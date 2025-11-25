Οι Godspeed You! Black Emperor ξέρουν να ισορροπούν ανάμεσα στον θόρυβο και τη σιωπή
Οι Godspeed You! Black Emperor, η καθηλωτική κολεκτίβα από τον Καναδά, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Στις 16 Απριλίου 2026, στο Floyd Live Music Venue.
- Ξυλοκόπησε άγρια τη σύζυγό του σε πλοίο - Με μώλωπες και αιματώματα η γυναίκα
- Κρήτη: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι δικυκλίστριας – Την τραυμάτισε σοβαρά
- Σπουδαία διάκριση: 85 μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως
- Άνδρας μεταμφιέστηκε στη νεκρή μητέρα του για να παίρνει τη σύνταξη - Κρατούσε το πτώμα στο σπίτι
Οι Godspeed You! Black Emperor επιστρέφουν στην Αθήνα την Πέμπτη 16 Απριλίου, στο Floyd Live Music Venue. Η επιδραστική κολεκτίβα από τον Καναδά υπόσχεται μια βραδιά καθαρής έντασης και συναισθηματικής κορύφωσης, όπου κάθε ήχος και κάθε σιωπή γίνεται μέρος μιας υπερβατικής μουσικής εμπειρίας που σε παρασέρνει και σε καθηλώνει ταυτόχρονα.
Το ελληνικό κοινό έχει αγκαλιάσει τους Godspeed You! Black Emperor από τα πρώτα τους βήματα, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο τους, τόσο δισκογραφικά όσο και επί σκηνής. Μετρώντας πλέον 30 χρόνια πορείας, οι πρωτοπόροι του post–rock ήχου εξακολουθούν να κερδίζουν νέους ακροατές, παραμένοντας σταθερά αντισυμβατικοί στην καλλιτεχνική τους ταυτότητα και στην κοινωνικοπολιτική τους στάση απέναντι στον κόσμο.
Μετά την ίδρυσή τους, το 1994, ακολούθησε μια σειρά αριστουργηματικών άλμπουμ στο διάστημα 1997–2002 – με κορυφαία τα F#A#∞ (1997) και Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000), έργα–ορόσημα που αναδιαμόρφωσαν το post–rock. Η δεύτερη δημιουργική τους περίοδος συνεχίστηκε με δίσκους όπως τα Asunder, Sweet and Other Distress (2015) και Luciferian Towers (2017).
Οι GY!BE παραμένουν το soundtrack ενός βίαιου και αβέβαιου κόσμου – κάτι που οι ίδιοι ποτέ δεν επιδίωξαν. Οι μεγαλειώδεις, φορτισμένες συνθέσεις τους οδηγούν το κοινό σε μια σχεδόν εκστατική εμπειρία, σε κάθε ζωντανή εμφάνιση.
Η Liberation Spring Tour της ερχόμενης άνοιξης θα στηρίζεται στον πιο πρόσφατο δίσκο τους, No Title, As Of February 2024, 28,340 Dead. Ο τίτλος αποτελεί ευθεία αναφορά στην τραγωδία της Παλαιστίνης και στον αριθμό των νεκρών, όπως είχε ανακοινωθεί τότε από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας – αριθμός που σήμερα, δυστυχώς, είναι πολλαπλάσιος: «ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ = ποια πράξη έχει νόημα όταν μικροσκοπικά σώματα κείτονται νεκρά; ποιο πλαίσιο; ποια διαλυμένη μελωδία; κι έπειτα έρχονται οι αριθμοί και οι ημερομηνίες – μια καταμέτρηση που σημαδεύει τη γραμμή του χρόνου, την αρνητική πορεία, τον σωρό των νεκρών που συνεχώς υψώνεται».
Οι ζωντανές εμφανίσεις των Godspeed You! Black Emperor έχουν αποκτήσει πλέον μυθική υπόσταση, κάτι που επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά στο sold–out του Οκτωβρίου του ’24. Η Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 είναι η ημέρα που η Αθήνα ξανασμίγει με τους θρύλους του post–rock – ζήσε ξανά την εμπειρία και άσε τον ήχο να σε κατακλύσει.
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
- Ανάρπαστη η Ιθάκη του Τσίπρα: Εξαντλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα 33.000 αντίτυπα
- Πέντε τρόποι για έξυπνη πώληση πολυτελών ακινήτων
- Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
- Ρεάλ Μαδρίτης: Δεν παίζει κόντρα στον Ολυμπιακό ο Κουρτουά
- Tech at the Core: Ένα Best Workplace in Tech διαφορετικό από τα άλλα
- Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
- IRIS: Σπάει τα ελληνικά σύνορα – Πού επεκτείνεται
- «Το λιγουρεύεσαι;»: Η αφιέρωση Τσίπρα στον Γεωργιάδη για την Ιθάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις