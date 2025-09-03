newspaper
03.09.2025 | 21:24
Σοκαριστικό δυστύχημα με τραμ στην Πορτογαλία - 15 νεκροί (βίντεο)
Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου
Κόσμος 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:35

Το Ίδρυμα Hind Rajab ζητά τη δίωξη του Ισραηλινού ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα στην Ελλάδα – Τον κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου

«Ο Οχάνα υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός εφοδιασμού σε μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στην εκστρατεία γενοκοκτονίας κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα» - Είναι στην Ελλάδα ως τουρίστας

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Ύπνος: Γιατί είναι απαραίτητος αν θέλεις να αλλάξεις συνήθειες

Spotlight

Το Ίδρυμα Hind Rajab ανακοινώνει ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 υπέβαλε επίσημα μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου δια της νομικής εκπροσώπου του Ευγενίας Κουνιάκη κατά του ταγματάρχη Yair Ohana (Γιαΐρ Οχάνα), αξιωματικού των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, τον οποίο κατηγορεί για εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων.

Όπως εξηγεί, «ο Οχάνα υπηρέτησε ως διοικητής λόχου και αξιωματικός εφοδιασμού στο 432ο Τάγμα Πεζικού ‘Tzabar’ της Ταξιαρχίας Givati, μία από τις βασικές μονάδες που αναπτύχθηκαν στη γενοκτονική εκστρατεία κατά του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα. Ο Οχάνα επισκέπτεται αυτήν την περίοδο την Ελλάδα ως τουρίστας».

Η μηνυτήρια αναφορά, η οποία υποστηρίζεται από μια εκτενή αποδεικτική έκθεση την οποία ετοίμασε το Ίδρυμα, αποδεικνύει – όπως τονίζεται – ότι «ο ταγματάρχης Οχάνα φέρει ατομική ποινική ευθύνη για εγκλήματα πολέμου, βασανιστήρια και γενοκτονία. Ως διοικητής λόχου στο 432ο Τάγμα και υπεύθυνος για την επιμελητεία, ο Οχάνα διαδραμάτισε κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη των επιχειρήσεων του Τάγματος στη Γάζα και ως εκ τούτου, συμμετείχε άμεσα στη εγκληματική του δράση».​

«Φύση των εγκλημάτων»:

Συστηματικές επιθέσεις σε πολιτικούς στόχους χωρίς στρατιωτική αναγκαιότητα

Στα πλαίσια του αποκαλούμενου «Σχεδίου των Στρατηγών», το 432ο Τάγμα προχώρησε στην ολοκληρωτική καταστροφή των περιοχών Netzarim και Jabaliya, καταστρέφοντας σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία και κρίσιμες υποδομές. Οι επιθέσεις αυτές ήταν στοχευμένες και ελεγχόμενες κατεδαφίσεις, με σκοπό να καταστήσουν μεγάλες περιοχές της βόρειας Γάζας μόνιμα ακατοίκητες και να υπηρετήσουν τη στρατηγική επιδίωξη της εξάλειψης ολόκληρων κοινοτήτων.

Τέτοιες οι πράξεις ενδέχεται να συνιστούν κατεύθυνση επιθέσεων εναντίων πολιτικών αντικειμένων, εκτεταμένη καταστροφή περιουσίας η οποία δε δικαιολογείται από στρατιωτική αναγκαιότητα, καθώς και επιθέσεις ή βομβαρδισμούς με οποιοδήποτε μέσο, εναντίον πόλεων, χωριών, κατοικιών ή κτιρίων που είναι απροστάτευτα και δεν αποτελούν στρατιωτικούς στόχους. Πράξεις που συνιστούν εγκλήματα πολέμου κατά το Καταστατικό της Ρώμης και την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης.

«Βασανιστήρια και απάνθρωπη μεταχείριση»:

Οι αποδείξεις καταδεικνύουν την εμπλοκή του Οχάνα στη μεταφορά Παλαιστινίων οι οποίοι είχαν συλληφθεί στη Γάζα υπό συνθήκες εξευτελισμού και κακομεταχείρισης – με δεμένα μάτια, δεμένα χέρια και μεταφορά τους στο Ισραήλ.

Οι πράξεις αυτές παραβιάζουν τη Σύμβαση του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων και αποτελούν εγκλήματα πολέμου.

