Είδαμε μια παράσταση όταν η Αθήνα κοιμόταν – Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Μέρα Παρασκευή. Ώρα 23:55. Βρέθηκα μπροστά από θέατρο Αθηνών, το οποίο ήταν ήδη γεμάτο από κόσμο. Δεν περίμεναν να μπουν σε κάποιο μπαρ της Βουκουρεστίου, ούτε σε μια μουσική σκηνή της πόλης, αλλά σε μια παράσταση που θα ξεκινούσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ένα ραντεβού με το θέατρο σε ώρα «απαγορευμένη». Κάτι που είχα χρόνια να δω — και ίσως ακόμα περισσότερα να νιώσω.

Υπάρχει κάτι μαγικό στο να μπαίνεις σε ένα θέατρο όταν η πόλη έχει ήδη αλλάξει ρυθμό. Είναι περασμένα μεσάνυχτα, τα φώτα της Βουκουρεστίου σβήνουν ένα-ένα, το Παλλάς έχει ήδη κλείσει, όμως ένα άλλο θέατρο απέναντι, το θέατρο Αθηνών ανοίγει τις πόρτες του. Όχι για πρόβα, όχι για κάποια πρεμιέρα τύπου «by invitation only», αλλά για παράσταση. Κανονική. Με εισιτήριο, με κοινό, αλλά κυρίως με προσμονη!

Ίσως γιατί μετά τα μεσάνυχτα όλα λέγονται πιο ανοιχτά — ακόμα κι αυτά που η «πολιτική ορθότητα» θα προτιμούσε να μείνουν εκτός σκηνής.

Το #Cancel του David Ireland, σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, είναι η αφορμή — αλλά η είδηση δεν είναι μόνο το έργο. Είναι ότι κάποιος τόλμησε να ξαναφέρει τις μεταμεσονύκτιες παραστάσεις. Εκείνες τις παραστάσεις που μοιάζουν με μικρές μυστικές τελετές· για όσους δεν θέλουν να πάνε για ποτό, αλλά να βουτήξουν στο σκοτάδι του θεάτρου, την ώρα που η πόλη ησυχάζει.

Στο θέατρο Αθηνών η αυλαία σηκώνεται (και) μετά τα μεσάνυχτα

Στις 12 ακριβώς, όταν οι περισσότεροι ξεκινούν το δεύτερο ποτό τους, η αυλαία σηκώνεται. Και για τις επόμενες δύο ώρες, ζεις κάτι που δεν μοιάζει με τίποτα άλλο. Το κοινό είναι διαφορετικό, αλλά με την fun έννοια: χαλαρό, διαθέσιμο, πιο ειλικρινές.

Ίσως γιατί μετά τα μεσάνυχτα όλα λέγονται πιο ανοιχτά — ακόμα κι αυτά που η «πολιτική ορθότητα» θα προτιμούσε να μείνουν εκτός σκηνής.

Το #Cancel παίζει με τα όρια, το timing, τις ενοχές μας, τα «μη» και τα «πρέπει» της εποχής. Ο Αιμίλιος Χειλάκης, η Αθηνά Μαξίμου και ο Θανάσης Κουρλαμπάς διαλέγουν να ειπωθούν όλα εκείνη την ώρα που το φως έξω αλλάζει χρώμα. Και ίσως αυτό κάνει το έργο ακόμα πιο τολμηρό: όχι μόνο το περιεχόμενο του, αλλά και το πότε το βλέπεις.

Φεύγοντας λίγο πριν τις 2, η Αθήνα είναι σχεδόν άδεια. Κι όμως, έχεις την αίσθηση ότι μόλις τελείωσε κάτι που αξίζει να ξαναγίνει.

Το Θέατρο Αθηνών δεν προσφέρει απλώς μια παράσταση – επαναφέρει μια εμπειρία νύχτας που είχαμε ξεχάσει. Ένα μικρό θεατρικό ξενύχτι, σαν αυτά που σου θυμίζουν γιατί αγαπάς το θέατρο εξαρχής.

ΥΓ. Για όσους δεν είναι… νυχτοπούλια, υπάρχουν και παραστάσεις τις «φυσιολογικές» ώρες και μέρες.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη #CANCEL (@cancel_theatro_athinon)

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη – Κυριακή: 19:00

Πέμπτη: 20:00

Παρασκευή: 21:00 & 12:00 (μεταμεσονύκτια)

Σάββατο: 18:00 (λαϊκή απογευματινή) & 21:00

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

€25 (γενική είσοδος), €22, €18 (λαϊκή απογευματινή),

€16 (φοιτητικό, νεανικό έως 26 ετών, άνω των 65 ετών, ΑΜΕΑ κάθε Τετάρτη & Πέμπτη),

€13 (ανέργων κάθε Τετάρτη & Πέμπτη)