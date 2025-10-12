«Κάτι ψήνεται» στο θέατρο Κιβωτός, σε σκηνοθεσία Γιώργου Κουτλή

Το εμβληματικό έργο του Άρνολντ Γουέσκερ «Η κουζίνα», ένα από τα σημαντικότερα δείγματα του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου, κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Κιβωτός την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου.

Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών, με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.

Το έργο έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο

Γραμμένο το 1956, το έργο έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο – από τη Βραζιλία μέχρι την Ιαπωνία – και έχει μεταφερθεί δύο φορές στον κινηματογράφο και δύο στην τηλεόραση.

Σήμερα, παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ, φωτίζοντας με κυνισμό και ευαισθησία το υπαρξιακό αδιέξοδο των ανθρώπων, στην παγκόσμια εργασιακή ζούγκλα.

Η δράση εκτυλίσσεται στα σπλάχνα ενός πολυσύχναστου εστιατορίου κατά τη διάρκεια μιας ακόμα εξαντλητικής ημέρας. Μάγειρες από διαφορετικές χώρες δουλεύουν αδιάκοπα σ’ αυτό το καζάνι που βράζει για να εξυπηρετήσουν έναν ατελείωτο όγκο παραγγελιών.

Στη δίνη αυτού του αμείλικτου ρυθμού, προσπαθούν να βρουν μια ρωγμή χρόνου για να ονειρευτούν, να ερωτευτούν, να ζήσουν. Και ίσως – να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο.

Μια παράσταση-κραυγή για τον κατακερματισμένο άνθρωπο του σήμερα

“Η κουζίνα”, είναι μια διασκεδαστικά τρομακτική, πολιτική αλληγορία για το πώς η πίεση για παραγωγικότητα αποκτηνώνει την ίδια τη ζωή. Ένα δυναμικό σύνολο ηθοποιών και μουσικών ζωντανεύει με ρυθμό, ένταση και σαρκασμό το ασφυκτικό σύμπαν της σύγχρονης καπιταλιστικής “κουζίνας”.

Η συνεργασία Γιώργου Κουτλή – Μιχάλη Σαράντη

Την «Κουζίνα» σκηνοθετεί ο Γιώργος Κουτλής, ένας από τους πλέον δυναμικούς σκηνοθέτες της νέας γενιάς, με ξεχωριστή ικανότητα να ενορχηστρώνει πολυπρόσωπα σύνολα και να δημιουργεί θεατρικά σύμπαντα όπου το πολιτικό και το υπαρξιακό αναδεικνύονται με χιούμορ και μουσικότητα, ενώ τον κεντρικό ρόλο ερμηνεύει ο Μιχάλης Σαράντης, από τους πιο πολύπλευρους και επιδραστικούς ηθοποιούς της γενιάς του, με πλούσια εκφραστική δύναμη και συνεχή παρουσία σε σπουδαίες θεατρικές σκηνές.

Συντελεστές

Μετάφραση: Ελένη Κουτσιούμπα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Διασκευή: Μιχάλης Πητίδης, Γιώργος Κουτλής

Δραματουργία: Πρόδρομος Τσινικόρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Μουσική και Sound Design: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Ηχοληψία και Sound Design: Αγγελος Κονταξής Ρυθμική διδασκαλία: Γιώργος Μπουκαούρης

Διδασκαλία Χορωδίας: Garry Salomon

Χορογραφία – Κινησιολογία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Παίζουν (αλφαβητικά)

Σαμουήλ Ακινόλα, Πολύδωρος Βογιατζής, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάννα Καραπασιά, Γιώργος Κατσής, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής, Μιχάλης Σαράντης, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς, Γιλμάζ Χουσμέν.

Πληροφορίες

Θέατρο Κιβωτός

Πειραιώς 115, Αθήνα 118 54

Τηλέφωνο: 210 34 27 426

Μέρες και ώρες παραστάσεων

Τετάρτη 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή 21:00

Σαββατο 18:00 και 21:00

Κυριακή 20:00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.