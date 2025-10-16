magazin
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
16.10.2025 | 08:47
Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα προς Ποσειδώνος
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
«Ευγένιος»: Η σκηνοθεσία – ανατροπή του Γιώργου Καραμίχου στην μαύρη κωμωδία στο θέατρο Σημείο
inTickets 16 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

«Ευγένιος»: Η σκηνοθεσία – ανατροπή του Γιώργου Καραμίχου στην μαύρη κωμωδία στο θέατρο Σημείο

Στην παράσταση Ευγένιος πρωταγωνιστεί ένα δυνατό σύνολο ηθοποιών: οι Εύρη Σωφρονιάδου, Εβελίνα Αραπίδη, Βαγγέλης Ρόκκος, Μαρλέν Σαΐτη και Χάρης Ηλιάδης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Πόσο αβυσσαλέα είναι η διαδικασία του πένθους; Πόσο δύσκολο να παραδεχθεί κανείς τον πόνο και την απώλεια και  να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα από αυτά; Πώς να καταφέρει να συνδεθεί με τους άλλους ενώ τα τραύματα του παραμένουν ερμητικά αδιαχείριστα;

Γιώργος Καραμίχος: Μεταφράζει, διασκευάζει και σκηνοθετεί τον «Ευγένιο»

Σε αυτά τα ερωτήματα καλείται να απαντήσει ο πολυσχιδής θεατρικός δημιουργός Γιώργος Καραμίχος, ο οποίος επιστρέφει δυναμικά στο θεατρικό σανίδι, αυτή τη φορά ως σκηνοθέτης με το συνταρακτικό έργο «Ευγένιος» (πρωτ. τίτλος There Came a Gypsy Riding) του βραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα Frank McGuinness.

Ακολουθώντας τον στίχο του Σαίξπηρ να «δώσουμε στη λύπη λόγια», ο McGuinness υφαίνει μοναδικά ένα οικογενειακό δράμα γεμάτο συναισθηματική ένταση, εξερευνώντας τις ανθρώπινες σχέσεις μέσα από την αγάπη, τη σιωπή, τον φόβο και την απώλεια, σε εκείνο το λεπτό σύνορο ανάμεσα στη μνήμη και στη λήθη.

Με πάνω από τρεις δεκαετίες εμπειρίας στο θέατρο, το σινεμά και την τηλεόραση, ο Γιώργος Καραμίχος αναλαμβάνει να μεταφράσει, να διασκευάσει και να σκηνοθετήσει τον «Ευγένιο», φέρνοντας στο φως την αφοπλιστική δύναμη των λέξεων και τη συναισθηματική φόρτιση που χαρακτηρίζει το έργο του Ιρλανδού συγγραφέα.

Το έργο

Μια οικογένεια. Μητέρα. Πατέρας. Γιος. Κόρη.

Συγκεντρώνονται στο εξοχικό τους σπίτι δίπλα στη θάλασσα για να γιορτάσουν τα εικοστά πρώτα γενέθλια του τρίτου παιδιού της οικογένειας, του Ευγένιου, ο οποίος αυτοκτόνησε δύο χρόνια πριν.

Η μακρινή, εκκεντρική εξαδέλφη που προσέχει το εξοχικό τους, εμφανίζεται για να τους καλωσορίσει με ένα αναπάντεχο δώρο. Ήταν η ίδια που είχε βρει το πτώμα του αυτόχειρα Ευγένιου στην αμμουδιά δύο χρόνια πριν. Τους δίνει το δώρο την κατάλληλη στιγμή. Τη στιγμή που το απόστημα είναι έτοιμο να ανοίξει.

Πέντε άτομα που αιωρούνται μεταξύ πόνου και τρέλας, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους.