«Γενοκτονικές πράξεις»

Με τη δημιουργία συνθηκών ζωής που απέβλεπαν στο να εμποδίσουν την επιβίωση του άμαχου πληθυσμού στη Βόρεια Γάζα – μέσω της καταστροφής ολόκληρων οικιστικών συνοικιών και άλλων πολιτικών αντικειμένων – οι πράξεις αυτές συμβάλλουν στο έγκλημα της γενοκτονίας όπως ορίζεται στο άρθρο 6(γ) του Καταστατικού της Ρώμης: Η «με πρόθεση επιβολή επί της ομάδας συνθηκών ζωής υπολογισμένων να επιφέρουν τη φυσική καταστροφή της εν όλω ή εν μέρει».

Με τη μεταφορά Παλαιστινίων που συνελήφθησαν από το στρατό υπό απάνθρωπες συνθήκες σε χώρους όπου πιθανώς να υπέστησαν βασανιστήρια και κακομεταχείριση, προκάλεσε επίσης «βαρεία σωματική ή διανοητική βλάβη σε μέλη της ομάδας», όπως ορίζεται στο άρθρο 6(β) του Καταστατικού της Ρώμης.

«Δικαιοδοσία της Ελλάδας»

Όπως υποστηρίζει το Ίδρυμα Hind Rajab, «η παρουσία του Γιαΐρ Οχάνα στην ελληνική επικράτεια θεμελιώνει την υποχρέωση του ελληνικού κράτους να ενεργήσει:

– «Άρθρο 28 του Συντάγματος της Ελλάδας: διεθνείς Συμβάσεις όπως οι Συμβάσεις της Γενεύης και η Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων αποτελούν μέρος του εσωτερικού δικαίου και υπερισχύουν κάθε αντίθετης διάταξης.
– »Άρθρο 8 του ελληνικού Ποινικού Κώδικα: το ελληνικό ποινικό δίκαιο εφαρμόζεται και σε εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην αλλοδαπή, όταν το απαιτούν οι διεθνείς Συμβάσεις.
– »Άρθρο 7 της Σύμβασης κατά των Βασανιστηρίων (Ν. 1782/1988) και άρθρα 49, 50, 129 και 146 των Συμβάσεων της Γενεύης (Ν. 3481/1955) επιβάλλουν απόλυτη υποχρέωση στα κράτη να διώκουν ή να εκδίδουν τους υπαίτιους βασανιστηρίων και σοβαρών παραβιάσεων (‘aut dedere aut judicare’)».

Ως εκ τούτου, υπογραμμίζει, «η Ελλάδα δεν μπορεί να αγνοήσει την παρουσία ενός υπόπτου για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία στο έδαφός της. Ο νόμος επιβάλλει την έναρξη ποινικής έρευνας και, όπου υπάρχουν αποδείξεις, την άσκηση δίωξης ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων».

Περιφερειακή και διεθνής συνεργασία

Η μηνυτήρια αναφορά και ο πλήρης φάκελος στοιχείων εναντίον του Γιαΐρ Οχάνα κοινοποιήθηκαν και σε όλες τις γειτονικές χώρες της Ελλάδας (Τουρκία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Κύπρος), ενθαρρύνοντας παράλληλη δράση και αποτρέποντας την ύπαρξη ασφαλών καταφυγίων για υπόπτους εγκλημάτων πολέμου στην περιοχή.

Επιπλέον, η αναφορά διαβιβάστηκε επίσης σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία και το Περού, που έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υποστήριξη της λογοδοσίας για διεθνή εγκλήματα.

Αντίγραφο κατατέθηκε επίσης στην Interpol και στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) στη Χάγη, ώστε να ενταχθεί στη γενικότερη εξέταση του Δικαστηρίου για τις θηριωδίες που διαπράχθηκαν στη Γάζα.

«Η δίωξη κατά του ταγματάρχη Γιαΐρ Οχάνα αντιπροσωπεύει όχι μόνο μια απαίτηση δικαιοσύνης για τα θύματα της Γάζας, αλλά και μια δοκιμασία της προσήλωσης της Ελλάδας απέναντι στις διεθνείς υποχρεώσεις της», σημειώνει χαρακτηριστικά το Ίδρυμα.

Προσθέτει ότι «τα εγκλήματα που καταγράφονται δεν συνιστούν αφηρημένες παραβιάσεις, αλλά πράξεις υπολογισμένης αγριότητας με στόχο την εξόντωση ενός άμαχου πληθυσμού μέσω καταστροφής, εκτοπισμού και τρόμου» και υπογραμμίζει πως «με το να κινήσει διαδικασίες κατά του Οχάνα, η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να ταχθεί στο πλευρό του διεθνούς δικαίου, της δικαιοσύνης και της ανθρωπιάς, και να στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι η ατιμωρησία για εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία δεν θα γίνει ανεκτή στο έδαφός της».

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το έργο

