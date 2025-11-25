magazin
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση
25.11.2025 | 11:17
Αναγκαστική προσγείωση C-130 στο αεροδρόμιο Ηρακλείου
Οι Godspeed You! Black Emperor ξέρουν να ισορροπούν ανάμεσα στον θόρυβο και τη σιωπή
25 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Οι Godspeed You! Black Emperor ξέρουν να ισορροπούν ανάμεσα στον θόρυβο και τη σιωπή

Οι Godspeed You! Black Emperor, η καθηλωτική κολεκτίβα από τον Καναδά, επιστρέφουν στην Αθήνα για μια μοναδική συναυλία. Στις 16 Απριλίου 2026, στο Floyd Live Music Venue.

Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Spotlight

Οι Godspeed You! Black Emperor επιστρέφουν στην Αθήνα την Πέμπτη 16 Απριλίου, στο Floyd Live Music Venue. Η επιδραστική κολεκτίβα από τον Καναδά υπόσχεται μια βραδιά καθαρής έντασης και συναισθηματικής κορύφωσης, όπου κάθε ήχος και κάθε σιωπή γίνεται μέρος μιας υπερβατικής μουσικής εμπειρίας που σε παρασέρνει και σε καθηλώνει ταυτόχρονα.

Το ελληνικό κοινό έχει αγκαλιάσει τους Godspeed You! Black Emperor από τα πρώτα τους βήματα, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο τους, τόσο δισκογραφικά όσο και επί σκηνής. Μετρώντας πλέον 30 χρόνια πορείας, οι πρωτοπόροι του post–rock ήχου εξακολουθούν να κερδίζουν νέους ακροατές, παραμένοντας σταθερά αντισυμβατικοί στην καλλιτεχνική τους ταυτότητα και στην κοινωνικοπολιτική τους στάση απέναντι στον κόσμο.

YouTube thumbnail

Μετά την ίδρυσή τους, το 1994, ακολούθησε μια σειρά αριστουργηματικών άλμπουμ στο διάστημα 1997–2002 – με κορυφαία τα F#A#∞ (1997) και Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000), έργα–ορόσημα που αναδιαμόρφωσαν το post–rock. Η δεύτερη δημιουργική τους περίοδος συνεχίστηκε με δίσκους όπως τα Asunder, Sweet and Other Distress (2015) και Luciferian Towers (2017).

Οι GY!BE παραμένουν το soundtrack ενός βίαιου και αβέβαιου κόσμου – κάτι που οι ίδιοι ποτέ δεν επιδίωξαν. Οι μεγαλειώδεις, φορτισμένες συνθέσεις τους οδηγούν το κοινό σε μια σχεδόν εκστατική εμπειρία, σε κάθε ζωντανή εμφάνιση.

YouTube thumbnail

Η Liberation Spring Tour της ερχόμενης άνοιξης θα στηρίζεται στον πιο πρόσφατο δίσκο τους, No Title, As Of February 2024, 28,340 Dead. Ο τίτλος αποτελεί ευθεία αναφορά στην τραγωδία της Παλαιστίνης και στον αριθμό των νεκρών, όπως είχε ανακοινωθεί τότε από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας – αριθμός που σήμερα, δυστυχώς, είναι πολλαπλάσιος: «ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ = ποια πράξη έχει νόημα όταν μικροσκοπικά σώματα κείτονται νεκρά; ποιο πλαίσιο; ποια διαλυμένη μελωδία; κι έπειτα έρχονται οι αριθμοί και οι ημερομηνίες – μια καταμέτρηση που σημαδεύει τη γραμμή του χρόνου, την αρνητική πορεία, τον σωρό των νεκρών που συνεχώς υψώνεται».

Οι ζωντανές εμφανίσεις των Godspeed You! Black Emperor έχουν αποκτήσει πλέον μυθική υπόσταση, κάτι που επιβεβαιώθηκε για ακόμη μία φορά στο sold–out του Οκτωβρίου του ’24. Η Πέμπτη 16 Απριλίου 2026 είναι η ημέρα που η Αθήνα ξανασμίγει με τους θρύλους του post–rock – ζήσε ξανά την εμπειρία και άσε τον ήχο να σε κατακλύσει.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Economy
Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Μισθοί: Γιατί η αύξησή τους δεν φτάνει απέναντι στην ακρίβεια 

Vita.gr
Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

Μακροζωία: Όλα όσα μπορούμε να μάθουμε από τις γυναίκες

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Economy
Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

Προϋπολογισμός: Μια ανάσα από τα 60 δισ. ευρώ τα φορολογικά έσοδα στο δεκάμηνο

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24.11.25

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.
Τεχνητή Νοημοσύνη 24.11.25

Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.