Μέσα από αυτήν την ιστορία, ο Frank McGuinness αναδεικνύει την αδυναμία του ανθρώπου να αποδεχτεί την πραγματικότητα του θανάτου, προκαλώντας μας να αναρωτηθούμε: Τι φοβόμαστε και δεν κοιτάμε τον πόνο κατάματα; Μην πονέσουμε κι άλλο; Ή μήπως απελευθερωθούμε;

Συντελεστές

Συγγραφέας : Frank McGuinness

Σκηνοθεσία-Μετάφραση-Διασκευή: Γιώργος Καραμίχος

Συνεργασία στη Δραματουργία: Έλενα Τριανταφυλλοπούλου

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βαγγέλης Δελιβασίλης

Σκηνικά/Video Art: Κώστας Γκαραμέτσης

Κουστούμια: Γιώργος Ελευθεριάδης

Πρωτότυπη Μουσική: Γιώργος Στεφανακίδης

Στίχοι: Γιώργος Καραμίχος, Γιώργος Στεφανακίδης

Κίνηση: Μαρία Τράκα

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Ξαδέλφη Βαλεντίνη : Εύρη Σωφρονιάδου

Μαργαρίτα : Εβελίνα Αραπίδη

Λεό : Βαγγέλης Ρόκκος

Λουίζα: Μαρλέν Σαΐτη

Σίμος : Χάρης Ηλιάδης

Πληροφορίες

Θέατρο Σημείο

Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα

Μέρες & Ώρες παραστάσεων

Παρασκευή: 21.00

Σάββατο: 21:00

Κυριακή: 20.00

Διάρκεια: 90 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Επικαιρότητα
ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»
Παράξενες 15.10.25

Η Νάταλι Πόρτμαν αναλογίζεται το πώς η Νταϊάν Κίτον άλλαξε τον κινηματογράφο – «Νευρωτικές, αστείες γυναίκες»

«Έδωσε στους γυναικείους χαρακτήρες την ευκαιρία να είναι τόσο πολύπλοκοι όσο οι ανδρικοί που βλέπουμε συνήθως» είπε η Νάταλι Πόρτμαν, αναφερόμενη στην κινηματογραφική κληρονομιά της Νταϊάν Κίτον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου
Έρευνα 15.10.25

Τα δόντια των πρώτων αγροτών της Συρίας «μιλούν»: Πώς οι γυναίκες ένωσαν τα πρώτα χωριά του κόσμου

Νέα μελέτη σε δόντια από 71 ανθρώπινες γνάθους αποκαλύπτει πώς οι άνθρωποι της Νεολιθικής εποχής δημιούργησαν σταθερές κοινότητες, δίκτυα συνεργασίας και ίσες κοινωνίες πριν από 10.000 χρόνια.

Σύνταξη
Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»
Αγρίμια 15.10.25

Χρησιμοποιήθηκαν μέρη των σωμάτων τους σε σατανικές τελετές; Οι φρικιαστικές δολοφονίες του «Τέρατος της Φλωρεντίας»

Ήταν μια βίαιη σειρά δολοφονιών που συγκλόνισε την Ιταλία – όμως ακόμα λίγα είναι γνωστά. Γιατί δολοφονήθηκαν οι εραστές της Φλωρεντίας μέσα στα αυτοκίνητά τους; Γιατί συχνά στοχεύονταν τα γεννητικά τους όργανα; Ο συγγραφέας Τόμπιας Τζόουνς εξετάζει τα στοιχεία και το Netflix τα κάνει μίνι σειρά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά
Culture Live 15.10.25

Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στo Βόρειo Σινά, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αιγυπτιακή άμυνα

Σύνταξη
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Σύνταξη
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ – Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ - Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς

Το Ισραήλ απειλεί να κόψει την ανθρωπιστική βοήθεια και να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει άμεσα τις σορούς των ομήρων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη
Πολιτική 16.10.25

Κ. Καραμανλής: Περιέγραψε τα πολιτικά χαρακτηριστικά του ρήγματος που τον χωρίζει από τον Κυρ. Μητσοτάκη

Τι σηματοδοτούν οι κεραυνοί του Κώστα Καραμανλή κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και η νέα κοινή συνύπαρξη του κ. Καραμανλή με τον Αντώνη Σαμαρά στην Παλιά Βουλή. Οι διαχωριστικές γραμμές που τέθηκαν στην Παλιά Βουλή

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή
Υγεία 16.10.25

Ένα χειρουργείο αιχμής στο «Αττικόν»: Η Νευροχειρουργική Ογκολογία στην πρώτη γραμμή

Στο «Αττικόν», η Πανεπιστημιακή Νευροχειρουργική Κλινική έχει πλέον στη διάθεσή της ένα πλήρως αναβαθμισμένο χειρουργείο που ενσωματώνει τέσσερις  βασικούς πυλώνες της σύγχρονης νευρο-ογκολογικής πρακτικής.

