Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση
24.11.2025 | 10:42
Ένας νεκρός και 10 τραυματίες από παράσυρση πεζών στο Τόκιο
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του
Stories 24 Νοεμβρίου 2025 | 16:00

«Όταν φύγω, τελειώστε το»: Το δραματικό φινάλε του Φρέντι Μέρκιουρι 34 χρόνια από τον θάνατό του

Τριάντα τέσσερα χρόνια πέρασαν από τη μέρα που ο Φρέντι Μέρκιουρι, η φωνή που άλλαξε για πάντα τη ροκ, άφηνε την τελευταία του πνοή. Αυτός είναι ο επίλογός του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Spotlight

Ένας θάνατος που βύθισε στη θλίψη εκατομμύρια θαυμαστές, η απώλεια του Φρέντι Μέρκιουρι, του θρυλικού frontman των Queen που είχε διαγνωστεί με AIDS εξακολουθεί να στοιχειώνει τη μουσική βιομηχανία.

Ο μύθος του Μέρκιουρι έχει εδραιωθεί για πάντα στην ιστορία της ροκ, όμως οι τελευταίες του στιγμές παραμένουν ένα κεφάλαιο γεμάτο δράμα και αξιοπρέπεια.

Ο τραγουδιστής των Queen είχε διαγνωστεί με HIV χρόνια πριν, διατηρώντας το μυστικό του ακόμη και από τους πιο στενούς συνεργάτες του, την ώρα που ο Τύπος τον πολιορκούσε.

Η εμμονή του να ηχογραφήσει «όσο περισσότερο μπορούσε», η τελευταία του φράση, η απόφαση να σταματήσει τα φάρμακα και η συγκλονιστική κληρονομιά που άφησε στην παγκόσμια μουσική και στην κοινότητα του AIDS, συνθέτουν την τραγική ομορφιά ενός φινάλε που δεν έχει ξεπεραστεί.

Ο Μέρκιουρι αποκάλυψε τη διάγνωσή του με AIDS μόλις μία ημέρα πριν από τον θάνατό του, τον Νοέμβριο του 1991. Βασιλιάς των Queen, του υποψήφιου για βραβείο Grammy βρετανικού ροκ συγκροτήματος, ο Μέρκιουρι είχε διαγνωστεί με HIV αρκετά χρόνια πριν από τον θάνατό του, παρόλα αυτά, μόνο ο στενός του κύκλος γνώριζε για την ασθένειά του.

Παρά τις φήμες και τις εικασίες των μέσων ενημέρωσης, ο ίδιος αρνιόταν ότι ήταν άρρωστος, επιλέγοντας να επικεντρωθεί στην ηχογράφηση όσο το δυνατόν περισσότερης μουσικής.

YouTube thumbnail

«Υπέφερε»

Μετά το τέλος των περιοδειών, το συγκρότημα συνέχισε να γράφει μουσική στο στούντιο τους στο Μοντρέ της Ελβετίας.

Ο μπασίστας του συγκροτήματος, Μπράιαν Μέι, θυμήθηκε αργότερα πως, γνωρίζοντας ότι ο Μέρκιουρι δεν είχε πολύ χρόνο, προσπαθούσαν να διατηρήσουν την κατάσταση όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική. Ο τραγουδιστής πήγαινε στο στούντιο για λίγες ώρες κάθε φορά, προτού καταρρεύσει από την εξάντληση.

«Προφανώς υπέφερε πολύ και ένιωθε δυσφορία», δήλωσε ο Μέι στην εφημερίδα The Telegraph τον Δεκέμβριο του 2013. «Για εκείνον, το στούντιο ήταν μια όαση, ένα μέρος όπου η ζωή ήταν όπως πάντα. Αγαπούσε να φτιάχνει μουσική, ζούσε γι’ αυτήν. … Συνέχιζε να λέει, ‘Γράψε μου κι άλλα κομμάτια. Θέλω απλώς να τραγουδήσω και θα το κάνω. Όταν φύγω, τελείωστε το. Δεν είχε καθόλου φόβο, πραγματικά».

YouTube thumbnail

Τον Μάιο του 1991, το συγκρότημα ηχογράφησε το τελευταίο του τραγούδι μαζί, το Mother Love. Ο Μέρκιουρι δεν είχε αρκετή ενέργεια για να ολοκληρώσει τον τελευταίο στίχο και υποσχέθηκε να επιστρέψει αργότερα. Aυτό δεν συνέβη ποτέ.

«Φτάσαμε μέχρι τον προτελευταίο στίχο και μου είπε: ‘Δεν νιώθω πολύ καλά, νομίζω ότι πρέπει να το αφήσω τώρα. Θα το τελειώσω όταν επιστρέψω, την επόμενη φορά’», αφηγήθηκε ο Μέι. «Αλλά, φυσικά, δεν επέστρεψε ποτέ ξανά στο στούντιο μετά από αυτό».

Ο Μέρκιουρι επέστρεψε στο σπίτι του στο Λονδίνο, όπου τελικά έμεινε κλινήρης.

Φυλακισμένος στο Λονδίνο

Ο Φρέντι Μέρκιουρι είχε διαγνωστεί θετικός στον ιό HIV το 1987, όταν έκανε βιοψία σε ένα σημάδι στο χέρι του, σύμφωνα με τον επί μακρόν φίλο και προσωπικό του βοηθό, Πίτερ Φρίστοουν.

Η κατάσταση του τραγουδιστή εξελίχθηκε τελικά σε AIDS και τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία. Τελικά, αποφάσισε να διακόψει τα φάρμακα που λάμβανε και τα οποία συνέβαλαν στην επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.

Σύμφωνα με τον Φρίστοουν, ο μουσικός αποφάσισε στις αρχές Νοεμβρίου ότι δεν ήθελε πλέον να παίρνει τη σειρά των φαρμάκων, εν μέρει επειδή ένιωθε ότι δεν μπορούσε πλέον να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.

«Ο Φρέντι είχε πετάξει πίσω από την Ελβετία το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 1991, έχοντας αποφασίσει ότι δεν επρόκειτο πλέον να πάρει κανένα από τα φάρμακα που τον κρατούσαν στη ζωή», έγραψε ο Πίτερ Φρίστοουν στο βιβλίο του Freddie Mercury: An Intimate Memoir by the Man who Knew Him Best (1999).

Και συνέχισε: «Ο λόγος που σταμάτησε τα φάρμακα που τον κρατούσαν στη ζωή ήταν ότι είχε γίνει φυλακισμένος μέσα στους τοίχους του Garden Lodge λόγω του γεγονότος ότι ο Τύπος βρισκόταν πλέον μόνιμα έξω από την πύλη, εμποδίζοντας έτσι την έξοδό του από το σπίτι ή την είσοδο των φίλων του στο σπίτι χωρίς να παρενοχλούνται».

Ο θάνατός του επήλθε από βρογχική πνευμονία ως συνέπεια του AIDS, σύμφωνα με τους New York Times.

Τελευταίος αποχαιρετισμός

Ο Φρέντι Μέρκιουρι πέθανε στις 24 Νοεμβρίου 1991, σε ηλικία 45 ετών, στο σπίτι του στο Κένσινγκτον του Λονδίνου, το οποίο είχε αποκτήσει το 1980 και ονόμασε Garden Lodge.

Αφού αποφάσισε να σταματήσει τη φαρμακευτική αγωγή, προσπάθησε να διατηρήσει τη ζωή του όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική, αν και περιορισμένος στην κρεβατοκάμαρά του. Ο τραγουδιστής συχνά κοιμόταν, παρακολουθούσε τηλεόραση και απολάμβανε την παρέα των γατών του. Όταν είχε την ενέργεια, υποδεχόταν για λίγο ειδικούς επισκέπτες, όπως μέλη της οικογένειας και φίλους, συμπεριλαμβανομένου του Έλτον Τζον.

Την ημέρα πριν από τον θάνατό του, ο Μέρκιουρι προέβη στην τελική δημόσια δήλωση, ανακοινώνοντας την πολυετή του διάγνωση με HIV/AIDS. Στη συνέχεια πέρασε εκείνο το βράδυ με τον επί μακρόν σύντροφό του, Τζιμ Χάτον, ο οποίος λέει ότι μίλησαν όλη τη νύχτα για ευτυχισμένες στιγμές.

«Ο Φρέντι κι εγώ κουβεντιάσαμε όλη τη νύχτα. Δεν θυμάμαι τι ψιθυρίσαμε ο ένας στον άλλο, ακόμη και όταν ο Φρέντι ήταν καλά. Ήταν όλα χαρούμενα, ασήμαντα πράγματα. Δεν βλέπαμε πια τηλεόραση. Απλώς ξαπλώσαμε στο κρεβάτι αγκαλιασμένοι μέχρι που αποκοιμήθηκε. Και κάποιες στιγμές αποκοιμήθηκα κι εγώ», έγραψε ο Χάτον στο βιβλίο του Mercury and Me (1994).

Σύμφωνα με τον Χάτον, οι τελευταίες λέξεις του Μέρκιουρι ειπώθηκαν νωρίς εκείνο το πρωί, όταν ζήτησε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα. Εκείνη την ημέρα, η κατάσταση του Μέρκιουρι επιδεινώθηκε ραγδαία. Καθώς βυθιζόταν στον ύπνο, είχε επίγνωση του περιβάλλοντός του, αλλά δεν μπορούσε πλέον να ανταποκριθεί. Το ίδιο βράδυ, πέθανε.

«Μπορώ να θυμηθώ πολύ καθαρά την έκφραση στο πρόσωπό του… Έμοιαζε λαμπερός. Το ένα λεπτό ήταν ένα αγόρι με ένα αδύναμο, λυπημένο προσωπάκι και το επόμενο ήταν μια εικόνα έκστασης. Το πρόσωπο του Φρέντι επέστρεψε σε όλα όσα ήταν πριν. Έμοιαζε τελικά και ολοκληρωτικά εν ειρήνη», σημείωσε ο Χάτον.

Πένθος και σοκ

Τα μέσα ενημέρωσης έμαθαν για τον θάνατο του Μέρκιουρι λίγες ώρες μετά τον θάνατό του. Δημοσιογράφοι και φωτογράφοι είχαν κατασκηνώσει έξω από το σπίτι του για εβδομάδες, περιμένοντας τα νέα, τα οποία ήρθαν τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Νοεμβρίου.

Τα αφιερώματα από τους θαυμαστές ήταν συγκλονιστικά, ενώ το εξωτερικό του σπιτιού του Μέρκιουρι πλημμύρισε από λουλούδια και μηνύματα από τους πενθούντες.

YouTube thumbnail

Η είδηση ήταν δύσκολο να γίνει πιστευτή για ορισμένους θαυμαστές, δεδομένου ότι είχαν μάθει για τη διάγνωση του Μέρκιουρι μόλις 24 ώρες νωρίτερα. Ακόμη και οι συμπαίκτες του, οι οποίοι γνώριζαν την ασθένειά του εδώ και καιρό, δήλωσαν ότι ο θάνατός του ήταν δύσκολο να γίνει πιστευτός.

«Όλοι αναρωτιόμασταν αν ήταν ψέμα, πιστεύαμε ότι θα θεραπευόταν. Δεν μπορείς πραγματικά να τα αντιληφθείς σωστά αυτά τα πράγματα. Μετά λάβαμε το τηλεφώνημα», είπε ο Μέι στην The Telegraph. «Ήταν σουρεαλιστικό. Παρόλο που προετοιμαζόμασταν για τόσο καιρό, και πάλι δεν φαινόταν πιθανό».

Και πρόσθεσε: «Μαζευτήκαμε όλοι, μιλήσαμε και ήπιαμε ένα ποτό, και μετά είδαμε την ανακοίνωση στην τηλεόραση. Περιέργως, τότε ήταν που φάνηκε αληθινό για πρώτη φορά. Σκεφτήκαμε: ‘Θεέ μου, έφυγε πραγματικά, και όλοι το ξέρουν τώρα. Δεν μπορεί να αναιρεθεί’».

Η κληρονομιά των 23,2 εκατ.

Ο θάνατος του Μέρκιουρι άφησε ένα διαρκές αποτύπωμα τόσο στη μουσική βιομηχανία όσο και στην κοινότητα του AIDS. Τον Απρίλιο του 1992, λίγους μήνες μετά τον θάνατό του, οι Queen διοργάνωσαν μια συναυλία αφιερώματος για τη συγκέντρωση χρημάτων για την καταπολέμηση του AIDS.

Περισσότεροι από 72.000 θαυμαστές παρακολούθησαν την εκδήλωση στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου, σύμφωνα με την εφημερίδα The Independent. Τα έσοδα διατέθηκαν για την έναρξη λειτουργίας του The Mercury Phoenix Trust, ενός φιλανθρωπικού οργανισμού για το AIDS που ιδρύθηκε στη μνήμη του Μέρκιουρι.

Το ίδρυμα έχει συγκεντρώσει πλέον πάνω από 23,2 εκατομμύρια ευρώ για την έρευνα για το AIDS και διάφορους φιλανθρωπικούς σκοπούς. Κάθε χρόνο, ο φιλανθρωπικός οργανισμός διοργανώνει την πρωτοβουλία Freddie For A Day, η οποία φέρνει κοντά υποστηρικτές που ντύνονται ως Μέρκιουρι και συγκεντρώνουν χρήματα για την καταπολέμηση του AIDS παγκοσμίως.

YouTube thumbnail

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν τον θάνατο του Μέρκιουρι, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της ροκ μουσικής. Το 1995, κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ με τους Queen, Made in Heaven. Συντέθηκε από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Μέρκιουρι από τους μήνες πριν από τον θάνατό του, καθώς και υλικό από προηγούμενα άλμπουμ.

Από τότε, ο Μέρκιουρι έχει μνημονευθεί σε ντοκιμαντέρ, ταινίες και άλμπουμ. Εισήχθη στο Rock & Roll Hall of Fame το 2001 και τιμήθηκε από το Songwriters Hall of Fame το 2003.

Το 2018, η ζωή του Μέρκιουρι τιμήθηκε στη βιογραφική ταινία Bohemian Rhapsody, η οποία χάρισε στον πρωταγωνιστή Ράμι Μάλεκ ένα Όσκαρ.

Ο Φρέντι Μέρκιουρι πέθανε σαν σήμερα, το 1991. Ήταν μόλις 45 ετών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η δικαιοσύνη και ο λαϊκισμός μπλοκάρουν τις επενδύσεις

Σπύρος Θεοδωρόπουλος: Η δικαιοσύνη και ο λαϊκισμός μπλοκάρουν τις επενδύσεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

Κι όμως, η κλιματική αλλαγή μας παχαίνει

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

DBRS: «Ουδέτερη» για τις ευρωπαϊκές τράπεζες το 2026 – Τι βλέπει για τις ελληνικές [γραφήματα]

inWellness
Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα
Vita 24.11.25

Τα απόλυτα makeup trends του χειμώνα

Βρισκόμαστε μια ανάσα από τον πιο γιορτινό μήνα της χρονιάς και αυτά είναι τα makeup trends που θα «φορεθούν» πολύ τον Δεκέμβριο.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Music
Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.
Τεχνητή Νοημοσύνη 24.11.25

Στον δρόμο που χάραξαν οι ABBA: Οι Queen θέλουν να φέρουν στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι μέσω A.I.

Τα δύο μέλη των Queen, οι Μπράιαν Μέι και Ρότζερ Τέιλορ, σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συναυλίας με το αρχικό lineup του συγκροτήματος, φέρνοντας πίσω στη ζωή τον Φρέντι Μέρκιουρι χάρη στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»
Πίστα και αλγόριθμος 23.11.25

Αχιλλέας Δελφός: Λίγος Αργυρός, κάπως Ιακωβίδης, περίπου Νικηφόρος; Ο πρώτος Έλληνας ΑΙ τραγουδιστής «βασανίζεται»

Η Τεχνητή Νοημοσύνη «βάζει φωτιά» στο ελληνικό τραγούδι και ο Αχιλλέας Δελφός, ο πρώτος Έλληνας AI τραγουδιστής, κάνει το TikTok πίστα 

Σύνταξη
Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ
Δεν πονάει 22.11.25

Μουσική τέλεια, αλλά «άδεια» – Πώς να καταλάβετε ότι το τραγούδι που ακούτε δημιουργήθηκε από ΑΙ

Καθώς η AI παράγει χιλιάδες τραγούδια κάθε μέρα, γίνεται δύσκολο να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από τον αλγόριθμο. Από υπερβολικά «τέλεια» παραγωγή μέχρι ανύπαρκτη παρουσία στα social, δείτε τα σημάδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ιταλία: Πέθανε η τραγουδίστρια Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών
Ιταλία 22.11.25

Πέθανε η Ορνέλα Βανόνι σε ηλικία 91 ετών

Μια από τις γνωστότερες προσωπικότητες της ιταλικής μουσικής, επίσης ηθοποιός και τηλεοπτική παρουσιάστρια, η Ορνέλα Βανόνι πέθανε σε ηλικία 91 ετών.

Σύνταξη
Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese
Getting Killed 21.11.25

Ο Νικ Κέιβ βρήκε την «απόλυτη ευτυχία» ένα ξημέρωμα, πλάι στη λίμνη, ακούγοντας πάπιες και το νέο άλμπουμ των Geese

Ο Νικ Κέιβ αποκάλυψε ότι το νέο άλμπουμ των Geese, «Getting Killed», του προκάλεσε «απόλυτη ευτυχία», περιγράφοντας στο The Red Hand Files πώς η μουσική της μπάντας διέλυσε την πρωινή του ανησυχία κατά τη διάρκεια μιας βόλτας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας
Music 20.11.25

Πώς η AI θα μας «κλέβει» τη μουσική — με την άδειά μας

Τα νέα εργαλεία AI δεν «αρπάζουν» μουσική από το παρασκήνιο· πλέον αποκτούν επίσημες άδειες και μπαίνουν στο streaming ως συνεργάτες, επιτρέποντας στο κοινό να ξαναγράφει ήδη υπάρχοντα τραγούδια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της
Bread of Angels 19.11.25

Πάτι Σμιθ χωρίς φίλτρα: Το πένθος δεν είναι το τέλος της αγάπης – είναι η απόδειξή της

Η «νονά του πανκ» Πάτι Σμιθ εξηγεί γιατί το ζήτημα της Παλαιστίνης «δεν την αφήνει να κοιμηθεί», αποκαλύπτει τις δικές της απώλειες και θυμάται πώς η τέχνη έγινε το καταφύγιο και η αντίστασή της.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You
Εύκολα 18.11.25

Βασίλισσα των Χριστουγέννων μέχρι να σβήσει ο ήλιος: Η Μαράια Κάρεϊ επέστρεψε στα charts με το All I Want for Christmas Is You

Όπως συμβαίνει κάθε χρόνο τέτοια εποχή εδώ και τρεις δεκαετίες, η pop star Μαράια Κάρεϊ είδε το All I Want for Christmas Is You να εκτοξεύεται στο Billboard Hot 100 - πιο νωρίς από ποτέ φέτος.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη
«Αυτό θέλουμε;» 17.11.25

