Le Soir: Μάρτυρας εμπλέκει άμεσα την Εύα Καϊλή στο Qatargate – Νέα στοιχεία στη βελγική δικαιοσύνη

Μάρτυρας «καίει» την Εύα Καϊλή αναφορικά με το Qatargate, το σκάνδαλο που αφορά δωροδοκία ευρωβουλευτών ώστε να προωθούν υποθέσεις του Κατάρ μέσω lobbying.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Le Soir, μαρτυρία που υπάρχει στη δικογραφία της υπόθεση αναφέρει ότι η Εύα Καϊλή ήταν παρούσα όταν προσφέρθηκε δωροδοκία για την αγορά του διαμερίσματος που θα μοιραζόταν με τον σύντροφό της, Φρανσέσκο Τζόρτζι. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η βελγική εισαγγελία θεωρεί πως αυτό είναι ισχυρή απόδειξη για τις κατηγορίες περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εκ μέρους της πρώην ευρωβουλευτή.

Όπως αποκάλυψαν η Le Soir και οι συνεργάτες της στο δίκτυο European Investigative Collaborations (EIC), ένα χρόνο μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, οι ερευνητές υποψιάζονται ότι το ζευγάρι αγόρασε μέρος ενός διαμερίσματος στην οδό Wiertz στην περιοχή Ixelles των Βρυξελλών με μετρητά.

Συγκεκριμένα, 100.000 ευρώ σε μετρητά, εκτός από τα 650.000 ευρώ που δηλώθηκαν ενώπιον συμβολαιογράφου και μεταφέρθηκαν μέσω τραπέζης. Ογδόντα χιλιάδες ευρώ βρέθηκαν επίσης κατά τη διάρκεια έρευνας στο σπίτι της πωλήτριας στη Γάνδη.

Από τα στοιχεία που προκύπτουν από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, ο Φρανσέσκο Τζόρτζι φέρεται ότι προσπάθησε να πείσει την πωλήτρια του διαμερίσματος να αποδεχτεί την πληρωμή του διαμερίσματος εν μέρει με μετρητά.

Στο δημοσίευμα αναφέρεται επίσης ότι, ανάμεσα στις 73 σελίδες των συμπερασμάτων από την Εισαγγελία, κρύβεται μια «βόμβα» για την υπεράσπιση της Εύας Καϊλή.

Τι κατέθεσε η πωλήτρια

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η πωλήτρια του διαμερίσματος, «κατά τη διάρκεια της ανάκρισής της, διευκρίνισε ότι τόσο ο κατηγορούμενος Τζόρτζι όσο και η κατηγορούμενη Kaili ήταν παρόντες». Και επισημαίνει ότι για το γραφείο του ομοσπονδιακού εισαγγελέα, η έρευνα καταδεικνύει «ότι οι κατηγορούμενοι (…) φαίνεται να έχουν ξεπλύνει μέρος των μετρητών που αποκτήθηκαν μέσω δωροδοκίας κατά την αγορά του διαμερίσματός τους. Οι ερευνητές βρήκαν στον υπολογιστή του κατηγορούμενου Giorgi μια προσφορά αγοράς που απευθυνόταν στον κτηματομεσίτη για ποσό που υπερέβαινε την τιμή που αναγραφόταν στο επίσημο συμβόλαιο πώλησης».

Η εισαγγελία αναφέρει επίσης ότι «η μαρτυρία της πωλήτριας αποδυναμώνει έτσι τη θέση της Εύας Καϊλή: ακόμη και αν τα μετρητά δεν της ανήκαν, η ευρωβουλευτής θα μπορούσε να υποθέσει ότι ήταν αμφίβολης προέλευσης και, χρησιμοποιώντας τα για την αγορά ακινήτων, θα μπορούσε να έχει διαπράξει ξέπλυμα χρήματος».

Τα 900.000 σε μετρητά

Αναφορικά με τα 900.000 ευρώ που βρέθηκαν στον σπίτι της, η πρώην ευρωβουλευτής έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι ένα μέρος αυτών μπορεί να ανήκε στον σύντροφό της. Άρα εναπόκειται σε αυτόν να το εξηγήσει.

Επίσης, έχει πει ότι ο Αντόνιο Παντσέρι, πρώην βοηθός της ευρωομάδας των Ιτάλων ευρωβουλευτών, χρησιμοποίησε το διαμέρισμά της για να κρύψει ορισμένα από τα δικά του χρήματα. Και αυτό γιατί ο Παντσέρι, πρώην προϊστάμενος του Φρανσέσκο Τζόρτζι, δεν απολάμβανε βουλευτική ασυλία από το 2019, όταν απολύθηκε από το αξίωμά του. Η ίδια, ως ευρωβουλευτής τότε, προστατευόταν από πιθανή έρευνα λόγω της ασυλίας της.

Κρίσιμη μαρτυρία

Η δημοσιοποίηση αυτής της μαρτυρίας έρχεται σε κρίσιμη στιγμή. Η δίκη για το Qatargate αναμένεται να προχωρήσει σύντομα. Η ακρόαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, ενώπιον του τμήματος απαγγελίας κατηγοριών των Βρυξελλών. Αυτό είναι υπεύθυνο για την επαλήθευση της νομιμότητας της δικαστικής έρευνας.

Οι δικηγόροι των δύο κατηγορουμένων αμφισβήτησαν τις έρευνες της ομοσπονδιακής εισαγγελίας και των διαδοχικών ανακριτών σε διάφορα σημεία με στόχο την ανατροπή όλων ή μέρους των ανακριτικών διαδικασιών.

Qatargate

Το Qatargate αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Τότε βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες μετρητών στο σπίτι της Καϊλή στη Βρυξέλλες, ύψους 900.000 ευρώ. Η τότε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, κατηγορείται για διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος, ενώ είναι ύποπτη ότι προωθούσε τα συμφέροντα του Κατάρ μέσω «lobbying».

Τόσο η Εύα Καϊλή όσο και ο σύντροφός της, Φρανσέσκο Τζόρτζι, επιμένουν από την αρχή στην αθωότητά τους. Ο Τζόρτζι, πρώην βοηθός Ιταλών ευρωβουλευτών, όπως οι εμπλεκόμενοι Αντόνιο Παντζέρι και Αντρέα Κοτζολίνο, ισχυρίστηκε ότι οι αρχικές ομολογίες που έκανε για εμπλοκή στην υπόθεση ήταν αποτέλεσμα εξαναγκασμού.