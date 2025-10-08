Οι «Σπυριδούλες» επέστρεψαν στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου

Η θεατρική παράσταση «Σπυριδούλες», μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου το 2023 και έπειτα από την πετυχημένη πορεία της την περσινή χρονιά, επιστρέφει στο Νέο Θέατρο Βασιλάκου από τις 6 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

Οι «Σπυριδούλες» της Νεφέλης Μαϊστράλη, που σκηνοθέτησαν από κοινού ο Θανάσης Ζερίτης και ο Χάρης Κρεμμύδας για την ομάδα 4Frontal, επιστρέφουν δυναμικά στη σκηνή, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τις φωνές των γυναικών που υπήρξαν ψυχοκόρες και οικιακές εργάτριες, τις δεκαετίες του 1950 και του 1960,παλεύοντας για την αυτοδιάθεσή τους.

Βασισμένη στην αληθινή ιστορία της Σπυριδούλας

Μιας 12χρονης υπηρέτριας που συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία, η παράσταση συνδυάζει στοιχεία θεάτρου ντοκουμέντου, πρωτότυπης δραματουργίας και σύγχρονης ελληνικής μουσικής, αναδεικνύοντας την αθέατη πλευρά της ζωής των γυναικών που αναγκάζονταν να εργάζονται ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί.

Το έργο αντλεί υλικό από ιστορικά ντοκουμέντα, αφηγήσεις γυναικών της εποχής, αλλά και σύγχρονες μαρτυρίες εργαζόμενων γυναικών, μεταφέροντας ένα συγκλονιστικό και διαχρονικό μήνυμα.

Ανάμεσά τους, η 12χρονη Σπυριδούλα, που μετακόμισε από τη Ματαράγκα Αγρινίου στην Αθήνα για να εργαστεί ως ψυχοκόρη σε ένα εύπορο σπίτι στον Πειραιά. Για δύο ολόκληρα χρόνια υπέστη φρικτή κακοποίηση, με αποκορύφωμα το αποτρόπαιο βασανιστήριο του καψίματος με ηλεκτρικό σίδερο.

Παρόλα αυτά, η Σπυριδούλα βρήκε τη δύναμη να μιλήσει, σπάζοντας τη σιωπή και τον φαύλο κύκλο της βίας.

Η ιστορία της ξεπερνά τα στενά χρονικά όρια της δεκαετίας του ’50

Αποτελώντας ένα διαχρονικό σύμβολο ενδυνάμωσης, για τις γυναίκες που αγωνίζονται να ακουστούν και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Με το δυνατό κείμενο της Νεφέλης Μαϊστράλη, τη σκηνοθετική ματιά των Ζερίτη & Κρεμμύδα, και το εκρηκτικό μουσικό υπόβαθρο των Θραξ Πανκc, επτά εξαιρετικοί ηθοποιοί (Ελένη Βλάχου, Σταύρος Γιαννουλάδης, Τάσος Δημητρόπουλος, Αργυρώ Θεοδωράκη, Κατερίνα Λάττα, Αριστέα Σταφυλαράκη, Ελένη Τσιμπρικίδου) ζωντανεύουν στη σκηνή μια από τις πιο συγκλονιστικές και επίκαιρες ιστορίες του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου.

Συντελεστές

Κείμενο – Στίχοι: Νεφέλη Μαϊστράλη

Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης, Χάρης Κρεμμύδας

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Μουσική επιμέλεια – Σύνθεση: Θραξ Πανκc

Κίνηση: Πάνος Τοψίδης

Παίζουν (αλφαβητικά)

Ελένη Βλάχου

Σταύρος Γιαννουλάδης

Τάσος Δημητρόπουλος

Αργυρώ Θεοδωράκη

Κατερίνα Λάττα

Αριστέα Σταφυλαράκη

Ελένη Τσιμπρικίδου

Παραστάσεις

Από 6/10

Δευτέρα στις 21:00 |Τρίτη στις 21:00 | Τετάρτη στις 20:00

