρια, αλλά αυτή τη φορά βγήκαν δηλητηριώδη. Δεν ξέρω. Ένα μανιτάρι βγήκε μαύρο. Στις τρεις τα ξημερώματα άρχισε να πονάει και στους δύο η κοιλιά. Τώρα τους μετέφεραν στο ΑΧΕΠΑ. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι, τώρα πώς έγινε, τι έγινε, έγινε το κακό».

Ο υφ. Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, μίλησε στο LIVE NEWS.

«Στις 18.00 θα μεταφερθούν με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας ο 65χρονος στην Ρώμη και η 55χρονη στην Πίζα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, και περαστικά. Είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση. Δεν έχει βρεθεί μόσχευμα. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του νοσοκομείου και του ΕΟΜ», τόνισε μεταξύ άλλων.