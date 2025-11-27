Ακόμα μία μέρα ταλαιπωρίας των οδηγών στους δρόμους της Αττικής σήμερα, Πέμπτη, μετά το χθεσινό μεγάλο μποτιλιάρισμα στις περισσότερες κεντρικές οδικές αρτηρίες λόγω της έκτακτης στάσης εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ ως αντίδραση στο εργατικό δυστύχημα στο αμαξοστάσιο του Πειραιά.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί από τις 07:00 το πρωί στον Κηφισό, με τους οδηγούς να καλούνται να επιδείξουν ψυχραιμία και υπομονή, καθώς το οδικό δίκτυο είναι στο «κόκκινο» και στα δύο ρεύματά του από του Ρέντη έως τη Μεταμόρφωση.

Αυξημένη είναι και η κίνηση στη Λεωφόρο Καρέα από το ύψος της Ηλιούπολης μέχρι την Κατεχάκη, ενώ και στην παραλιακή το μποτιλιάρισμα είναι μεγάλο από τον Φλοίσβο μέχρι τον Άλιμο.

Μεγάλο μποτιλιάρισμα καταγράφεται στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι σχεδόν τον Ασπρόπυργο

Στο κέντρο της Αθήνας τα αυτοκίνητα κινούνται κατά βάση σε χαμηλές ταχύτητες, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Κίνηση: Καθυστερήσεις έως 25′ στην Αττική Οδό

Από νωρίς αντιμετωπίζει προβλήματα και η Αττική Οδός σε εκείνο το σημείο. Καθυστερήσεις καταγράφονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5′-10′ στην έξοδο για Λαμία, 10΄-15΄ από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Μεγαλύτρες είναι οι καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο, από 20΄-25′ από Φυλής έως Κηφισίας και 10΄-15΄στην έξοδο προς Λαμία.

Επίσης μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι σχεδόν τον Ασπρόπυργο, ενώ αυξημένη κίνηση καταγράφεται από τη Λεωφόρο Σχιστού – Σκαραμαγκά μέχρι τα διυλιστήρια.