The Cure: Πέντε δεκαετίες αυθεντικών σκοτεινών ήχων

Τέλη της δεκαετίας του ’80 και στα χέρια μου πέφτει μια κασέτα (ναι, κασέτα) της αδερφής μου και μέσα είχε (αντί)γραμμένα διάφορα κομμάτια από new wave μέχρι post punk – ανάμεσά τους Joy Division, The Smiths, Depeche Mode, The Cure. Αυτοί οι τελευταίοι θα μου τραβήξουν την προσοχή, με ένα κομμάτι που το επόμενο διάστημα θα παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ στο δωμάτιό μου: το Killing an Arab.

Στους μήνες / χρόνια που θα ακολουθήσουν θα λατρέψω τα A Forest, The Caterpillar, Boys Don’t Cry, Jumping Someone Else’s Train, Close to Me, Lullaby, 10:15 Saturday Night και πολλά ακόμα κομμάτια τους. Ναι, αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα έρθει και η «ρήξη» μαζί τους, ιδιαίτερα με την κυκλοφορία του Friday I’m in Love, που στο εφηβικό μυαλό μου έμοιαζε το ξεπούλημά τους.

Ευτυχώς αυτή η μονόπλευρη κόντρα δεν θα κρατήσει για πολύ. Και σήμερα, μετά από τρεισήμισι δεκαετίες, ακούω τους The Cure με την ίδια άνεση που τους άκουγα και παλιά. Ίσως όχι σε παρόμοιους ρυθμούς, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία.

Και στις 15 Ιουλίου 2026, μετά από επτά χρόνια, το αγγλικό συγκρότημα θρύλος επιστρέφει στην Ελλάδα για μια μεγάλη συναυλία στο Ejekt Festival.

Το εκπληκτικό με τους The Cure είναι ότι ενώ διανύουν την 5η δεκαετία της απίθανα επιτυχημένης καριέρας τους, βρίσκονται σήμερα σε πραγματικά έξοχη κατάσταση. Ο τελευταίος δίσκος τους Songs Of A Lost World ήταν ένας από τους καλύτερους για το 2024 – έστω κι αν ήταν ο πρώτος τους μετά από 16 χρόνια «σιωπής».

Ενώ, ακόμα και σήμερα που διανύουν την 5η δεκαετία της ζωής τους, συνεχίζουν να έχουν μια ιδιαίτερη ενέργεια πάνω στη σκηνή, που κάνει τις συναυλίες τους πάντα μια ξεχωριστή εμπειρία.

Η εμφάνισή τους στο Ejekt Fesival θα έχει διάρκεια πάνω από 2 ώρες και θα περιλαμβάνει υλικό από ολόκληρη την τεράστια καριέρα τους. Επίσης, θα είναι η πρώτη φορά που θα ακουστεί ζωντανά στα μέρη μας το Songs Of A Lost World, αλλά ίσως και υλικό από το επερχόμενο δίσκο τους, που ο Robert Smith έχει πει ότι είναι σχεδόν έτοιμο.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.