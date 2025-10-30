magazin
Ο πατέρας μου: Ο Θανάσης Παπαγεωργίου στον ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στον Άντονι Χόπκινς
inTickets 30 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Ο πατέρας μου: Ο Θανάσης Παπαγεωργίου στον ρόλο που χάρισε το Όσκαρ στον Άντονι Χόπκινς

Το έργο «Ο πατέρας μου» κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο Θέατρο ΣΤΟΑ.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Spotlight

«Ο πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ (Γαλλικός τίτλος Le pѐre) παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο Θέατρο ΣΤΟΑ.

Πρόκειται για τη γνωστή ταινία του 2020 με τίτλο The father, σε σκηνοθεσία του ίδιου του συγγραφέα και πρωταγωνιστή τον Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν, κερδίζοντας το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Χόπκινς και Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου.

Το έργο πρωτοπαίχτηκε για πρώτη φορά στο Παρίσι το 2012

Με τον Ρομπέρ Ίρς στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αντρέ και το 2014 βραβεύτηκε με το βραβείο Moliere καλύτερου έργου. Σταδιοδρόμησε με τεράστια επιτυχία σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Παρίσι και θεωρήθηκε ως το σπουδαιότερο έργο της δεκαετίας.

Στην Ελλάδα πρωτοπαρουσιάστηκε το 2015 στο θέατρο Χορν με τίτλο «Ο Μπαμπάς» με σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Σταμάτη Φασουλή στον ρόλο του Αντρέ και την Μαρίνα Ασλάνογλου στον ρόλο της κόρης και το 2023 στο Σύγχρονο Θέατρο με τον Περικλή Μουστάκη και την Ιωάννα Παππά αντίστοιχα, σε σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη.

Στη ΣΤΟΑ, τον ρόλο του Αντρέ ερμηνεύει ο Θανάσης Παπαγεωργίου που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης  και τον ρόλο της κόρης η Εύα Καμινάρη, σε σκηνικό και κοστούμια της Λέας Κούση που είναι και η μεταφράστρια του έργου.

Θανάσης Παπαγεωργίου: «Αυτοί οι ρόλοι είναι ένα στοίχημα για τον ηθοποιό»

«Προσωπικά δεν μ’ ενδιαφέρει η ερμηνεία ενός ανοιακού, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να στηριχτεί σε άσκηση των εκφραστικών σου μέσων και θα κινδύνευε να οδηγήσει σε μια επίδειξη τεχνικής.

Σημασία έχει να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός τέτοιου ατόμου, πότε χάνεται στον ‘’κόσμο του’’ και πότε επανέρχεται στον ‘’κόσμο μας’’. Πού νιώθει πιο ασφαλής; Στο χάος του, που κανείς μας δεν ξέρει αν είναι πράγματι χάος, ή στην αγκαλιά μας, που από ζεστή φωλιά μετατρέπεται αστραπιαία σε απόλυτη επιφύλαξη ή και εχθρότητα, που μόνο εκείνος ξέρει το γιατί;

Υπάρχει ευθεία γραμμή άραγε, όταν το μυαλό μας βρεθεί σε τέτοια σκοτεινά μονοπάτια;’’

Το έργο θα παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ τα Σαββατοκύριακα επαναλαμβάνεται  – για τρίτη χρονιά – το ‘’Επάγγελμα της μητρός μου’’ για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου

Μετάφραση, σκηνικό, κοστούμια: Λέα Κούση

Τους ρόλους ερμηνεύουν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης.

Παραστάσεις

Τετάρτη και Πέμπτη στις 7.00 μμ, Παρασκευή στις 8.30 μμ

Τιμές εισιτηρίων: 20 €, 15 € (Τετάρτη)

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Θέατρο ΣΤΟΑ, Μπισκίνη 55, Ζωγράφου, τηλ. 210 770 2830

