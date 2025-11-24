Εκατοντάδες χρόνια πριν τον Ρούντολφ τον τάρανδο ή ελαφάκι για την Ελλάδα, τα ξωτικά και τους βοηθούς του, ο Άγιος Βασίλης είναι έναν τρομακτικό βοηθό με κέρατα ο οποίος αναλάμβανε να τιμωρήσει τα κακά παιδία, όσο ο Άγιος Βασίλης ετοίμαζε τα δώρα των καλών παιδιών.

Το Κράμπους έχει τις ρίζες του σε πολύ παλιές παραδόσεις, αυτές τις παραδόσεις που θεωρούσαν τα Χριστούγεννα ως κάτι που πρέπει να γιορτάζεται… αλλά και να αποτελεί φόβητρο για τα άτακτα παιδιά.

👹 Christmas season has officially begun in Europe — and Krampus is about to go hunting The Christmas season has officially kicked off in Europe — which means that along with lights and mulled wine, the darkest Alpine tradition is returning. On December 5, the streets of… pic.twitter.com/hzVtb2b0WP — NEXTA (@nexta_tv) November 23, 2025

Η βαυαρική λαϊκή παράδοση μιλούσε για έναν διαβολικό ή θεϊκό χαρακτήρα με κέρατα που τρομοκρατούσε τα χωριά κατά τη διάρκεια της χιονισμένης περιόδου, τιμωρώντας και κρίνοντας τα άτακτα παιδιά.

Ένας αντί-Άγιος Βασίλης πιθανώς με παγανιστικές ρίζες

Η περίοδος των Χριστουγέννων έχει ξεκινήσει επίσημα στην Ευρώπη πράγμα που σημαίνει ότι μαζί με τα φώτα και το ζεστό κρασί με φρούτα και μπαχαρικά, επιστρέφει και η πιο σκοτεινή παράδοση των Άλπεων.

Στις 5 Δεκεμβρίου, οι δρόμοι της Αυστρίας, της Βαυαρίας, του Νότιου Τιρόλου, της Σλοβενίας και τμημάτων της Τσεχίας θα γεμίσουν και πάλι με Κράμπους: κέρατα «αντί-Άγιους Βασίληδες» που, σύμφωνα με τον μύθο, τιμωρούν τα παιδιά που συμπεριφέρονται άσχημα.

Η πορεία των Κράμπους είναι θορυβώδης, τρομακτική και απίστευτα ατμοσφαιρική. Για τους ντόπιους, είναι κάτι περισσότερο από λαογραφία είναι ένα βασικό χειμερινό τελετουργικό. Οι τουρίστες έρχονται για την αδρεναλίνη, για να δουν πώς ένα ζεστό χριστουγεννιάτικο παραμύθι μετατρέπεται σε μια νυχτερινή παράσταση τρόμου. Τα Κράμπους μάλιστα έχουν φτάσει μέχρι τις ΗΠΑ έχοντας κεντρικό ρόλο σε θεματικά πάρκα τρόμου.

Τη νύχτα της 5ης Δεκεμβρίου, αυτές οι τρομακτικές φιγούρες θα ξεπεταχτούν από τις σκιές κρατώντας αλυσίδες και ένα ραβδί, και ενώ ο Άγιος Νικόλαος/Άγιος Βασίλης ανταμείβει τα καλά παιδιά με δώρα, ο Κράμπους απειλεί να μουτζουρώσει με κάρβουνο, να χτυπήσει ή να πάρει μακριά τα κακά παιδιά.

If you wonder how they look in south Tyrol: pic.twitter.com/flgl9aKF0r — South Tyrol CR (@SouthTyrolCrime) November 23, 2025

Το Κράμπους κάνει κακό, αλλά δεν είναι κακό το ίδιο

Δυνατό, χαοτικό και απολύτως μαγευτικό, το Krampus run είναι ένα φολκλορικό θέαμα στην Αυστρία που οι ντόπιοι παίρνουν στα σοβαρά και οι τουρίστες δεν χορταίνουν να βλέπουν. Για μια νύχτα, ένα χειμερινό παραμύθι μετατρέπεται σε μια τρομακτική παράσταση που σου κόβει την ανάσα.

Η προέλευση του ονόματος «Krampus» πιστεύεται ότι προέρχεται από τη βαυαρική λέξη «krampn», που μεταφράζεται ως «νεκρός» ή «σάπιος», ή από τις γερμανικές λέξεις «kramp» ή «krampen», που σημαίνουν «νύχι». Οι Κράμπους έχουν πολύ συχνά κουδούνια και αλυσίδες, μια παγκόσμια παράδοση που στην λαογραφία ο έντονος θόρυβος «διώχνει το κακό».

Κάτι που συνηγορεί στον ουδέτερο χαρακτήρα του Κράμπους. Σε ορισμένους μύθους, ο Κράμπους απεικονίζεται ως ένα πλάσμα μισό κατσίκι και μισό δαίμονας. Δεν είναι υποχρεωτικά κακό, αλλά συναντάνται ως ο εξισορροπιστής του Αγίου Νικολάου / Αγίου Βασίλη, για αυτό και γιορτάζει στις 5 Δεκεμβρίου.

Πάντως μύθοι όπως αυτός του Κράμπους, υπογραμμίζει για ποιον λόγο δεν πρέπει να ζητάμε ποτέ να μας πουν ένα παραμύθι από την κεντρική Ευρώπη ή την Γερμανία.