Σύνταξη
Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής

Το κτίριο στη Σκουφά 3 ανοίγει ξανά, φέρνοντας ένα πρωτοποριακό πρότυπο τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη επαφή ενώνονται.

Σύνταξη
Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ
True story 16.10.25

Blond. James Blond: Πριν από 20 χρόνια ο Ντάνιελ Κρεγκ θεωρήθηκε η χειρότερη επιλογή για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ

Έχουν περάσει δύο δεκαετίες από τότε που ο Ντάνιελ Κρεγκ παρουσιάστηκε στο κοινό ως ο επόμενος Τζέιμς Μποντ και οι φανατικοί θαυμαστές του 007 τον «σταύρωσαν» στα διαδίκτυο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας
Τα Νέα της Αγοράς 16.10.25

Κάσος: Απέκτησε για πρώτη φορά μία δομή προσχολικής εκπαίδευσης, ένα ασφαλές περιβάλλον αγωγής και φροντίδας

Μία πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παράδειγμα για το πώς η συνέργεια φορέων και τοπικής κοινωνίας μπορεί να ενισχύσει τις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας και να στηρίξει ουσιαστικά την ελληνική οικογένεια.

Σύνταξη
Κίνηση στους δρόμους: Ουρές 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Κίνηση στους δρόμους 16.10.25

Κόλαση στον Κηφισό: Ουρές 17 χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ποσειδώνος - Τι συνέβη

Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα στους δρόμους της Αττικής - Ακινητοποιημένα οχήματα, προκάλεσαν μποτιλιάρισμα 17 χιλιομέτρων στον Κηφισό στο ρεύμα καθόδου

Σύνταξη
Φοινικούντα: Πυκνώνει το μυστήριο για τη διπλή δολοφονία – Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα
Αλληλοκατηγορίες 16.10.25

Πυκνώνει το μυστήριο για τη δολοφονία στη Φοινικούντα - Αναμένεται να «μιλήσουν» τα τηλέφωνα

Αρνείται τις κατηγορίες ο φερόμενος ως εκτελεστής - Τι λέει ο δικηγόρος του - Δεν επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία η εκδοχή του εκβιασμού για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Οικονομικές Ειδήσεις 16.10.25

Λουκέτα και πρόστιμα σε 42 ΚΥΔ για φοροδιαφυγή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής, που αγγίζουν το 100%, προέκυψαν από τους ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε 58 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ) σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 16.10.25

Οι Γκλέιζερ ζητούν πάνω από 5 δισ. λίρες για να πουλήσουν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Είκοσι χρόνια μετά το αμφιλεγόμενο leveraged buyout των 790 εκατομμυρίων λιρών, η οικογένεια Γκλέιζερ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

ΠΑΣΟΚ: Εύθραυστες ισορροπίες στο εσωτερικό, τα μηνύματα Ανδρουλάκη στους διαφωνούντες και το «νέο Ελσίνκι»

Τα μηνύματα του Νίκου Ανδρουλάκη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ μετά τη δημοσιοποίηση των ονομάτων που στελέχωσαν τις επιτροπές του Συνεδρίου. Οι επικείμενες ανακοινώσεις για τις επιτροπές διεύρυνσης και ψηφοδελτίου και το νέο «μπρα ντε φερ» στη Βουλή με τον Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του
Culture Live 16.10.25

Vaillancourt: Το Σαν Φρανσίσκο σκοπεύει να κατεδαφίσει το 96 ετών σιντριβάνι – σύμβολό του

Το εμβληματικό αλλά αμφιλεγόμενο σιντριβάνι Vaillancourt του Αρμάν Βαγιάνκουρ στο Σαν Φρανσίσκο απειλείται με κατεδάφιση, προκαλώντας έντονο διχασμό για το μέλλον της δημόσιας τέχνης.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο