ΕΣΗΕΑ: Τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα

Έκκληση σε Υπουργείο Εξωτερικών και κυβέρνηση απευθύνη το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας προκειμένου να στηρίξει το ψήφισμα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (Δ.Ο.Δ.) «της δεσμευτικής, δηλαδή, συνθήκης για την ασφάλεια και την ανεξαρτησία των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ζώνες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας, «η ΕΣΗΕΑ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης που δίνει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων για την υιοθέτηση της διεθνούς συνθήκης και καλεί την Ελλάδα να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση».

Η ΕΣΗΕΑ καταγγέλλει τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ

Όπως υπογραμμίζει «τα εγκλήματα πολέμου από τον Ισραηλινό στρατό δεν μπορούν να συνεχίσουν να μένουν αναπάντητα. H δολοφονία των έξι δημοσιογράφων στις 25 Αυγούστου στο διπλό βομβαρδισμό του Νοσοκομείου Νάσερ και στην ευρύτερη περιοχή της Khan Yunis στη Γάζα, προκαλεί απερίγραπτη οδύνη και οργή, ενώ θέτει μετ’ επιτάσεως το ζήτημα ανάληψης διεθνούς πρωτοβουλίας για να σταματήσει επιτέλους το αιματοκύλισμα αμάχων και να διασφαλιστεί η προστασία των συναδέλφων μας. Οι εργαζόμενοι στον Τύπο που έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, φθάνουν πλέον τους 219, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων».

Το Ισραήλ έπληξε το νοσοκομείο Νάσερ στη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 21 ανθρώπους, ανάμεσά τους πέντε δημοσιογράφους, αλλά και γιατρούς και διασώστες, σε άλλη μια επίθεση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων εναντίον αμάχων στον πολύπαθο παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ στοχοποιεί συστηματικά δημοσιογράφους, όπως αποδεικνύεται και από την επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ, ενώ οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν εργάζονταν σε διεθνή μέσα, στο Associated Press, το Reuters, το Al Jazeera και το Middle East Eye.

Η εν λόγω επίθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τον Guardian να σημειώνει ότι η διπλή επίθεση στο νοσοκομείο αποτελεί πιθανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου σε μεγάλη κλίμακα.