Το ουρλιαχτό των 165 δευτερολέπτων: Ο Πολ Μακάρτνεϊ ηγείται της εξέγερσης των καλλιτεχνών ενάντια στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Πολ Μακάρτνεϊ, Κέιτ Μπους και άλλοι κορυφαίοι δημιουργοί σε ένα δίσκο-μανιφέστο κατά της επέλασης της Τεχνητής Νοημοσύνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό
Liebestraum 15.11.25

Λιστομανία: Η πολιτισμική «έκρηξη» που ξεσκέπασε τον φόβο της κοινωνίας για τον γυναικείο ενθουσιασμό

Στις συναυλίες του Λιστ το 1844, ο γυναικείος ενθουσιασμός προκάλεσε χλευασμό και ηθικό πανικό. Η Λιστομανία αποκαλύπτει πώς η κοινωνία φοβόταν τις γυναίκες όταν καταλάμβαναν δημόσιο χώρο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα
Ελλάδα 24.11.25

Δύο 14χρονοι έκλεβαν μηχανάκια και τα αποσυναρμολογούσαν κοντά στα σπίτια τους σε οικισμό στα Μέγαρα

Οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες από ζακέτες-φούτερ, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στα Μέγαρα

Σύνταξη
Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά
On Field 24.11.25

Η κίνηση – ματ της EOE για την αναγέννηση του κωπηλατοδρομίου στο Σχοινιά

Με μεθοδευμένες ενέργειες, επιμονή και όραμα ο Πρόεδρος της Eλληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος ξεκίνησε τις διαδικασίες για τη σωτηρία του Ολυμπακού κωπηλατοδρομίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές
Ελλάδα 24.11.25

Συνελήφθησαν πέντε ανήλικοι και ένας 19χρονος για διάρρηξη σε κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές

Οι δράστες έσπασαν την τζαμαρία στο κοινωνικό φαρμακείο στις Αχαρνές προσπαθώντας να το κλέψουν - Εντοπίστηκαν σε κοντινή απόσταση από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ

Σύνταξη
«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»
Κριτικές Προσεγγίσεις 24.11.25

«Γιατί είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα να μένουν στη χώρα άνθρωποι που δεν έχουν καταγωγή από εδώ;»

Ο συλλογικός τόμος «Οριακές Αντιστάσεις» έρχεται να καλύψει ένα κενό στην επιστημονική βιβλιογραφία για τη μετανάστευση. Η επιμελήτρια Όλγα Λαφαζάνη μιλάει στο in.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αλιμος: Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες – «Με φίλησε στο στόμα» λέει ένα από τα θύματά του
Στον Αλιμο 24.11.25

Άνδρας επιτίθεται και παρενοχλεί γυναίκες - «Με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε» λέει ένα από τα θύματά του

Συναγερμός στις αρχές μετά από επιθέσεις και σεξουαλικές παρενοχλήσεις που έχουν σημειωθεί σε βάρος γυναικών από άνδρα που κυκλοφορεί στον Αλιμο

Σύνταξη
Οι ΑΙ experts του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany
Τα Νέα της Αγοράς 24.11.25

Οι ΑΙ experts του μέλλοντος «χτίζονται» στη Netcompany

Mε το νέο πρόγραμμα ΑΙ academy και με περισσότερες από 600 νέες προσλήψεις στην Ελλάδα μόνο το 2025, η εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει το εγχώριο ταλέντο και το τεχνολογικό οικοσύστημα.

