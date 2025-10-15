magazin
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
15.10.2025 | 08:35
Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Monsieur Minimal και Gizmo Varillas ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του Gagarin 205
15 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Monsieur Minimal και Gizmo Varillas ενώνουν τις δυνάμεις τους στη σκηνή του Gagarin 205

Δύο πολυτάλαντοι μουσικοί, οι Monsieur Minimal και Gizmo Varillas, σε μια διαφορετική συναυλία. Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στο Gagarin 205.

Spotlight

Τα Jameson Connects music sessions επιστρέφουν, με τον πολυτάλαντο Gizmo Varillas και τον αγαπημένο Monsieur Minimal, να ενώνουν τις δυνάμεις τους στο απόλυτο φθινοπωρινό double bill show, γεμάτο από αγαπημένα τραγούδια και των δύο, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στο Gagarin 205.

Monsieur Minimal

Με νέα singles αλλα και το πρόσφατο έβδομο άλμπουμ “Seven (From East To West)” στη βαλίτσα του, άριστες κριτικές και live εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, συμμετοχή σε μουσικές συλλογές του εξωτερικού (Τουρκιά, Γαλλία, Ρωσία, Γερμανία, Πολωνία, Ελβετία), μουσικές επενδύσεις σε τηλεοπτικά σποτ, διαφημίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Αμερική, Καναδά, συνεργασίες με αξιόλογους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες όπως αυτές με τους Δήμητρα Γαλάνη, Δάκη, Μαρία Παπαγεωργίου, Ανδριάνα Μπάμπαλη αλλά και με μεγάλη παρουσία σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές playlist, ο Μοnsieur Minimal έχει κερδίσει επάξια τα τελευταία χρόνια αξιοσημείωτη μουσική αναγνώριση και τον τίτλο του «indie/pop aesthete”. Τραγούδια του όπως τα “Love Story”, “Desert In Your Eyes”, “H Στιγμή”, “Αγκαλιά”, “Release Me” και τόσα άλλα έχουν γίνει το καθημερινό μας soundtrack.

Gizmo Varillas

Ο Gizmo Varillas, με μια βαθιά προσωπική προσέγγιση και μουσική που γεφυρώνει τις indie rock, folk, funk με τις λατινοαμερικάνικες ρίζες του, έχει καταφέρει να χτίσει μια ξεχωριστή σχέση με το ελληνικό κοινό. Από την αξέχαστη εμφάνισή του στο πλευρό του Jack Savoretti μέχρι τις συνεχείς αναμεταδόσεις των τραγουδιών του στο ελληνικό ραδιόφωνο, η Αθήνα ετοιμάζεται να τον υποδεχτεί ξανά, πρώτη φορά σε δικό του λάιβ – αυτή τη φορά με ολοκαίνουργιο υλικό και φρέσκια ενέργεια με τραγούδια από το νέο άλμπουμ «The World in Colour», που ήδη έχουν αγαπηθεί πολύ: “Follow The Sun”, “Still Holdin’ On”, “Under The Weight”, “Into The Night”, “Where’s The Love”…

Η κυκλοφορία του «The World in Colour» συνοδεύτηκε από μια θριαμβευτική πανευρωπαϊκή περιοδεία (η οποία συνεχίζεται), με σχεδόν όλες τις συναυλίες sold out και μερικές από τις μεγαλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του έως σήμερα. Το κοινό αγκάλιασε τον Gizmo με πρωτοφανή ενθουσιασμό, αποδεικνύοντας τη σταθερά αυξανόμενη δυναμική της βάσης των θαυμαστών του. Κάθε βράδυ, πλήθος κόσμου τραγουδά μαζί του στίχο προς στίχο τραγούδια και από τα τέσσερα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει — ένα αδιαμφισβήτητο σημάδι αφοσιωμένου fanbase. Η εμφάνισή του στην Αθήνα σηματοδοτεί μία από τις πιο αναμενόμενες στάσεις αυτής της πορείας.

