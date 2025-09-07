Ο Αλεξάντερ Πέιν για τον ισχυρισμό ότι κριτής απείλησε να παραιτηθεί αν δοθεί βραβείο στο «Voice of Hind Rajab»

Φέτος, ο πολυπόθητος Χρυσός Λέων απονεμήθηκε στην ταινία του Τζιμ Τζάρμους «Father Mother Sister Brother», τη στιγμή που πολλοί περίμεναν ότι η ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Τυνήσιας σκηνοθέτιδας Kaouther Ben Hania, που έλαβε 22λεπτα χειροκροτήματος κατά την πρεμιέρα της θα ήταν η σίγουρη νικήτρια για το κορυφαίο βραβείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σε συνέντευξη Τύπου μετά την τελετή απονομής των βραβείων, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ, Αλεξάντερ Πέιν, δέχτηκε μια σειρά ερωτήσεων από τους δημοσιογράφους σχετικά με αυτή την απόφαση, στις οποίες απάντησε με διπλωματία.

«Αυτό είναι το δυσάρεστο του να συμμετέχεις σε ένα φεστιβάλ, ότι πρέπει να πεις ότι αυτό είναι καλύτερο από εκείνο. Δεν είναι έτσι. Ως κριτική επιτροπή, εκτιμούμε εξίσου και τις δύο ταινίες, η καθεμία για τους δικούς της λόγους. Ευχόμαστε και στις δύο ταινίες μια μακρά και αξιόλογη πορεία και ελπίζουμε ότι η αναγνώριση που τους απονέμεται από τα βραβεία θα τις βοηθήσει, την καθεμία με τον δικό της τρόπο».

»Κοιτάξτε, αν είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη μέρα ή την επόμενη, ίσως το αποτέλεσμα να ήταν διαφορετικό.Όπως είπα, εκτιμούμε, αγαπάμε και προστατεύουμε και τις δύο ταινίες εξίσου. Και αν έπρεπε να διαλέξουμε μία από τις δύο για να λάβει το βραβείο, αυτό οφείλεται στο 0,000001% της ανάγκης να πάρουμε κάποια απόφαση».

«Δεν πρέπει να πιστεύουμε όλα όσα διαβάζουμε στο διαδίκτυο»

Στη συνέχεια, ο Πέιν ρωτήθηκε για μια φήμη που κυκλοφορούσε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ήθελε ένας από τους κριτές είχε απειλήσει να παραιτηθεί λόγω διαφωνιών σχετικά με τα κορυφαία βραβεία του φεστιβάλ.

Ο ίδιος αρνήθηκε τους ισχυρισμούς, λέγοντας: «Ένας από τους κριτές απείλησε να παραιτηθεί; Εγώ το έκανα; Όχι, απειλήσε κάποιος να παραιτηθεί; Όχι. Νομίζω ότι γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να πιστεύουμε όλα όσα διαβάζουμε στο διαδίκτυο».

Μεταξύ των μελών της κριτικής επιτροπής του φετινού φεστιβάλ ήταν η Βραζιλιάνα ηθοποιός και συγγραφέας Φερνάντα Τόρες, ο Ιρανός σκηνοθέτης Μοχάμαντ Ρασούλοφ, ο Ρουμάνος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Κριστιάν Μουνγκίου , ο Γάλλος σκηνοθέτης Στεφάν Μπριζέ, η Ιταλίδα σκηνοθέτις Μάουρα Ντελπέρο και η Κινέζα ηθοποιός και παραγωγός Ζάο Τάο.

Υπενθυμίζεται ότι η ταινία «The Voice of Hind Rajab» κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής.

«The Voice of Hind Rajab»

Η δραματική ταινία «The Voice of Hind Rajab», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας με το κοινό να χειροκροτά, να δακρύζει, να ανεμίζει σημαίες της Παλαιστίνης και να φωνάζει συνθήματα ενάντια στην γενοκτονία, βασίζεται στην αληθινή ιστορία της μικρής Hind Rajab, η οποία σκοτώθηκε στη Γάζα από ισραηλινά πυρά.

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο του 2024, η πεντάχρονη Hind Rajab μπήκε σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τη θεία, τον θείο και τα ξαδέρφια της, σε μια προσπάθεια να διαφύγουν από τη γειτονιά Tel al-Hawa της πόλης της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός πυροβόλησε το αυτοκίνητο, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες εκτός από την Hind και την έφηβη ξαδέρφη της, Layan, η οποία απάντησε σε μια κλήση από την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο, ενημερώνοντάς τους ότι ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στο αυτοκίνητο: στην ηχογράφηση, ακούγονται οι κραυγές της καθώς την πυροβολούν.

Όταν οι εργαζόμενοι της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου ξαναπήραν τηλέφωνο, απάντησε η Hind, η μόνη πλέον επιζήσασα, και ικέτευσε να τη σώσουν, λέγοντας πως την τρομάζει το σκοτάδι.

Μετά από ώρες αναμονής για την άδεια, το υπουργείο Υγείας της Γάζας διαπραγματεύτηκε με τις ισραηλινές αρχές την ασφαλή πρόσβαση για ένα ασθενοφόρο. Το παραϊατρικό προσωπικό έφτασε το απόγευμα και τα μέλη του πυροβολήθηκαν κατά την άφιξή τους.

Δεκατέσσερις ημέρες αργότερα, βρέθηκαν τα λείψανα τους – μαζί με τα αποσυντεθειμένα πτώματα της πεντάχρονης Hind και της οικογένειάς της.

*Mε πληροφορίες από: Variety | Guardian