Τα δύο μέλη των Queen, οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup του συγκροτήματος, φέρνοντας πίσω στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»
Πίστα και αλγόριθμος 23.11.25

Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «βάζει φωτιά» στο ελληνικό τραγούδι και ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, κάνει το TikTok πίστα 

Σύνταξη
Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ
Δεν πονάει 22.11.25

Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ

Καθώς η AI παράγει χιλιάδες τραγούδια κάθε μέρα, γίνεται δύσκολο να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από τον αλγόριθμο. Από υπερβολικά «τέλεια» παραγωγή μέχρι ανύπαρκτη παρουσία στα social, δείτε τα σημάδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Πέθανε η τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών
Ιταλία 22.11.25

Πέθανε η Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών

Μια από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, επίσης ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, η Ορνέλα Βανόνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese
Getting Killed 21.11.25

Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese

Ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των Geese, «Getting Killed», του προκάλεσε «απόλυτη ευτυχία», περιγράφοντας στο The Red Hand Files πώς η μουσική της μπάντας διέλυσε την πρωινή του ανησυχία κατά τη διάρκεια μιας βόλτας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Music 20.11.25

Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Τα νέα εργαλεία AI δεν «αρπάζουν» μουσική από το παρασκήνιο· πλέον αποκτούν επίσημες άδειες και μπαίνουν στο streaming ως συνεργάτες, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναγράφει ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της
Bread of Angels 19.11.25

Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της

Η «νονά του πανκ» Πάτι Σμιθ εξηγεί γιατί το ζήτημα της Παλαιστίνης «δεν την αφήνει να κοιμηθεί», αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες και θυμάται πώς η τέχνη έγινε το καταφύγιο και η αντίστασή της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You
Εύκολα 18.11.25

Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ και τρεις δεκαετίες, η pop star Μαράια Κάρεϊ είδε το All I Want for Christmas Is You να εκτοξεύεται στο Billboard Hot 100 - πιο νωρίς από ποτέ φέτος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά
Τα Νέα της Αγοράς 25.11.25

Black Friday alert! Πώς θα ψωνίσεις σωστά

Οι έξυπνες αγορές δεν θέλουν κόπο, αλλά... Black Friday! Πώς να ξεχωρίσεις τις πραγματικές ευκαιρίες και να αποκτήσεις όλα όσα έχεις βάλει στο μάτι...

Σύνταξη
Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές
Κραυγές 25.11.25

Η Σκάρλετ Γιόχανσον θέλει να χαρίσει μια νέα ζωή στον Εξορκιστή – και ατελείωτες δόσεις τρόμου στους θεατές

Περίπου 32 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Εξορκιστή, η σταρ του Χόλιγουντ Σκάρλετ Γιόχανσον αναλαμβάνει να αναγεννήσει το γνωστό franchise.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
CEO της Rosneft: Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων
Πόλεμος στην Ουκρανία 25.11.25

Η Δύση μπορεί να αντιμετωπίσει οικονομική κρίση εξαιτίας των κυρώσεων λέει ο CEO της Rosneft

«Η συνεχιζόμενη επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης σε βάρος της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσει μια ακόμα οικονομική κρίση σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο επικεφαλής της Rosneft, Ιγκόρ Σετσίν

Σύνταξη
Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι; – Ξεχωρίζοντας τη συνομωσία από την πραγματικότητα
Συνομωσία ή αλήθεια; 25.11.25

Την έφερε η Δύση στον Ζελένσκι;

Ενώ Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματεύονται στο Αμπού Ντάμπι για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, o Βολοντίμιρ Ζελένσκι δείχνει ανήμπορος, ή μήπως τον... κατέστησαν ανήμπορο οι στενοί του σύμμαχοι;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Νιγηρία: Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το WFP
Τραγική κατάσταση 25.11.25

Πρωτοφανή επίπεδα πείνας καταγράφονται στο βόρειο τμήμα της Νιγηρίας, σύμφωνα με το WFP

Σχεδόν 6 εκατομμύρια άνθρωποι δεν διαθέτουν βασικά τρόφιμα στις πολιτείες Μπόρνο, Ανταμάουα και Γιόμπε, ενώ 15.000 άνθρωποι στην Μπόρνο εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν συνθήκες λιμού

Σύνταξη
Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»
Euroleague 25.11.25

Γκαρμπαχόσα: «Το NBA Europe θα είναι μια διοργάνωση ανοιχτή για όλους»

Η FIBA στηρίζει απόλυτα το εγχείρημα του NBA Europe και ο πρόεδρος της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόσα, εξήγησε γιατί το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα είναι σε καλά χέρια με αυτή νέα αυτή διοργάνωση...

Σύνταξη
Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Ελλάδα 25.11.25

Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα

Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.

Σύνταξη
Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο