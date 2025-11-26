Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του «The Voice of Hind Rajab» – Ένα μικρό κορίτσι από την Γάζα που παρακαλούσε για βοήθεια

Η Willa κυκλοφόρησε το τρέιλερ της διακεκριμένης ταινίας «The Voice of Hind Rajab», η οποία έχει συνταράξει το διεθνές κοινό, έπειτα από τις προβολές που πραγματοποιήθηκαν σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο.

Σε σενάριο και σκηνοθεσία της Kaouther Ben Hania, η ταινία «The Voice of Hind Rajab» κέρδισε το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Η ταινία έλαβε επίσης βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν, όπου σημείωσε νέο ρεκόρ για την υψηλότερη βαθμολογία του θεσμού, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Middleburg και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σικάγου.

Η πλοκή

Έχοντας ως αφετηρία πραγματικά γεγονότα, η ταινία ακολουθεί τους εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου στην προσπάθειά τους να σώσουν ένα εξάχρονο κορίτσι από την Παλαιστίνη που έχει παγιδευτεί σε ένα αυτοκίνητο που πυροβολούν ασταμάτητα Ισραηλινοί στρατιώτες στην Γάζα.

Στο καστ συμμετέχουν οι Σάγια Κιλανί, Μοτάζ Μαλχές, Κλάρα Κούρι και Αμέρ Χλεχέλ, ενώ ο Μπραντ Πιτ, η Ντέντε Γκάρντνερ, ο Τζέρεμι Κλάινερ, η Ρούνι Μάρα, ο Χοακίν Φοίνιξ, ο Αλφόνσο Κουαρόν και ο Τζόναθαν Γκλέιζερ είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί.

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab», η οποία είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Τυνησίας για τα 98α Βραβεία Όσκαρ, θα πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες στις 17 Δεκεμβρίου, πριν από την παγκόσμια διανομή της.

Η ιστορία της Hind Rajab

Το πρωί της 29ης Ιανουαρίου του 2024, η Hind Rajab μπήκε σε ένα μικρό αυτοκίνητο μαζί με τη θεία, τον θείο και τα ξαδέρφια της, στην προσπάθεια τους να φύγουν από την γειτονιά Tel al-Hawa της πόλης της Γάζας.

Στην διαδρομή που ακολούθησε, ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε πολλάκις προς το αυτοκίνητο, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες εκτός από την Hind και την 15χρονη ξαδέρφη της, Layan. Η τρομοκρατημένη Layan απάντησε σε μια κλήση από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο (PRCS), ενημερώνοντάς τους ότι ένα άρμα εκτόξευε πυρά προς το μέρος τους: στην ηχογράφηση, ακούγονται οι βασανιστικές κραυγές της καθώς την πυροβολούν.

Όταν η PRCS ξαναπήρε τηλέφωνο, απάντησε η Hind, η μόνη επιζήσασα, περιτριγυρισμένη από τα πτώματα των έξι συγγενών της. Αναφέρθηκε επίσης σε ένα άρμα και ικέτευσε να τη σώσουν.

Μετά από ώρες αναμονής για την άδεια, το υπουργείο Υγείας της Γάζας διαπραγματεύτηκε με τις ισραηλινές αρχές την ασφαλή πρόσβαση για ένα ασθενοφόρο. Το παραϊατρικό προσωπικό έφτασε περίπου στις 6 το απόγευμα και τα μέλη του πυροβολήθηκαν κατά την άφιξή τους. Δύο εβδομάδες αργότερα, τα λείψανά τους ανακτήθηκαν – μαζί με τα αποσυντεθειμένα πτώματα της μικρής Hind και της οικογένειάς της.

Η ηχογράφηση του διαλόγου του μικρού κοριτσιού με το ιατρικό προσωπικό, τα λεπτά πριν αφήσει την τελευταία της πνοή, έχει συμπεριληφθεί στην ταινία της Kaouther Ben Hania.

*Mε πληροφορίες από: Variety