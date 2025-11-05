magazin
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
The Cure: Πέντε δεκαετίες αυθεντικών σκοτεινών ήχων
inTickets 05 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

The Cure: Πέντε δεκαετίες αυθεντικών σκοτεινών ήχων

Μετά από επτά χρόνια, οι The Cure επιστρέφουν στην Ελλάδα στις 15 Ιουλίου για μια μεγάλη συναυλία στο Ejekt Festival 2026.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Τέλη της δεκαετίας του ’80 και στα χέρια μου πέφτει μια κασέτα (ναι, κασέτα) της αδερφής μου και μέσα είχε (αντί)γραμμένα διάφορα κομμάτια από new wave μέχρι post punk – ανάμεσά τους Joy Division, The Smiths, Depeche Mode, The Cure. Αυτοί οι τελευταίοι θα μου τραβήξουν την προσοχή, με ένα κομμάτι που το επόμενο διάστημα θα παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ στο δωμάτιό μου: το Killing an Arab.

YouTube thumbnail

Στους μήνες / χρόνια που θα ακολουθήσουν θα λατρέψω τα A Forest, The Caterpillar, Boys Don’t Cry, Jumping Someone Else’s Train, Close to Me, Lullaby, 10:15 Saturday Night και πολλά ακόμα κομμάτια τους. Ναι, αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα έρθει και η «ρήξη» μαζί τους, ιδιαίτερα με την κυκλοφορία του Friday I’m in Love, που στο εφηβικό μυαλό μου έμοιαζε το ξεπούλημά τους.

Ευτυχώς αυτή η μονόπλευρη κόντρα δεν θα κρατήσει για πολύ. Και σήμερα, μετά από τρεισήμισι δεκαετίες, ακούω τους The Cure με την ίδια άνεση που τους άκουγα και παλιά. Ίσως όχι σε παρόμοιους ρυθμούς, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.

YouTube thumbnail

Και στις 15 Ιουλίου 2026, μετά από επτά χρόνια, το αγγλικό συγκρότημα θρύλος επιστρέφει στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία στο Ejekt Festival.

Το εκπληκτικό με τους The Cure είναι ότι ενώ διανύουν την 5η δεκαετία της απίθανα επιτυχημένης καριέρας τους, βρίσκονται σήμερα σε πραγματικά έξοχη κατάσταση. Ο τελευταίος δίσκος τους Songs Of A Lost World ήταν ένας από τους καλύτερους για το 2024 – έστω κι αν ήταν ο πρώτος τους μετά από 16 χρόνια «σιωπής».

Ενώ, ακόμα και σήμερα που διανύουν την 5η δεκαετία της ζωής τους, συνεχίζουν να έχουν μια ιδιαίτερη ενέργεια πάνω στη σκηνή, που κάνει τις συναυλίες τους πάντα μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η εμφάνισή τους στο Ejekt Fesival θα έχει διάρκεια πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από ολόκληρη την τεράστια καριέρα τους. Επίσης, θα είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί ζωντανά στα μέρη μας το Songs Of A Lost World, αλλά ίσως και υλικό από το επερχόμενο δίσκο τους, που ο Robert Smith έχει πει ότι είναι σχεδόν έτοιμο.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

World
Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Ψηφιακό ευρώ: Ενα βήμα μπρος, δύο πίσω – Αντιδρούν οι τράπεζες

Stream magazin
Κορίνα Λεγάκη: «Χωρίς το λαϊκό τραγούδι, τις ηρωίδες και τους ήρωές του, η ελληνική μουσική θα ήταν φτωχότερη»
Συνέντευξη 05.11.25

Η Κορίνα Λεγάκη μας μιλά για τη μουσική παράσταση «Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε»

Η Κορίνα Λεγάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μαρίκα με είπανε - Μαρίκα με βγάλανε», με ιστορίες γυναικών του λαϊκού τραγουδιού, η οποία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»
Αλγόριθμοι εναντίον σάρκας 03.11.25

Ορόσημο τρόμου: Η Xania Monet είναι η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπήκε στα τσαρτς – «Επέλαση τεχνητής νοημοσύνης»

Σε μία ιστορική εξέλιξη στα ραδιοφωνικά τσαρτ των Ηνωμένων Πολιτειών η Xania Monet γίνεται η πρώτη ΑΙ τραγουδίστρια που μπαίνει στα τσαρτς προκαλώντας ανησυχία σε όλους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί
Νέα απομνημονεύματα 03.11.25

