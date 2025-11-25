Οι Godspeed You! Black Emperor ξέρουν να ισορροπούν ανάμεσα στον θόρυβο και τη σιωπή

Οι Godspeed You! Black Emperor επιστρέφουν στην Αθήνα την Πέμπτη 16 Απριλίου, στο Floyd Live Music Venue. Η επιδραστική κολεκτίβα από τον Καναδά υπόσχεται μια βραδιά καθαρής έντασης και συναισθηματικής κορύφωσης, όπου κάθε ήχος και κάθε σιωπή γίνεται μέρος μιας υπερβατικής μουσικής εμπειρίας που σε παρασέρνει και σε καθηλώνει ταυτόχρονα.

Το ελληνικό κοινό έχει αγκαλιάσει τους Godspeed You! Black Emperor από τα πρώτα τους βήματα, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο τους, τόσο δισκογραφικά όσο και επί σκηνής. Μετρώντας πλέον 30 χρόνια πορείας, οι πρωτοπόροι του post–rock ήχου εξακολουθούν να κερδίζουν νέους ακροατές, παραμένοντας σταθερά αντισυμβατικοί στην καλλιτεχνική τους ταυτότητα και στην κοινωνικοπολιτική τους στάση απέναντι στον κόσμο.

Μετά την ίδρυσή τους, το 1994, ακολούθησε μια σειρά αριστουργηματικών άλμπουμ στο διάστημα 1997–2002 – με κορυφαία τα F#A#∞ (1997) και Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000), έργα–ορόσημα που αναδιαμόρφωσαν το post–rock. Η δεύτερη δημιουργική τους περίοδος συνεχίστηκε με δίσκους όπως τα Asunder, Sweet and Other Distress (2015) και Luciferian Towers (2017).

Οι GY!BE παραμένουν το soundtrack ενός βίαιου και αβέβαιου κόσμου – κάτι που οι ίδιοι ποτέ δεν επιδίωξαν. Οι μεγαλειώδεις, φορτισμένες συνθέσεις τους οδηγούν το κοινό σε μια σχεδόν εκστατική εμπειρία, σε κάθε ζωντανή εμφάνιση.

Η Liberation Spring Tour της ερχόμενης άνοιξης θα στηρίζεται στον πιο πρόσφατο δίσκο τους, No Title, As Of February 2024, 28,340 Dead. Ο τίτλος αποτελεί ευθεία αναφορά στην τραγωδία της Παλαιστίνης και στον αριθμό των νεκρών, όπως είχε ανακοινωθεί τότε από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας – αριθμός που σήμερα, δυστυχώς, είναι πολλαπλάσιος: «ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ = ποια πράξη έχει νόημα όταν μικροσκοπικά σώματα κείτονται νεκρά; ποιο πλαίσιο; ποια διαλυμένη μελωδία; κι έπειτα έρχονται οι αριθμοί και οι ημερομηνίες – μια καταμέτρηση που σημαδεύει τη γραμμή του χρόνου, την αρνητική πορεία, τον σωρό των νεκρών που συνεχώς υψώνεται».

Οι ζωντανές εμφανίσεις των Godspeed You! Black Emperor έχουν αποκτήσει πλέον μυθική υπόσταση, κάτι που επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά στο sold–out του Οκτωβρίου του ’24. Η Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 είναι η ημέρα που η Αθήνα ξανασμίγει με τους θρύλους του post–rock – ζήσε ξανά την εμπειρία και άσε τον ήχο να σε κατακλύσει.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.