«Τέλος του Παιχνιδιού»: Μια κωμωδία – καθρέφτης της ύπαρξής μας
Culture Live 02 Νοεμβρίου 2025 | 08:40

«Τέλος του Παιχνιδιού»: Μια κωμωδία – καθρέφτης της ύπαρξής μας

Το αριστούργημα του Σάμιουελ Μπέκετ το «Τέλος του Παιχνιδιού» είναι μια από τις παραστάσεις της χρονιάς. Στο θέατρο Ιλίσια έως τις 24 Φεβρουαρίου 2026.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Το αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού» του Σάμιουελ Μπέκετ ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου στο θέατρο Ιλίσια, σε μια παράσταση που επιλέγει να δει κατάματα την ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνήσουν, ακόμα και όταν όλα γύρω τους – και μέσα τους – μοιάζουν κατεστραμμένα.

Ο Μάκης Παπαδημητρίου συναντά επί σκηνής τον Γιώργο Χρυσοστόμου, οκτώ χρόνια μετά την προηγούμενη εκρηκτική τους συνύπαρξη στη σκηνή, για να ερμηνεύσουν ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ντουέτα του παγκοσμίου θεάτρου.

Το εντυπωσιακό σκηνικό μας μεταφέρει σε ένα καταφύγιο, μετά το τέλος του κόσμου. Ένα παιχνίδι φτάνει στο τέλος του… ή μήπως το τελευταίο κομμάτι μιας παρτίδας που ξαναρχίζει; Η σκηνοθετική προσέγγιση του Μάκη Παπαδημητρίου εστιάζει στον βαθιά ανθρώπινο πυρήνα του έργου: τέσσερις χαρακτήρες σε έναν ερειπωμένο κόσμο, που προσπαθούν να γεφυρώσουν τις αποστάσεις με λέξεις, βλέμματα, σιωπές. Σιωπές, οι οποίες – όπως όρισε ο ίδιος ο Μπέκετ – τηρούνται ευλαβικά, όχι από τυπολατρία, αλλά γιατί μέσα τους κρύβονται όλα τα αναπάντητα ερωτήματα της ύπαρξης.

Στην παράσταση το κωμικό στοιχείο κυριαρχεί. Σημειώνει ο σκηνοθέτης σχετικά: «Και ναι, υπάρχει και χιούμορ. Πολλές φορές σκοτεινό, άλλες φορές υπόγειο, πάντα αιχμηρό. Ο Μπέκετ δεν γελάει για να ξεχάσει — γελάει για να αντέξει. Κι εμείς προσπαθούμε να τιμήσουμε αυτό το χιούμορ όπως του αξίζει: με ειλικρίνεια και μέτρο, χωρίς να προδώσουμε τη σιωπή του».

Το «Τέλος του Παιχνιδιού» αποτελεί μια καλλιτεχνική σύμπραξη δημιουργικών συντελεστών, όπου χορογραφία, μουσική, σκηνογραφία και φωτισμοί συντονίζονται με ακρίβεια, δημιουργώντας έναν κόσμο λιτό, ασφυκτικό και συνάμα βαθιά ποιητικό, όπου όσο κι αν όλα δείχνουν χαμένα, η ανάγκη να ειπωθεί κάτι και να ακουστεί κάτι, επιμένει.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου
Μετάφραση: Κ. Σκαλιόρας
Κίνηση- Βοηθός Σκηνοθέτη: Σεσίλ Μικρούτσικου
Σκηνικά- Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Φωτισμοί: Ιωάννα Αθανασίου – Τάσος Παλαιορούτας
Sound Design: Σταύρος Γασπαράτος
Φωτογραφίες : Γιώργος Καπλανίδης

Παίζουν:
Μάκης Παπαδημητρίου
Γιώργος Χρυσοστόμου
Δημήτρης Ντάσκας
Φραγκίσκη Μουστάκη

Ηλεκτρισμός
Vita.gr
