Στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ το Σάββατο
Η στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί από 01:00 π.μ. έως 05:00 π.μ., με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να ξεκινήσουν αργότερα το πρωί του Σαββάτου
- Σοκαριστικό βίντεο: «Δασκάλα της χρονιάς» καταγράφεται να χτυπά 22 φορές με ζώνη τον 12χρονο γιο της
- Ποινές με αναστολή για τον θάνατο φοιτητή που καταπλακώθηκε από τοίχο - Ξεσπά η οικογένεια
- «Χτύπησε» και στον Πειραιά ο δράκος που επιτίθεται σεξουαλικά σε γυναίκες
- Πώς φτάσαμε ως εδώ; 26 χρόνια τεταμένων σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας
Τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν το Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2025 οι εργαζόμενοι σε όλες τις γραμμές των Σταθερών Συγκοινωνιών: Μετρό (Γραμμές 2 & 3), Ηλεκτρικό (ΗΣΑΠ Γραμμή 1) και Τραμ.
Η στάση εργασίας έχει προγραμματιστεί από 01:00 π.μ. έως 05:00 π.μ., με αποτέλεσμα τα δρομολόγια να ξεκινήσουν αργότερα το πρωί του Σαββάτου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σωματείων της ΣΤΑ.ΣΥ., η κινητοποίηση αποφασίστηκε ως «άμεση απάντηση» στις επανειλημμένες δημόσιες τοποθετήσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, τις οποίες οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν «ασύνετες» και «αβάσιμες».
Τα σωματεία υπογραμμίζουν ότι οι δηλώσεις αυτές αφορούν ζητήματα που έχουν ήδη συμφωνηθεί και συμπεριλαμβάνονται στη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (2024–2025).
Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι
-Αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων στη ΣΤΑ.ΣΥ.
-Αύξηση των ποσοστών προσαύξησης για νυχτερινή εργασία και αργίες.
Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, την ώρα που το Υπουργείο μιλά για «συνεργασία» και για 24ωρη λειτουργία των μέσων σταθερής τροχιάς, «το μόνο που βλέπουμε είναι λόγια και όχι πράξεις», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι.
Η στάση εργασίας θα επηρεάσει την έναρξη των δρομολογίων σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ, με την επαναφορά τους να γίνεται σταδιακά μετά τις 05:00 π.μ.
- Μάικλ Μπέρι: Ο επενδυτής που πρόβλεψε την κρίση του 2008 προειδοποιεί για φούσκα στην ΑΙ
- Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια Πειραιά η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της
- Η σκοτεινή πλευρά της δόξας: Νέα μελέτη δείχνει ότι η φήμη «κλέβει» χρόνια από τη ζωή των μουσικών
- Δολοφονία ηγέτη Χεζμπολάχ – Τι σημαίνει για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή
- Συλλογικές συμβάσεις: Προς συμφωνία κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι για μέτρα ενίσχυσης
- Ρωσία: Επιβεβαίωσε την επίσκεψη Γουίτκοφ – Μύδροι για τη διαρροή της επικοινωνίας με τον Ουσάκοφ
- Ναν: «Είμαι ο ηγέτης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού – Το Νο. 25 να ανέβει στην οροφή του ΟΑΚΑ»
- Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση για την κακοκαιρία Adel – Ποιες περιοχές θα χτυπήσει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις