«Κάτι ψήνεται» στο Θέατρο Κιβωτός: Πρώτες Εικόνες από την «καυτή» Κουζίνα του Γιώργου Κουτλή με τον Μιχάλη Σαράντη

Το εμβληματικό έργο του Άρνολντ Γουέσκερ «Η κουζίνα», ένα από τα σημαντικότερα δείγματα του σύγχρονου βρετανικού θεάτρου, κάνει πρεμιέρα στο Θέατρο Κιβωτός την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών, με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο.

Γραμμένο το 1956, το έργο έχει παρουσιαστεί σε περισσότερες από 30 χώρες σε όλο τον κόσμο – από τη Βραζιλία μέχρι την Ιαπωνία – και έχει μεταφερθεί δύο φορές στον κινηματογράφο και δύο στην τηλεόραση. Σήμερα, παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ, φωτίζοντας με κυνισμό και ευαισθησία το υπαρξιακό αδιέξοδο των ανθρώπων, στην παγκόσμια εργασιακή ζούγκλα.

Η δράση εκτυλίσσεται στα σπλάχνα ενός πολυσύχναστου εστιατορίου κατά τη διάρκεια μιας ακόμα εξαντλητικής ημέρας. Μάγειρες από διαφορετικές χώρες δουλεύουν αδιάκοπα σ’ αυτό το καζάνι που βράζει για να εξυπηρετήσουν έναν ατελείωτο όγκο παραγγελιών. Στη δίνη αυτού του αμείλικτου ρυθμού, προσπαθούν να βρουν μια ρωγμή χρόνου για να ονειρευτούν, να ερωτευτούν, να ζήσουν. Και ίσως – να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο.

Μια παράσταση-κραυγή για τον κατακερματισμένο άνθρωπο του σήμερα, «Η Κουζίνα», είναι μια διασκεδαστικά τρομακτική, πολιτική αλληγορία για το πώς η πίεση για παραγωγικότητα αποκτηνώνει την ίδια τη ζωή. Ένα δυναμικό σύνολο ηθοποιών και μουσικών ζωντανεύει με ρυθμό, ένταση και σαρκασμό το ασφυκτικό σύμπαν της σύγχρονης καπιταλιστικής “κουζίνας”.

Την «Κουζίνα» σκηνοθετεί ο Γιώργος Κουτλής, ένας από τους πλέον δυναμικούς σκηνοθέτες της νέας γενιάς, με ξεχωριστή ικανότητα να ενορχηστρώνει πολυπρόσωπα σύνολα και να δημιουργεί θεατρικά σύμπαντα όπου το πολιτικό και το υπαρξιακό αναδεικνύονται με χιούμορ και μουσικότητα, ενώ τον κεντρικό ρόλο ερμηνεύει ο Μιχάλης Σαράντης, από τους πιο πολύπλευρους και επιδραστικούς ηθοποιούς της γενιάς του, με πλούσια εκφραστική δύναμη και συνεχή παρουσία σε σπουδαίες θεατρικές σκηνές.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Ελένη Κουτσιούμπα

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κουτλής

Διασκευή: Μιχάλης Πητίδης, Γιώργος Κουτλής

Δραματουργία: Πρόδρομος Τσινικόρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Μουσική και Sound Design: Παναγιώτης Μανουηλίδης

Ηχοληψία και Sound Design: Αγγελος Κονταξής

Ρυθμική διδασκαλία: Γιώργος Μπουκαούρης

Διδασκαλία Χορωδίας: Garry Salomon, Γιλμάζ Χουσμέν

Χορογραφία – Κινησιολογία: Αλέξανδρος Σταυρόπουλος

Σχεδιασμός Φωτισμών: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Θάλεια Γρίβα

Βοηθός σκηνογράφος: Ζαΐρα Φαληρέα

Βοηθός σκηνογράφου β’: Βίκυ Κωστοπούλου

Βοηθός σκηνογράφου γ’: Σάρα – Βασιλική Γκόγκου

Βοηθός Σχεδιάστριας Φωτισμών: Μαριέττα Παυλάκη

Φωτογραφίες – trailer: Χρήστος Συμεωνίδης

Γραφιστικός σχεδιασμός: Μαύρα Γίδια

Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη

Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας

Διεύθυνση Παραγωγής: Έφη Πανουργιά

Παραγωγή: Θεάτρου Τέχνη

Παίζουν (αλφαβητικά):

Σαμουήλ Ακινόλα, Πολύδωρος Βογιατζής, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Δανάη Καλούτσα, Ιλιάννα Καραπασιά, Γιώργος Κατσής, Ειρήνη Μακρή, Γιώργος Μπουκαούρης, Gary Salomon, Χρήστος Σαπουντζής, Μιχάλης Σαράντης, Αναστασία Στυλιανίδη, Πήτερ Τζέικς, Γιλμάζ Χουσμέν.

INFO

ΘΕΑΤΡΟ ΚΙΒΩΤΟΣ

Πειραιώς 115, Αθήνα 118 54

Τηλέφωνο: 210 34 27 426

Πρεμιέρα: Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Μέρες και ώρες παραστάσεων:

Τετάρτη 20:00

Πέμπτη, Παρασκευή 21:00

Σαββατο 18:00 και 21:00

Κυριακή 20:00

Εισιτήρια:

Α Ζώνη: 25€

Β Ζώνη: 22€

Γ Ζώνη: 20€

Προπώληση: https://tickets.in.gr/gr-el/tickets/theater/i-kouzina-se-skinothesia-giorgou-koutli/