Στη σκηνή του Gagarin 205, o Gizmo θα πλαισιώνεται από τον Jack Turnbull στο μπάσο και τον Davide Pasqualini στα ντραμς και τα κρουστά, παρουσιάζοντας όλα τα αγαπημένα τραγούδια του.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τροπολογία-«έκπληξη» για τις δημόσιες προτάσεις και διαγραφές μετοχών στο χρηματιστήριο

Business
Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

Σούπερ μάρκετ: Με νέες μειωμένες τιμές πάνω από 2.000 προϊόντα – Δήλωση Θεοδωρικάκου

inWellness
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
inTown
Stream magazin
Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100
Φαινόμενο 14.10.25

Νέο ρεκόρ για την Τέιλορ Σουίφτ: Όλα τα τραγούδια του «The Life of a Showgirl» κατακτούν το Billboard Hot 100

Η Τέιλορ Σουίφτ γράφει ξανά ιστορία με όλα τα τραγούδια του νέου της άλμπουμ «The Life of a Showgirl» να βρίσκονται στις 12 πρώτες θέσεις του Billboard Hot 100, σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ

Σύνταξη
Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος
Music 14.10.25

Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος

«Όταν καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε ήδη ένα αρκετά δυνατό υλικό», είπε ο Ρόνι Γουντ σε πρόσφατη συνέντευξή του για το νέο άλμπουμ

Σύνταξη
Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU
Ξεκαθάρισμα 13.10.25

Eurovision: Κανένα θέμα για τη συμμετοχή του Ισραήλ μετά τις εξελίξεις στη Γάζα λέει η EBU

Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή,

Σύνταξη
«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»
Resistance 12.10.25

«Θάνατος στο Spotify»: Ριζοσπαστικό κίνημα θέλει να τερματίσει την πλατφόρμα – «Μιλιταριστική, κακόβουλη ατζέντα»

Μπορεί ο πλανήτης της μουσικής να είναι δέσμιος του ψηφιακού αλγόριθμου, ωστόσο ένα ριζοσπαστικό κίνημα αντίστασης στο Spotify ξεσηκώνει την ανεξάρτητη σκηνή κατά του βασιλιά του streaming

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
«Χαιρετίζω το χάος» 08.10.25

Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» – Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s
Πουριτανισμός 05.10.25

Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» - Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s

Πριν από σαράντα χρόνια, ο Prince, η Madonna και οι Judas Priest ήταν μεταξύ των αστέρων που ονομάστηκαν «Filthy Fifteen» (οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε») σε μια εκστρατεία επιφανών γονέων κατά της «απαράδεκτης» μουσικής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αττική Οδός: Κυκλοφοριακή συμφόρηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου
Μεγάλες καθυστερήσεις 15.10.25

Κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου

Η Αττική Οδός ενημερώνει το κοινό ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από 15' έως 25' από τον κόμβο Κάντζας έως τον κόμβο Παιανίας και από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας

Σύνταξη
Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό στη Δάφνη – Παραμένει κρατούμενος
Επίθεση στην Ηλιουπόλεως 15.10.25

Σήμερα η δίκη του πλαστικού χειρουργού που ξυλοκόπησε τη 43χρονη οδηγό - Παραμένει κρατούμενος

Ο κατηγορούμενος ζήτησε την Τρίτη αναβολή της δίκης ώστε να ορίσει δικηγόρο - Εις βάρος του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράνομη βία, εξύβριση και απειλή για την επίθεση στη Δάφνη

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις – Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση «παίζει καθυστερήσεις»
Η ημερομηνία ορόσημο 15.10.25

Όλα στον «αέρα» με τις αγροτικές επιδοτήσεις - Η OLAF «οργώνει» και η κυβέρνηση... «παίζει καθυστερήσεις»

Η αιφνιδιαστική έρευνα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) εντείνει τις πιέσεις προς την Αθήνα να παρουσιάσει άμεσα σχέδιο δράσης για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Διάχυτη οργή στους αγρότες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ο κίνδυνος να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι αρχές – Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις
Περίχωρα του Κούπιανσκ 15.10.25

Εσπευσμένη εκκένωση χωριών στο Χάρκοβο διέταξαν οι ουκρανικές αρχές - Εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις

Οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία εντείνονται καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας προωθούνται στην Κούπιανσκ, πόλη -κλειδί στην αργή πρόοδό προς τα δυτικά

Σύνταξη
Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά
Θέλει σχέδιο 15.10.25

Υγιεινή διατροφή: Πέντε απλά μυστικά

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι κάτι εύκολο, ιδιαίτερα με ένα γεμάτο πρόγραμμα. Ωστόσο υπάρχουν τα μυστικά που μας κρατούν στη σωστή τροχιά.

Σύνταξη
Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά
Culture Live 15.10.25

Αίγυπτος: Εντοπίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου στo Βόρειo Σινά

Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη έλαβε χώρα στo Βόρειo Σινά, καθώς αρχαιολόγοι εντόπισαν ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά φρούρια του Νέου Βασιλείου, αποκαλύπτοντας νέα στοιχεία για την αιγυπτιακή άμυνα

Σύνταξη
Διαθήκες: Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία
Μητρώο Διαθηκών 15.10.25

Τέλος στις πολύμηνες αναμονές και στις ουρές στα πρωτοδικεία

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις διαθήκες ξεκινά την 1η Νοεμβρίου και μεταφέρει τη δημοσίευση από τα πρωτοδικεία στους συμβολαιογράφους - Από 450 ημέρες σε δυο με τρεις η έκδοση πιστοποιητικού

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»
Υγεία 15.10.25

Επιδημία «θανάτων από απόγνωση»

Δραματικά αυξάνονται σε όλο τον κόσμο οι απώλειες ζωής νέων ανθρώπων από αυτοκτονίες, υπερβολική χρήση ναρκωτικών και αλκοολισμό

Κατερίνα Τζαβάρα
Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της
Επίπεδα ευτυχίας 15.10.25

Πανευρωπαϊκή έρευνα για τη νεολαία – Η Ελλάδα «πληγώνει» τα παιδιά της

Νέα πανευρωπαϊκή έρευνα για τους νέους 15-34 ετών, δείχνει οτι η ελληνική νεολαία έχει τα χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας μετά την Κύπρο και είναι η πιο δυσαρεστημένη από το σύστημα υγείας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει
Δύσκολο παζλ 15.10.25

Εκεχειρία στη Γάζα: Η Ευρώπη φοβάται τις κινήσεις του Νετανιάχου – Ο Τραμπ πρέπει να τον συγκρατήσει

Η Ευρώπη πιστεύει ότι δεν μπορεί να σταματήσει η πίεση προς τον Νετανιάχου, πριν πραγματικά επιτευχθεί ειρήνη. Και ο ρόλος του Τραμπ είναι κρίσιμος, ώστε να μη βάλει φωτιά στα θεμέλια της συμφωνίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνα: Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People’s Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα του Πεκίνου
Κόσμος 15.10.25

Τρία κωδικοποιημένα editorial στην People's Daily αποκαλύπτουν το οικονομικό όραμα της Κίνας

Η Κίνα τεστάρει τις ιδέες της για βιομηχανικό και οικονομικό μετασχηματισμό, μέσα από μια σειρά editorial γραμμένα με ψευδώνυμο, μέσα από έναν αυθεντικό «έξυπνα» κινέζικο τρόπο

Σύνταξη
Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»
Εχθρός ή αντίπαλος; 15.10.25

Ο Χάουαρντ Στερν αρνείται ότι έχει βεντέτα με την Όπρα Γουίνφρεϊ – «Δεν την μισώ»

Ο Χάουαρντ Στερν αποδοκίμασε την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2022 για το ότι επιδείκνυε τον πλούτο της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή του, την θεωρεί «υπέροχη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καστελόριζο: Σε τουρκικό νοσοκομείο ο δήμαρχος για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημά του
Επειτα από ατύχημα 15.10.25

Σε τουρκικό νοσοκομείο για μια ακτινογραφία ο δήμαρχος Καστελορίζου

Ο δήμαρχος Καστελορίζου αναγκάστηκε να μεταβεί στην Τουρκία για μια ακτινογραφία έπειτα από ατύχημα που υπέστη καθώς στο νησί δεν υπάρχει ακτινολόγος, ενώ δέχτηκε και επικρίσεις για την απόφασή του.

Σύνταξη
