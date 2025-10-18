Συναγερμός έχει σημάνει στο Μπαγκλαντές για φωτιά που ξέσπασε στον χώρο εμπορευματικών μεταφορών του Διεθνούς Αεροδρομίου Χαζράτ Σαχτζαλάλ της Ντάκα και συνεχίζει να μαίνεται εδώ και τρεις ώρες, με αποτέλεσμα να ανασταλούν προσωρινά όλες οι πτήσεις στο κύριο αεροδρόμιο της χώρας.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται από τον τερματικό σταθμό εμπορευματικών μεταφορών, καλύπτοντας μεγάλο μέρος του ουρανού και δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Στη μάχη με τις φλόγες και ο στρατός του Μπαγκλαντές

Για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία ξεκίνησε από τμήμα που χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση εισαγόμενων προϊόντων, ακινητοποιήθηκαν αρχικά 36 πυροσβέστες.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι πέντε επιπλέον ομάδες πυροσβεστών στάλθηκαν στο σημείο, ενώ συνδράμουν ο στρατός, η αεροπορία και το ναυτικό του Μπαγκλαντές.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ορισμένοι πυροσβέστες έχουν τραυματιστεί, ωστόσο δεν έχει εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση σχετικά με τον αριθμό των τραυματιών ή τα αίτια της πυρκαγιάς.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις Αρχές να προσπαθούν να περιορίσουν τη φωτιά και να αποκαταστήσουν την κανονική λειτουργία του αεροδρομίου.