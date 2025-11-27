Καραθανασόπουλος: Η κυβέρνηση προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της οικονομίας στον προϋπολογισμό

«Ο προϋπολογισμός του 2026 είναι αντιλαϊκός και ταξικός και στόχο έχει να προσαρμόσει την ελληνική οικονομία στην οικονομία του πολέμου» ανέφερε ο γενικός εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανσόπουλος τοποθετούμενος στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο κ. Καραθανασόπουλος καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «προσπαθεί να ωραιοποιήσει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, η οποία όμως επηρεάζεται από το διεθνές περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από αβέβαιη ανάκαμψη, χαμηλούς ρυθμούς, υφεσιακά φαινόμενα ακόμα και στις ισχυρές οικονομίες της ΕΕ, αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων, με τον πλούτο να συσσωρεύεται σε όλο και λιγότερα χέρια και ν’ αυξάνεται ο βαθμός εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Υπάρχει συγκέντρωση και συγκεντροποίηση, με τα καρτέλ να ελέγχουν σε παγκόσμιο επίπεδο τις οικονομικές εξελίξεις σε πληροφορική, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες κλπ.» και επισήμανε πως «έχουμε ανισόμετρη εκδήλωση τόσο της ανάπτυξης όσο και της κρίσης».

Η κατάσταση αυτή, είπε, ο βουλευτής του ΚΚΕ «οδηγεί σε όξυνση των αντιθέσεων και των ανταγωνισμών μέσα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα, τόσο με τις ΗΠΑ και την Κίνα που ανταγωνίζονται για την πρωτοκαθεδρία του συστήματος όσο και για το μοίρασμα των αγορών, τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών με την εκδήλωση όλο και πιο συχνά ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων και πολέμων».

Σε αυτό το πλαίσιο, κατήγγειλε την εμπλοκή της Ελλάδας, με ευθύνη της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, για τη γεωστρατηγική αναβάθμιση του ρόλου της ντόπιας αστικής τάξης, προκειμένου να συμμετάσχει στο πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών της περιοχής, σημειώνοντας ότι αυτό το σκοπό εξυπηρετούν οι επενδύσεις στην Αλεξανδρούπολη για τη μεταφορά του υγροποιημένου αμερικάνικου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, αλλά και η συμφωνία για το λιμάνι της Ελευσίνας, που θα εξυπηρετεί αμερικανικά συμφέροντα ως αντίπαλο δέος στην Κίνα. Η μετατροπή της χώρας, τόνισε ο κ. Καραθανασόπουλος «σε ενεργειακό κόμβο είναι επικίνδυνη, κρίνοντας κανείς από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, που ήταν επίσης κόμβοι» και ζήτησε «να απεμπλακεί η χώρα μας από αυτούς τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς».

«Η ανάπτυξη που καταγράφεται είναι άδικη και αντιλαϊκή»

Αναφερόμενος στον προϋπολογισμό για το 2026 και την ελληνική οικονομία, ο κ. Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι «η ανάπτυξη που καταγράφεται είναι άδικη και αντιλαϊκή, όπως κάθε καπιταλιστική ανάπτυξη, όπου έχουμε επιδείνωση της θέσης της λαϊκής οικογένειας, την ίδια ώρα μάλιστα που κλιμακώνεται η αντεργατική επίθεση με πρόσφατο παράδειγμα τις χθεσινές ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τη «μαϊμού επαναφορά των ΣΣΕ».

Ο προϋπολογισμός, επισήμανε «έρχεται να προσαρμόσει την ελληνική οικονομία στην οικονομία του πολέμου, στο ευρωενωσιακό πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης, της ενιαίας ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών εξαμήνων και των ελέγχων για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών όλων των κρατών μελών της ΕΕ».

Ο γενικός εισηγητής του ΚΚΕ υπογράμμισε πως η οικονομία, όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες, δεν έχει αντοχές όχι όμως και για τις ανάγκες του κεφαλαίου και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ο λαός, είπε, πληρώνει τα φορολογικά έσοδα πάνω από το 90% έως το 95% και οι επιχειρηματικοί όμιλοι συμμετέχουν με μόλις 5%, ενώ παραμένουν παγωμένες οι δαπάνες για τους μισθούς, τις κοινωνικές παροχές, για τομείς που θα κάλυπταν τις λαϊκές ανάγκες όπως υποδομές αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής και αντισεισμικής προστασίας, την ίδια ώρα που χρηματοδοτούνται οι δαπάνες για τις υποδομές που εξυπηρετούν τις επενδύσεις και τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Ο φετινός προϋπολογισμός, εκτίμησε ο κ. Καραθανασόπουλος «θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες. Η πηγή των ανισοτήτων είναι το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα, που από τη φύση του κάνει τον πλούσιο πλουσιότερο και τον φτωχό φτωχότερο, γι’ αυτό και πρέπει να τεθεί στο στόχαστρο του λαϊκού κινήματος ο πραγματικός αντίπαλος, που είναι το κέρδος. Να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο ο χαρακτήρας της κοινωνικής πάλης, ο αντικαπιταλιστικός και αντιμονοπωλιακός, «γιατί απάντηση μία μόνο μπορεί να είναι. Μία, δεν υπάρχει δεύτερη, είναι ο σοσιαλισμός που είναι και επίκαιρος και αναγκαίος και ρεαλιστικός».