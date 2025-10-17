Αμερικάνικος Βούβαλος: Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του David Mamet, στο θέατρο Σημείο

Πενήντα χρόνια μετά την πρώτη του παρουσίαση, ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το εμβληματικό έργο του David Mamet, Αμερικάνικος Βούβαλος, στη σκηνή του Θεάτρου Σημείο.

Ένα έργο-ορόσημο της σύγχρονης αμερικανικής δραματουργίας, που φέρνει στο φως τη γυμνή αλήθεια ενός κόσμου σε ηθική κατάρρευση· την αποδόμηση του αμερικανικού ονείρου, τη μοναξιά, την ανάγκη για αγάπη και τη σκληρότητα μιας κοινωνίας που τα μετρά όλα με όρους κέρδους.

Πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Νινιός που μετά την πολυσυζητημένη του ερμηνεία στο Τσιτάχ»

Η ερημιά του τερματοφύλακα” επιστρέφει για να ενσαρκώσει έναν ρόλο κυνικό και τρυφερό ταυτόχρονα, έναν ήρωα χαμένο στον λαβύρινθο των αντιφάσεών του. Δίπλα του, οι Αντώνης Κρόμπας και Σταύρος Τσουμάνης συγκροτούν ένα εκρηκτικό τρίγωνο σχέσεων, φόβου, ματαίωσης και “υπόγειας“ αγάπης.

Ένα έργο σπαρακτικά σύγχρονο

Ο Αμερικάνικος Βούβαλος που θα σκηνοθετήσει ο Γιάννης Μπέζος τη νέα σεζόν είναι πολλά περισσότερα από μια πικρή κωμωδία. Είναι μια τομή στην καρδιά του αμερικανικού ονείρου.

Ο Mamet, με φόντο την παρακμιακή Αμερική της δεκαετίας του ’70, μιλά για την καταρρέουσα εμπιστοσύνη, την ψευδαίσθηση του πλουτισμού, τη ματαίωση της ανδρικής ταυτότητας και την απουσία προτύπων.

Έργο σπαρακτικά σύγχρονο, όσο κι αν θέλουμε να το διαψεύσουμε, ένας καθρέφτης ενός κόσμου που καταρρέει εσωτερικά, όπου οι άνθρωποι αντικαθίστανται από την επιθυμία για επιτυχία, και τα συναισθήματα από την ανάγκη για επιβεβαίωση.

Όπως αναφέρει στο σημείωμά του ο Γιάννης Μπέζος, «υπάρχει πάντα μια σπίθα τρεμόσβηστη», που επιμένει. Είναι η τελευταία ρωγμή της ευαισθησίας – μια κρυφή ελπίδα ότι ο άνθρωπος μπορεί να καταλάβει, έστω και καθυστερημένα, πού έκανε το λάθος.

Ταυτότητα παράστασης

Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος

Σκηνογραφος – Ενδυματολογος: Νατασσα Παπαστεργίου

Βοηθός σκηνογράφου – ενδυματολόγου: Μαριανθη Ράδου

Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Νταντάμη

Φωτιστκός σχεδιασμός: Βασίλης Κλωτσοτήρας

Ερμηνεύουν

Γιώργος Νινιός, Αντώνης Κρόμπας, Σταύρος Τσουμάνης

Πληροφορίες

Θέατρο Σημείο

Χαριλάου Τρικούπη 4, Καλλιθέα

Μέρες & Ώρες παραστάσεων

Δευτέρα 21:00

Τρίτη: 21.00

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.