«Το Ψωμί των Αγγέλων»: Η σερβιτόρα μητέρα, ο εργάτης πατέρας, η ποίηση, η θρησκευτική πειθαρχία – Η Πάτι Σμιθ ως παιδί

Η ιστορία της Σμιθ ξεκινά με μια δύσκολη παιδική ηλικία, την οποία περιγράφει σαν να αφηγείται ένα παραμύθι του Ντίκενς. Στα πρώτα τέσσερα χρόνια της ζωής της, η οικογένειά της μετακόμισε 11 φορές, μένοντας σε συγγενείς μετά από εξώσεις ή σε φτωχογειτονιές της Φιλαδέλφειας που ήταν γεμάτες ποντίκια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles
Music 03.11.25

«Ο κόσμος έλεγε ότι ήμουν νεκρός -και από πολλές απόψεις ήμουν»: Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τα χαμένα χρόνια μετά τους Beatles

Το 1969, όταν η μπάντα διαλύθηκε, ο τραγουδιστής Πολ ΜακΚάρτνεϊ ήταν 27 ετών, καταθλιπτικός και βυθισμένος σε μια θάλασσα νομικών και προσωπικών διαμαχών. Δεν είχε πεθάνει, όπως φημολογούνταν, αλλά δυσκολευόταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop
Dark-ίλα 31.10.25

H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop

Μεταξύ μιας πολυμελούς ορχήστρας, κάποιων ζώων και μιας προφητικής Björk με τη μορφή πουλιού, το μουσικό βίντεο «Berghain» αποτυπώνει την πιο μυστικιστική και μεταμορφωτική καλλιτεχνική φάση της Rosalía μέχρι σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του
inTickets 31.10.25

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε: Το MadWalk 2025 αποκαλύπτει το line-up του

Η βραδιά της μουσικής, της μόδας και της λάμψης επιστρέφει. Το MadWalk 2025 by Three Cents θα «προσγειωθεί» στις 26 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου, Tae Kwon Do για ένα ακόμα φαντασμαγορικό fashion & music show.

Σύνταξη
Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες
Music 29.10.25

Hellenic Music Ensemble: Οι μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη θα «ταξιδέψουν» σε 21 πόλεις και 9 χώρες

Με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση δύο κορυφαίων μορφών της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, το Hellenic Music Ensemble ετοιμάζει μια μεγάλη παγκόσμια περιοδεία τιμώντας το μουσικό τους έργο.

Σύνταξη
Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ
Backstage stories 28.10.25

Aχαλίνωτος ηδονισμός μέσα από τα μάτια της νεότητας – Αναμνήσεις από την άγρια δεκαετία του ροκ

Από τη σκιά ενός εθισμένου στην κοκαΐνη Ντέιβιντ Μπόουι μέχρι την κατάκτηση της Τζόνι Μίτσελ, απολαυστικά ευανάγνωστες ιστορίες από τον μουσικό δημοσιογράφο και σκηνοθέτη του Almost Famous – Το Uncool του Κάμερον Κρόου βρίσκεται στα βιβλιοπωλεία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του
«Αλληλούια» 26.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: Ανέκδοτο βίντεο από την τελευταία του πρόβα – Συγκινητικό ευχαριστώ του γιου του

Θέλοντας να ευχαριστήσει όλους όσοι αποχαιρέτησαν τον μεγάλο τραγουδοποιό, ο γιος του Νιόνιου, Ρωμανός Σαββόπουλος ανάρτησε ένα συγκινητικό, ανέκδοτο βίντεο, του πατέρα του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή
Σιωπή & Συνενοχή 26.10.25

Οι Radiohead επιστρέφουν μετά από 7 χρόνια: Ο Τομ Γιορκ μιλά για το πένθος, την κρίση και τη νέα αρχή

Μετά από επτά χρόνια σιωπής, οι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή. Ο Τομ Γιορκ αποκαλύπτει ότι το συγκρότημα «έπρεπε να σταματήσει» μετά το 2018 και μιλά για το πένθος, τη μουσική και τη συμφιλίωση

Σύνταξη
Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη
Δύο αποχαιρετισμοί 25.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ένωσες τα κομμάτια μας» – Συγκλονιστικοί επικήδειοι από Ιωαννίδη, Φασουλή και Γαλάνη

