18.11.2025 | 13:57
Στη φυλακή 51χρονος που βίαζε τη φίλη της κόρης του
Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα
Κόσμος 19 Νοεμβρίου 2025 | 00:15

Σοβαρά επεισόδια στο Μπαγκλαντές μετά τη θανατική ποινή στη Σεΐχ Χασίνα

Υποστηρικτές της Σεΐχ Χασίνα η οποία έχει καταφύγει στην Ινδία, έχουν ξεσηκωθεί και έχουν βάλει φωτιές σε πολλά σημεία του Μπαγκλαντές. Στην οικία της μαζεύτηκαν φοιτητές θέλοντας να το ισοπεδώσουν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕπιμέλειαΣοφοκλής Αρχοντάκης
Αφού το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο – ICT του Μπαγκλαντές εξέδωσε τη Δευτέρα την ιστορική του απόφαση κατά της ανατραπείσας πρωθυπουργού Σεΐχ Χασίνα και του πρώην υπουργού Εσωτερικών Χαν Καμάλ , οι αρχές ετοιμάζονται να κατάσχουν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία για να αποζημιώσουν τα θύματα της εξέγερσης του Ιουλίου 2024. Ταυτόχρονα ξέσπασαν επεισόδια εναντίον της Χασίνα και εναντίον του προέδρου Μοχάμεντ Γιουνούς.

Νομικοί εμπειρογνώμονες αναφέρουν ότι η απόφαση όχι μόνο θέτει ένα άνευ προηγουμένου νομικό πρότυπο στο Μπαγκλαντές, αλλά και υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη θέσπισης νομοθεσίας που θα εξασφαλίζει χρηματική αποζημίωση για τα θύματα σοβαρών εγκλημάτων σε άλλες υποθέσεις, σύμφωνα με τοπικό μέσο.

Αν και τα δικαστήρια του Μπαγκλαντές έχουν διατάξει στο παρελθόν τη δήμευση ή την κατάσχεση περιουσίας σε υποθέσεις διαφθοράς υψηλού προφίλ, η απόφαση της 17ης Νοεμβρίου σηματοδοτεί την πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας που η περιουσία των καταδικασθέντων κατασχέθηκε ειδικά για την αποζημίωση των θυμάτων.

Το δικαστήριο έκρινε τους Χασίνα και Καμάλ υπεύθυνους για τον θάνατο εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια των ταραχών του περασμένου έτους και διέταξε την παράδοση όλων των περιουσιακών τους στοιχείων στο κράτος. Τα χρήματα αυτά προορίζονται ρητά για τις οικογένειες των μαρτύρων και των τραυματιών κατά τη διάρκεια των βιαιοτήτων.

Η ετυμηγορία βασίστηκε σε αποδεικτικά στοιχεία για άμεσες διαταγές της Χασίνα να χρησιμοποιηθεί θανατηφόρα βία εναντίον των διαδηλωτών, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις διαδικασίες του δικαστηρίου. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν έγγραφα που αποδεικνύουν συντονισμένες επιχειρήσεις ασφαλείας που οδήγησαν σε μαζικές απώλειες.

Οι αναταραχές εξαπλώθηκαν σε όλο το Μπαγκλαντές, με 50 αναφορές για εμπρησμούς

Οι συγκρούσεις μετά την ετυμηγορία για τη Χασίνα στο Μπαγκλαντές υπογραμμίζουν τις βαθιές διαιρέσεις της χώρας 13 μήνες μετά την ανατροπή της, ενισχύοντας τους κινδύνους ανανέωσης της αστάθειας που θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Νότια Ασία. Με τις εκλογές να πλησιάζουν, η βία αυτή απειλεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών σε μια περιοχή που ήδη βρίσκεται υπό πίεση λόγω των πολιτικών αναταραχών στις γειτονικές χώρες, με πιθανό αποτέλεσμα τη διακοπή των εμπορικών διαδρομών και των ροών προσφύγων.

Διαμαρτυρίες ξέσπασαν σε όλη τη Ντάκα μετά την καταδίκη σε θάνατο της Σεΐχ Χασίνα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο με την κατηγορία εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας που συνδέονται με την καταστολή της φοιτητικής εξέγερσης του περασμένου έτους. Οι δυνάμεις ασφαλείας απέκλεισαν τους κύριους δρόμους γύρω από την κατοικία της την οποία οι διαδηλωτές στόχευσαν με συνθήματα για κατεδάφιση.

Γύρω στο μεσημέρι, μια ομάδα φοιτητών του Κολλεγίου της Ντάκα έσπρωξε δύο μπουλντόζες προς τα οδοφράγματα, ανακοινώνοντας μέσω μεγαφώνων την πρόθεσή τους να κατεδαφίσουν το κτίριο. Η αστυνομία παρενέβη γρήγορα, επιτιθέμενη με γκλομπ και ρίχνοντας χειροβομβίδες κρότου για να διαλύσει τους διαδηλωτές. Στρατιωτικές δυνάμεις ενίσχυσαν την περίμετρο, διασφαλίζοντας ότι δεν θα γινόταν παραβίαση.

Οι οπαδοί του κόμματος της Χασίνα έβαλαν φωτιές σε λεωφορεία και οχήματα, έστησαν οδοφράγματα

Η θανατική ποινή στη Χασίνα πυροδότησε άγριες αντιδράσεις από τη νεολαία του κόμματός της, Αουάμι Λιγκ, με εμπρησμούς και οδοφράγματα  σε πολλές περιοχές. Δέντρα τοποθετήθηκαν σε αυτοκινητοδρόμους κλείνοντας περιφερειακές και εθνικές οδούς, ενώ έγιναν εμπρησμοί και τοποθετήθηκαν βόμβες.

Αυτά τα περιστατικά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης κύματος, με δεκάδες αυτοσχέδιες βομβιστικές επιθέσεις να καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα κατά την περίοδο που προηγήθηκε της έκδοσης της απόφασης.

Οι αρχές ανέφεραν σχεδόν 50 εμπρηστικές επιθέσεις, που στοχεύουν κυρίως λεωφορεία, σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Σποραδικές εκρήξεις σημειώθηκαν σε τμήματα της πρωτεύουσας και άλλων πόλεων, προκαλώντας αυξημένη επιφυλακή. Δεν υπήρξαν θύματα από αυτά τα γεγονότα, αλλά η κλίμακα τους ξύπνησε μνήμες από την εξέγερση του 2024 που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1400 άτομα.

