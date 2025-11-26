Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Μεγάλο μποτιλιάρισμα έχει δημιουργηθεί στους δρόμους της Αθήνας το απόγευμα της Τετάρτης, 26 Νοεμβρίου, μετά την έκτακτη στάση εργασίας των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ λόγω του εργατικού δυστυχήματος στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, που ολοκληρώθηκε στις 18:00.

Ειδικότερα, περί τις 18:50 καταγράφεται αυξημένη κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο, τα προβλήματα εντοπίζονται από το Κρυονέρι έως το Αιγάλεω, ενώ στην άνοδο οι καθυστερήσεις ξεκινούν από το Μοσχάτο και φτάνουν μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Στο κέντρο της Αθήνας η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με τους βασικούς οδικούς άξονες να κινούνται σε πολύ χαμηλές ταχύτητες. Με μεγάλες καθυστερήσεις κινούνται τα οχήματα στην Κηφισίας, και στα δύο ρεύματα, αλλά και στη Μεσογείων.

Αυξημένη κίνηση υπάρχει και στην Αττική Οδό. Συγκεκριμένα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Μενίδι έως τη Μεταμόρφωση, ενώ στο ρεύμα προς Ελευσίνα εντοπίζονται μικρότερα προβλήματα.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το εργατικό δυστύχημα

«Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣY», τονίζεται στη συλλυπητήρια ανακοίνωση.