Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Θέλω να σου κρατάω το χέρι: Από τους Beatles της δεκαετίας του '60, στην Αθήνα του σήμερα

Το έργο του Τάσου Ιορδανίδη Θέλω να σου κρατάω το χέρι επέστρεψε στο θέατρο Άλφα για 5η και τελευταία χρόνια.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι σχέση έχουν οι Beatles, μια μεγάλη επιτυχία τους από το 1964, ένα ζευγάρι στην Αθήνα του σήμερα και ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής; Η απάντηση βρίσκεται στο κομμάτι I Want to Hold Your Hand. Ή στα ελληνικά, Θέλω να σου κρατάω το χέρι.

Στις 17 Οκτωβρίου 1963, οι Beatles ηχογραφούσαν για πρώτη φορά σε FourTrak το τραγούδι τους I Want to Hold Your Hand. Το νούμερο ένα χιτ του 1964 στη Βρετανία έδωσε το 2021 την έμπνευση στον Τάσο Ιορδάνη για τη συγγραφή ενός σύγχρονου θεατρικού έργου που εγκαινίασε  τη νέα καλλιτεχνική εποχή ενός από τα ιστορικότερα θέατρα της Αθήνας.

Λίγα λόγια για το έργο Θέλω να σου κρατάω το χέρι

Η κούραση στον γάμο, η κρίση που βιώνουν οι άνθρωποι μετά από πολλά χρόνια συγκατοίκησης, η απιστία κι ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής γίνονται το σκηνικό για δύο «παράνομους» εραστές.

Είναι και οι δύο γονείς. Έχουν και οι δύο τα δίκια τους. Έχουν κάνει και οι δύο λάθη.

Η παγκόσμια δραματουργία έχει συχνά ασχοληθεί με το ζήτημα των ανθρώπινων σχέσεων, με τις ανάγκες των δύο φύλων, με τα θέλω τους και τα πρέπει τους, ίσως επειδή ο θεατής άμεσα ή έμμεσα μπορεί να ταυτιστεί πολύ εύκολα και να κινητοποιηθεί συναισθηματικά. Οι δύο ήρωες μάς «προσκαλούν» να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο γέλιο και το δάκρυ και να αντιληφθούμε, μέσα από τις συναντήσεις τους, ότι αυτό που ψάχνουμε όλοι μας στο τέλος της ημέρας είναι η ουσιαστική συντροφικότητα. Κάποιον να μας κρατάει το χέρι.

Θα τα καταφέρουν;

YouTube thumbnail

Συντελεστές

Σκηνοθεσία – Μουσική επιμέλεια: Θάλεια Ματίκα
Σκηνικά – κοστούμια: Ηλένια Δουλαδήρη
Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη
Σχεδιασμός ήχου: Στέφανος Κεραμίδας
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Καρτσαφλέκη
Επικοινωνία θεάτρου: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου
Διεύθυνση θεάτρου: Μανώλης Φραγκάκης

Παίζουν:
Τάσος Ιορδανίδης και Θάλεια Ματίκα

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

