Ηφαίστειο της Αιθιοπίας «ξύπνησε» μετά από 12.000 χρόνια

Ένα ηφαίστειο στη βορειοανατολική περιοχή της Αιθιοπίας εξερράγη για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 12.000 χρόνια, εκτοξεύοντας πυκνά σύννεφα καπνού σε ύψος 14 χλμ. στον ουρανό και πέρα από την Ερυθρά Θάλασσα προς την Υεμένη και το Ομάν.

Το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι, που βρίσκεται στην περιοχή Αφάρ της Αιθιοπίας, περίπου 500 μίλια βορειοανατολικά της Αντίς Αμπέμπα, κοντά στα σύνορα με την Ερυθραία, εξερράγη την Κυριακή 23 Νοεμβρίου για αρκετές ώρες, σύμφωνα με τον Guardian.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Μοχάμεντ Σειντ, δήλωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα, αλλά η έκρηξη θα μπορούσε να έχει οικονομικές επιπτώσεις για την τοπική κοινότητα των κτηνοτρόφων.

Ο Σειντ είπε ότι δεν υπήρχαν προηγούμενα στοιχεία για έκρηξη του ηφαιστείου Χάιλι Γκούμπι και ότι φοβάται για τα μέσα διαβίωσης των κατοίκων.

«Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές και ζώα, πολλά χωριά έχουν καλυφθεί με τέφρα και, ως αποτέλεσμα, τα ζώα τους έχουν λίγα τρόφιμα», είπε.

🇪🇹🌋 Hayli Gubbi volcano erupts for the first time in 10,000 years The eruption sent a massive ash plume rising 10-15 kilometers into the sky. 📍 Northeastern Ethiopia pic.twitter.com/gHaDkA6XKz — Sputnik Africa (@sputnik_africa) November 24, 2025

Χιλιάδες χρόνια αδράνειας

Το ηφαίστειο, το οποίο έχει ύψος περίπου 500 μέτρα, βρίσκεται στην κοιλάδα Ριφτ, μια ζώνη έντονης γεωλογικής δραστηριότητας όπου συναντώνται δύο τεκτονικές πλάκες.

Σύμφωνα με το VAAC, σύννεφα τέφρας από το ηφαίστειο μεταφέρθηκαν πάνω από την Υεμένη, το Ομάν, την Ινδία και το βόρειο Πακιστάν.

Η περιοχή Αφάρ είναι επιρρεπής σε σεισμούς και ένας κάτοικος, ο Αχμέντ Αμπντέλα, είπε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο και αυτό που περιέγραψε ως ωστικό κύμα. «Ήταν σαν να είχε ριχτεί ξαφνικά μια βόμβα με καπνό και τέφρα», είπε.

Ethiopia is reporting what scientists say is its first confirmed volcanic eruption in thousands of years after the Hayli Gubbi volcano in the remote Afar region burst to life. Researchers say this marks the volcano’s first recorded activity and likely its first eruption in many… pic.twitter.com/rzhMDttAfu — Open Source Intel (@Osint613) November 24, 2025

Το Πρόγραμμα Παγκόσμιας Ηφαιστειολογίας του Ιδρύματος Σμιθσόνιαν ανέφερε ότι το Χάιλι Γκούμπι δεν έχει γνωστές εκρήξεις κατά τη διάρκεια του Ολόκαινου, που ξεκίνησε πριν από περίπου 12.000 χρόνια στο τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων.

Ο Simon Carn, ηφαιστειολόγος και καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, επιβεβαίωσε στο Bluesky ότι στο Χάιλι Γκούμπι «δεν έχει καταγραφεί καμία έκρηξη κατά τη διάρκεια του Ολόκαινου».