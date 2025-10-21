Ο «Μαύρος Μοναχός» του Άντον Τσέχωφ έρχεται στη Σκηνή Brecht-2510

Ένα από τα πιο μυστηριώδη και αινιγματικά έργα του Άντον Τσέχωφ, «Ο Μαύρος Μοναχός», έρχεται στη ΣΚΗΝΗ BRECHT-2510 κάθε Κυριακή στις 18:15 από τις 02 Νοεμβρίου, σε μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα, στη λογική και στην παραφροσύνη.

Ο Κόβριν, ένας χαρισματικός διανοούμενος, επιστρέφει στο κτήμα των παιδικών του χρόνων για να αναρρώσει από υπερκόπωση. Εκεί, καθώς βρίσκει τον έρωτα και την ηρεμία στη φύση, αρχίζει να εμφανίζεται μπροστά του μια μυστηριώδης μορφή: ένας Μαύρος Μοναχός, που του μιλά και τον παρασύρει σε έναν κόσμο όπου το μεγαλείο και η τρέλα γίνονται ένα. Είναι όραμα; Παράνοια; Ή ένα σημάδι ότι ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει τα όρια της ύλης;

Η παράσταση αναδεικνύει τον διαχρονικό στοχασμό του Τσέχωφ πάνω στην ανθρώπινη ψυχή, την ανάγκη για υπέρβαση, την καταστροφική δύναμη της εμμονής και το λεπτό νήμα που χωρίζει την ιδιοφυΐα από την τρέλα.

Ταυτότητα Παράστασης «Μαύρος Μοναχός»

Κείμενο: Άντον Πάβλοβιτς Τσέχωφ

Θεατρική Διασκευή: Κωνσταντίνος Μπαλαμπανίδης

Σκηνοθεσία: Χρήστος Πανούτσος

Φωτογραφίες & Βίντεο: Ιωάννης Σιμώνης

Παίζουν οι:

Κωνσταντίνος Μπαλαμπανίδης:Αντρέι Βασίλιεβιτς Κόβριν

Χρήστος Πανούτσος: Μαύρος Μοναχός

Εύη Αγγελοπούλου: Τάνια Πεσότσκαγια

Ιωάννης Αργυρίου: Γιεγκόρ Πεσότσκι

Παραστάσεις:

Aπο 02 Νοεμβρίου και Κάθε Κυριακή στις 18:15

Διάρκεια: 75 Λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets