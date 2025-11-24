Η κυβέρνηση του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ζήτησε εκ νέου από αυτήν της Ινδίας να προχωρήσει στην έκδοση της πρώην πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα, η οποία καταδικάστηκε την περασμένη εβδομάδα σε θάνατο δι’ απαγχονισμού για την αιματηρή καταστολή του ξεσηκωμού εναντίον της το 2024 με πρωταγωνιστές τους φοιτητές (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Mohammad Ponir Hossain, επάνω, διαδηλωτής στην Ντάκα, πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, καταστρέφει τοιχογραφία που απεικονίζει τη Σέιχ Χασίνα).

Η κ. Χασίνα, 78 ετών, βρήκε καταφύγιο στην Ινδία μετά την ανατροπή του αυταρχικού καθεστώτος τον Αύγουστο του 2024. Oταν ήταν πρωθυπουργός, υποστηριζόταν σθεναρά από το Νέο Δελχί.

Η καταδικασμένη σε θάνατο πρώην πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές βρήκε καταφύγιο στην Ινδία μετά την ανατροπή του αυταρχικού καθεστώτος της

«Στείλαμε επιστολή ζητώντας την έκδοση της Σέιχ Χασίνα» δήλωνε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή ο Τουχίντ Χουσάιν, στον οποίο έχει ανατεθεί το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εξωτερικών στη μεταβατική κυβέρνηση του Μπανγκλαντές.

Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του εγγράφου, το οποίο, σύμφωνα με την εφημερίδα Prothom Alo, είναι το τρίτο επίσημο αίτημα που υποβλήθηκε από την Ντάκα στο Νέο Δελχί για την έκδοσή της μετά τη φυγή της κ. Χασίνα.

Επειτα από την ετυμηγορία που απαγγέλθηκε την περασμένη Δευτέρα από δικαστήριο και προβλέπει την επιβολή της θανατικής ποινής στην πρώην πρωθυπουργό για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, το υπουργείο Εξωτερικών του Μπανγκλαντές ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως το Νέο Δελχί έχει «υποχρέωση», δυνάμει διμερούς συμφωνίας, να επαναπατρίσει την πρώην επικεφαλής της κυβέρνησης.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας περιορίστηκε να αναφέρει πως «κατέγραψε» την απόφαση του δικαστηρίου, χωρίς κανένα άλλο σχόλιο. Δεν έχει αντιδράσει μέχρι τώρα στο νέο αίτημα που υπέβαλε η Ντάκα.

Πολιτικές ταραχές

Το Μπανγκλαντές παραμένει βυθισμένο σε πολιτικές ταραχές μετά το τέλος της μονοκρατορίας της Σέιχ Χασίνα. Η προεκλογική εκστρατεία ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν τον Φεβρουάριο του 2026 έχει σημαδευτεί από βίαια επεισόδια.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ως και 1.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κύμα καταστολής που εξαπέλυσε το καθεστώς της προσπαθώντας να διατηρηθεί στην εξουσία και οι θάνατοι αυτοί βρίσκονταν στην καρδιά της δίκης της.

Η υποστήριξη που προσέφερε πάγια και συνεχίζει να προσφέρει η Ινδία στη Σέιχ Χασίνα επιδείνωσε τη διμερή σχέση μετά την ανατροπή της.

Ωστόσο η ένταση φάνηκε να αμβλύνεται κάπως την περασμένη εβδομάδα, όταν ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Μπανγκλαντές Χαλιλούρ Ραχμάν επισκέφθηκε την Ινδία με την ευκαιρία περιφερειακής συνόδου αφιερωμένης σε ζητήματα ασφαλείας και συναντήθηκε με τον ομόλογό του Ατζίτ Ντόβαλ.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης, ο κ. Ραχμάν απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Ντόβαλ να επισκεφθεί το Μπανγκλαντές.