Ο Διονύσης Σαββόπουλος πέρασε πλέον στη στρατόσφαιρα, ως αστρόσκονη. Στο τελευταίο αντίο του εμβληματικού τραγουδοποιού οι επικήδειοι δύο καλλιτεχνών έκαναν τους πάντες να δακρύσουν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon
«Ευγνωμοσύνη» 24.10.25

Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία – Επιστροφή στις live εμφανίσεις μετά την περιπέτεια της υγείας του Jon

«Αυτή η ανακοίνωση μας γεμίζει χαρά — χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές μαζί με τους υπέροχους θαυμαστές μας», δήλωσε ο τραγουδιστής των Bon Jovi σε ανακοίνωσή του.

Σύνταξη
Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες – Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

Τσίπρας για θρίαμβο Μαμντάνι: Είναι νίκη απέναντι στην ολιγαρχία κα τις δυναστείες - Υπάρχει εναλλακτική και είναι στο χέρι μας

«Η ελπίδα, η αλλαγή, η δικαιοσύνη είναι ο καθένας από μας, οι ίδιοι οι πολίτες, που αποφασίζουν να αντισταθούν και να διεκδικήσουν ένα καλύτερο μέλλον» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας μετά το θρίαμβο Μαμντάνι

Σύνταξη
Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ
Διαφωνία 05.11.25

Ψήφισμα δήμου Πειραιά υπέρ της διατήρησης των εσόδων από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. στους ΟΤΑ

«Τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. οφείλουν να κατευθύνονται αποκλειστικά σε δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και όχι την ενίσχυση τρίτων φορέων χωρίς συνάφεια με αυτή» αναφέρει το ψήφισμα του Δ. Πειραιά.

Σύνταξη
Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία
«Διπλωματία του νερού» 05.11.25

Συμφωνία δίχως προηγούμενο: Το διψασμένο Ιράκ έδωσε «προσωρινά» τα κλειδιά του νερού στην Τουρκία

Το Ιράκ που βασίζεται πρωτίστως στους ποταμούς Τίγρη και Ευφράτη συγκαταλέγεται στις χώρες που πλήττονται πιο σοβαρά από την κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για μια συγκυρία που αξιοποίησε η τουρκική διπλωματία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη»: Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη
«Είναι δύσκολο» 05.11.25

«Έκλαιγα συνεχώς, δεν κοιμόμουν, ήμουν εξαντλημένη»: Η Ρις Γουίδερσπουν μιλά ανοιχτά για την επιλόχειο κατάθλιψη

«Είναι δύσκολο να είσαι νέα μαμά. Όλοι έχουν μια άποψη για το πώς ‘πρέπει’ να μεγαλώνεις το παιδί σου», είπε η Ρις Γουίδερσπουν σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)
Europa League 05.11.25

«Πέταξε» για τη Σουηδία ο Παναθηναϊκός (pics)

Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος», με προορισμό τη Σουηδία και τον κρίσιμο αγώνα με τη Μάλμε (6/11, 19:45), για την 4η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]
Διπλωματία 05.11.25 Upd: 11:15

Συνάντηση Μητσοτάκη με Γκίλφοϊλ στο Μαξίμου – Τι συζήτησαν [φωτογραφίες και βίντεο]

Κυριάκος Μητσοτάκης και Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συναντήθηκαν μια μέρα πριν τη Σύνοδο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα

Σύνταξη
Κορίνα Λεγάκη: «Χωρίς το λαϊκό τραγούδι, τις ηρωίδες και τους ήρωές του, η ελληνική μουσική θα ήταν φτωχότερη»
Συνέντευξη 05.11.25

Η Κορίνα Λεγάκη μας μιλά για τη μουσική παράσταση «Μαρίκα με είπανε – Μαρίκα με βγάλανε»

Η Κορίνα Λεγάκη πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Μαρίκα με είπανε - Μαρίκα με βγάλανε», με ιστορίες γυναικών του λαϊκού τραγουδιού, η οποία κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία
Editorial 05.11.25

Ανώμαλη προσγείωση στην κοινωνία, αλλά τη λύση δεν θα τη δώσει η επικοινωνία

Η κυβέρνηση ένιωσε και στο ζήτημα των ΕΛΤΑ στο πετσί της πώς μπορεί να ξεσπά η κοινωνική δυσαρέσκεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κατανοεί τους βαθύτερους λόγους της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
