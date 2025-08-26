newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα
Διπλωματία 26 Αυγούστου 2025 | 19:09

ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση στο ΥΠΕΞ και την κυβέρνηση από την ΕΣΗΕΑ να στηρίξει η Ελλάδα το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων με αιχμή το θάνατο 219 δημοσιογράφων στη Γάζα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Spotlight

Έκκληση σε Υπουργείο Εξωτερικών και κυβέρνηση απευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας προκειμένου να στηρίξει το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ.) «της δεσμευτικής, δηλαδή, συνθήκης για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας, «η ΕΣΗΕΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης που δίνει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για την υιοθέτηση της διεθνούς συνθήκης και καλεί την Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση».

Η ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ

Όπως υπογραμμίζει «τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα. H δολοφονία των έξι δημοσιογράφων στις 25 Αυγούστου στο διπλό βομβαρδισμό του Νοσοκομείου Νάσερ και στην ευρύτερη περιοχή της Khan Yunis στη Γάζα, προκαλεί απερίγραπτη οδύνη και οργή, ενώ θέτει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα ανάληψης διεθνούς πρωτοβουλίας για να σταματήσει επιτέλους το αιματοκύλισμα αμάχων και να διασφαλιστεί η προστασία των συναδέλφων μας. Οι εργαζόμενοι στον Τύπο που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, φθάνουν πλέον τους 219, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων».

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους, αλλά και γιατρούς και διασώστες, σε άλλη μια επίθεση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον αμάχων στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ στοχοποιεί συστηματικά δημοσιογράφους, όπως αποδεικνύεται και από την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ, ενώ οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν εργάζονταν σε διεθνή μέσα, στο Associated Press, το Reuters, το Al Jazeera και το Middle East Eye.

Η εν λόγω επίθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον Guardian να σημειώνει ότι η διπλή επίθεση στο νοσοκομείο αποτελεί πιθανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε μεγάλη κλίμακα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

Deutsche Bank: Οι πέντε στρεβλώσεις στις διεθνείς αγορές που χτυπούν «καμπανάκι»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Έρευνα: Τι ξέρουν οι φιλόσοφοι που δεν ξέρουμε εμείς;

Κόσμος
Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

Γαλλία: Οι 3 επιλογές του Μακρόν εάν πέσει η κυβέρνηση Μπαϊρού – Τι προβλέπει το Politico

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη
Μέση Ανατολή 22.08.25

Η Ελλάδα και άλλες 24 χώρες καταδικάζουν το σχέδιο του Ισραήλ για κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στη Δυτική Όχθη

το Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο που είναι γνωστό ως «E1», το οποίο προβλέπει την κατασκευή 3.400 νέων κατοικιών στον εποικισμό Μααλέ Αντουμίμ στη Δυτική Όχθη, ανατολικά της Ιερουσαλήμ

Σύνταξη
Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο
Διπλωματία 19.08.25

Ρηματική διακοίνωση της Κύπρου στον ΟΗΕ απαντά στην Λιβύη και στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο

Η Κύπρος τονίζει ότι η Λιβύη με το τουρκολιβυκό μνημόνιο «εσκεμμένα παραγνωρίζει την παρουσία και τα θαλάσσια δικαιώματα των παράκτιων κρατών της περιοχής, περιλαμβανομένων ελληνικών νησιών όπως η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα»

Σύνταξη
Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου
«Απορρίπτεται στο σύνολό της» 16.08.25

Αυτή είναι η απάντηση της Ελλάδας στον ΟΗΕ στη ρηματική διακοίνωση της Λιβύης της 20ής Ιουνίου

Η Αθήνα κατέρριψε τους ισχυρισμούς της Λιβύης για τη μέση γραμμή στην ελληνική ΑΟΖ με δική της ρηματική διακοίνωση, που απέστειλε στις 5 Αυγούστου στον ΟΗΕ

Σύνταξη
ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ
Ανακοίνωση ΥΠΕΞ 12.08.25

ΕΔΕ για ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο – «Δεν εκφράζει την κυβέρνηση», λέει το ΥΠΕΞ

Η ανάρτηση αναφερόταν στην «Ημέρα Δράσης» σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό. Το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι ξεκίνησαν οι προβλεπόμενες διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες.

Σύνταξη
«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα
«Ανθρωπιστική δυστυχία» 12.08.25

«Ο λιμός εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας» – Κοινή δήλωση της Ελλάδας και άλλων 26 εταίρων για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα

Κοινή δήλωση εκ μέρους 27 εταίρων σχετικά με τη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι ΜΚΟ στην αποστολή τους

Σύνταξη
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09.08.25

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Σύνταξη
ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γιατί αργεί ο διορισμός της – Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς – «Εκβιαστές, καθάρματα»
Η ανάρτηση 06.08.25

Γιατί αργεί ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς - «Εκβιαστές, καθάρματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται με σκληρές εκφράσεις στους Δημοκρατικούς για το πάγωμα των διορισμών δεκάδων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
Συμφωνία για τη Μονή Σινά προανήγγειλε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στην συνάντηση με τον Γεραπετρίτη
Διπλωματία 06.08.25

Συμφωνία για τη Μονή Σινά προανήγγειλε ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών στην συνάντηση με τον Γεραπετρίτη

Συνάντηση είχαν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Μπαντρ Αμπντελατί, με τον τελευταίο να προαναγγέλει συμφωνία για την Μονή Σινά

Σύνταξη
Μεγαλύτερη η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία – Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Ζελένσκι
Η ανάρτηση 05.08.25

Μεγαλύτερη η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο στην Ουκρανία - Τι συζήτησε ο Μητσοτάκης με τον Ζελένσκι

Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης είχαν νέα επικοινωνία, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος - Τι πρότεινε ο Έλληνας πρωθυπουργός, τι συμφωνήθηκε

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές
Στόχος η ενέργεια 26.08.25

Η Ουκρανία καταστρέφει το 17% της δυναμικότητας διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας – Ελλείψες και διαταραχές στις εξαγωγές

Την Κυριακή, η Ουκρανία έπληξε έναν τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην περιοχή του Λένινγκραντ και ένα διυλιστήριο πετρελαίου στη Σαμάρα

Σύνταξη
Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
Eurobasket 2025 26.08.25

Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο

O Ισπανός τεχνικός και ομοσπονδιακός προπονητής της Γερμανίας νοσηλεύεται λόγω οξείας λοίμωξης και δεν θα καθίσει στον πάγκο στον πρώτο αγώνα με το Μαυροβούνιο.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία
Κόσμος 26.08.25

Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία

Στο «στόχαστρο» του Μπαϊρού βρίσκονται οι Σοσιαλιστές, που ανακοίνωσαν ήδη ότι θα τον καταψηφίσουν, αν και ο ίδιος ήλπιζε ότι θα μπορούσε να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση

Σύνταξη
Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;
Τραμπ vs Μαδούρο 26.08.25

Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ κατευθύνονται προς τη Βενεζουέλα: Μάχη ενάντια στα καρτέλ ή ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες;

Η Βενεζουέλα στέλνει στρατεύματα στα σύνορά της με την Κολομβία για να καταπολεμήσει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τις ΗΠΑ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λαμία: Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 26.08.25

Συναγερμός στη Λαμία - Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στη διάρκεια έργων φυσικού αερίου στη Λαμία - Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί

Σύνταξη
Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε
Οι δράσεις 26.08.25

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ της Βενετίας, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, περιμένει διαμαρτυρίες για τη Γάζα – Όσα δήλωσε

Ο Αλμπέρτο Μπαρμπέρα ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνέντευξη του στο Variety και για το αν θα παραστεί στο φεστιβάλ η ηθοποιός Γκαλ Γκαντότ, η οποία έχει δεχτεί δριμεία κριτική για τη φιλοϊσραηλινή στάση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ουκρανία: Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»
Financial Times 26.08.25

Οι ΗΠΑ θα εγγυηθούν την ασφάλεια της Ουκρανίας με πληροφορίες και «ασπίδα αεράμυνας»

Οι ΗΠΑ εμφανίζονται διατεθειμένες να στηρίξουν ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο - Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι θετικές στο να παρέχουν κρίσιμες υπηρεσίες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
Πόλο 26.08.25

Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο

Μετά την ακύρωση της καθιερωμένης Βαλκανικής διοργάνωσης, Σερβία και Μαυροβούνιο προχωρούν σε κοινό πρωτάθλημα με οκτώ ομάδες στην Premier League και εννέα στη δεύτερη κατηγορία.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα

Ο τεχνικός της Εθνική Ελπίδων Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 κόντρα στη Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).

Σύνταξη
Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν
Κόσμος 26.08.25

Ο Ζελένσκι «βλέπει» Τουρκία, κράτη του Κόλπου ή ευρωπαϊκές χώρες για τις συνομιλίες με τον Πούτιν

Συνομιλίες υποστήριξε ότι θα έχει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την Τουρκία, τα κράτη του Κόλπου και ευρωπαϊκές χώρες, για την πραγματοποίηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Σύνταξη
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Αυτή είναι η ομάδα της Ρωσίας που ενδιαφέρεται για τον Γεράσιμο Μήτογλου

Η Σότσι είναι όπως φαίνεται η ρωσική ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για τον κεντρικό αμυντικό της ΑΕΚ, Γεράσιμο Μήτογλου, ο οποίος δεν υπολογίζεται τη νέα σεζόν από τον Μάρκο Νίκολιτς στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Επίσημα παίκτης της Αντάλιασπορ ο Χουλιάν Κουέστα – Το «αντίο» του στον Άρη

Ο Ισπανός τερματοφύλακας Χουλιάν Κουέστα αποτελεί ουσιαστικά παίκτη της τουρκικής ομάδας, καθώς απομένουν μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις - Άνοιξε ο δρόμος ια την επιστροφή του Διούδη στο «Βικελίδης».

Σύνταξη
Πορτογαλία: Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα – Η σοκαριστική στιγμή [βίντεο]
Πορτογαλία 26.08.25

Ταύρος σκότωσε 22χρονο ταυρομάχο στην αρένα - Η σοκαριστική στιγμή

Σοκ στην Πορτογαλία, με τον ταύρο να τραυματίζει θανάσιμα 22χρονο ταυρομάχο μέσα στην αρένα - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο São José, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα, αλλά πέθανε μέσα σε 24 ώρες

Σύνταξη
Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών
Δήλωσε αθώος 26.08.25

Ο πατέρας του Lil Nas X λέει ότι ο γιος του «έχει μετανοήσει» – Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 5 ετών

Ο Lil Nas X «έχει μετανοήσει για ό,τι συνέβη» στις 21 Αυγούστου, όταν συνελήφθη μετά από καταγγελίες ότι περπατούσε γυμνός στο Λος Άντζελες, λέει ο πατέρας του, Ρόμπερτ Στάφορντ.

Σύνταξη
LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ
Champions League 26.08.25

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ

LIVE: Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο