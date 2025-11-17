Το ειδικό δικαστήριο του Μπανγκλαντές καταδίκασε σε θάνατο την ανατραπείσα πρωθυπουργό Σεΐχ Χασίνα, αφού την έκρινε ένοχη για την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι οι επιθέσεις κατά τη διάρκεια των φοιτητικών διαδηλώσεων πέρυσι «κατευθύνονταν κατά του άμαχου πληθυσμού» και ήταν «εκτεταμένες και συστηματικές».

«Ως εκ τούτου, στις φρικαλεότητες της δολοφονίας και του σοβαρού τραυματισμού διαδηλωτών, η κατηγορούμενη πρωθυπουργός Σεΐχ Χασίνα διέπραξε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με με την εντολή της να χρησιμοποιηθούν drones, ελικόπτερα και θανατηφόρα όπλα εναντίον του πλήθους», ανέφεραν μεταξύ άλλων οι δικαστές στην ετυμηγορία τους ενώ το κοινό στην αίθουσα ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Σύμφωνα με έκθεση των Ηνωμένων Εθνών, έως και 1.400 άτομα ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων μεταξύ 15 Ιουλίου και 5 Αυγούστου 2024, ενώ χιλιάδες άλλοι τραυματίστηκαν – οι περισσότεροι από πυροβολισμούς των δυνάμεων ασφαλείας – σε αυτό που ήταν η χειρότερη βία στο Μπαγκλαντές από τον πόλεμο της ανεξαρτησίας του 1971.

Αρνείται τις κατηγορίες η Χασίνα

Η Σεΐχ Χασίνα, που έχει βρει άσυλο στην Ινδία, μιλώντας στο Reuters αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας ότι «χάσαμε τον έλεγχο αλλά κανείς δεν μπορεί να χαρακτηρίσει αυτό που συνέβη ως προμελετημένη επίθεση κατά αμάχων».

«Η ετυμηγορία εκδόθηκε από ένα στημένο δικαστήριο που έχει συσταθεί και ελέγχεται από μια μη εκλεγμένη κυβέρνηση χωρίς δημοκρατική εντολή. Είναι προκατειλημμένοι και πολιτικά υποκινούμενοι», είπε η ίδια στο AFP.

«Δεν φοβάμαι να αντιμετωπίσω τους κατήγορούς μου σε ένα σωστό δικαστήριο όπου τα αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να ζυγιστούν και να ελεγχθούν δίκαια».

Η Χασίνα διέφυγε από τη Ντάκα με στρατιωτικό ελικόπτερο στις 5 Αυγούστου 2024, όταν οι φοιτητές που είχαν καταφέρει να κερδίσουν με το μέρος τους ευρύτερες λαϊκές μάζες έφτασαν να μπαίνουν στο κοινοβούλιο και το πρωθυπουργικό μέγαρο ενώ ο στρατός είχε πια αδρανοποιηθεί υπό το βάρος της εξέγερσης.

Σύμφωνα με αναλυτές η επιστροφή της Χασίνα στην πολιτική ζωή του Μπανγκλαντές γίνεται πιο δύσκολη μετά τη δικαστική απόφαση, ενώ τις τελευταίες ημέρες υπήρξε αναβρασμός με βομβιστικές επιθέσεις που αποδίδονται σε υποστηρικτές της.