Σύνταξη
Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας
Πολιτική Γραμματεία 24.11.25

Αμηχανία στο Μαξίμου για την «Ιθάκη» του Τσίπρα, επιχείρηση απαξίωσης, κουβέντα επί της ουσίας

Με εξυπνακισμούς περί Καρλ Μαρξ και Γκράουτσο Μαρξ και ούτε μια λέξη επί της ουσίας του περιεχομένου των 759 σελίδων ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζει το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα καταφεύγοντας στο χιλιοπαιγμένο αφήγημα του «καταστροφικού 2015», το οποίο ωστόσο η «Ιθάκη» αποδομεί.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία
Ελλάδα 24.11.25

Νέα Πέραμος: Οι μηνύσεις και τα επεισόδια μεταξύ των αδερφών τα τελευταία χρόνια που κατέληξαν στην άγρια δολοφονία

Τα τελευταία χρόνια οι άγριοι καβγάδες μεταξύ του 44χρονου και του 47χρονου στη Νέα Πέραμο ήταν συχνά και μάλιστα είχαν γίνει και μυνήσεις - Κανείς δεν περίμενε την τραγική κατάληξη με τη δολοφονία του 47χρονου

Σύνταξη
Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε
Ολοκληρώθηκε 24.11.25

Αποδόθηκε ο Προσωπικός Αριθμός στους πολίτες – Πώς μπορείτε να τον δείτε

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, 6.602.827 πολίτες απέκτησαν αυτόματα τον Προσωπικό Αριθμό τους. Συνολικά, από την έναρξη της μεταρρύθμισης στις 3 Ιουνίου, έχουν εκδοθεί 9.311.529

Σύνταξη
Η Ρωσία σχεδιάζει «μίνι Μουντιάλ» με χώρες που δεν προκρίθηκαν – Μέσα και η Ελλάδα!
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Η Ρωσία σχεδιάζει «μίνι Μουντιάλ» με χώρες που δεν προκρίθηκαν – Μέσα και η Ελλάδα!

Ανεπιβεβαίωτο ρεπορτάζ του @onetpl αναφέρει ότι η Μόσχα εξετάζει τη διοργάνωση ενός νέου ποδοσφαιρικού τουρνουά 8–12 χωρών. Η κίνηση έρχεται λίγο μετά την πρόσφατη «εναλλακτική Eurovision» που διοργάνωσε η Ρωσία,

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566
Κορώνα - γράμματα 24.11.25

Τεχνητή νοημοσύνη στη διαλογή ασθενών και στην τηλεφωνική γραμμή 1566

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ για εισαγωγή τεχνολογίας ΑΙ στην υγεία – Αξιολόγηση του νέου συστήματος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους ιατρικούς συλλόγους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»
Διεθνής Οικονομία 24.11.25

Κριστίν Λαγκάρντ: «Η ευρωπαϊκή οικονομία έχει φτιαχτεί για έναν κόσμο που εξαφανίζεται»

Η επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ προειδοποιεί ότι η εξάρτηση της Ένωσης από τρίτες χώρες σε θέματα εμπορίου και ασφάλειας την έχει αφήσει ευάλωτη

Σύνταξη
MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα
Media 24.11.25

MEGA Stories: Οι ιστορίες πίσω από τα μεγάλα τηλεοπτικά γεγονότα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης, το MEGA Stories ανατρέχει στη διαδρομή της ελληνικής τηλεόρασης, για να καταγράψει τα μεγάλα γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από τις αφηγήσεις εκείνων που τα κάλυψαν.

Σύνταξη
Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Συγκλονιστικός Συλαϊδόπουλος: Η μάχη που έδωσε με τον καρκίνο και ο δρόμος μέχρι την κατάκτηση του Youth League

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος μίλησε στο Coache’s Voice για τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο πριν από 18 χρόνια και συγκλόνισε - Τι είπε για την ιστορική κατάκτηση του Youth League

Σύνταξη
Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται
«Ι believe» 24.11.25

Bugonia, Ποσάδας και εξωγήινοι: Γιατί στρέφουμε ξανά τα μάτια στον ουρανό όταν η Γη δεν αντέχεται

Η νέα ταινία του Λάνθιμου, οι εξωγήινοι του Ποσάδας και οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας συνθέτουν ένα κοινό αφήγημα: πίσω από κάθε ΑΤΙΑ κρύβονται οι φόβοι, οι ελπίδες και οι ψυχικές ρωγμές της εποχής.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο