«Θα μισούσε την ταινία για τη ζωή του»: Το κρυφό παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι τα βάζει με το φιλμ Bohemian Rhapsody

Το ημερολόγιο έγραφε 24 Νοεμβρίου 1991 όταν μια από τις πιο ωραίες, έντονες και συγκλονιστικές φωνές που έχει βγάλει η μουσική βιομηχανία σιωπούσε για πάντα. Ο Φρέντι Μέρκιουρι άφηνε την τελευταία του πνοή, χτυπημένος από AIDS και ο κόσμος του θεάματος έμενε πιο φτωχός.

Ο leader των Queen μέσα σε 45 χρόνια κατάφερε να ζήσει και να γευτεί τα πάντα. Από στεναχώριες και επιτυχίες, μέχρι έρωτες, κραιπάλες και ένα άδοξο τέλος.

View this post on Instagram A post shared by SPIN (@spinmag)

Σε αυτές τις τρεισήμισι δεκαετίες που έχουν περάσει από τον θάνατό του έχουν γυριστεί ντοκιμαντέρ και ταινίες για τη ζωή του, έχουν γραφτεί βιβλίο και χιλιάδες άρθρα. Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αναταραχή και δίχασε από θαυμαστές μέχρι τα υπόλοιπα μέλη των Queen, είναι το βιβλίο Love, Freddie της Λέσλι-Αν Τζόουνς.

Ένα βιβλίο που αποκαλύπτει την ύπαρξη ενός κρυφού παιδιού, που είχε αποκτήσει ο Φρέντι Μέρκιουρι το 1976, από την παράνομη σχέση που είχε με τη γυναίκα ενός καλού του φίλου.

Πολλοί δεν πιστεύουν ότι η Β., όπως αναφέρεται στο βιβλίο, είναι παιδί του θρύλου της ροκ. Ωστόσο η Τζόουνς επιμένει ότι έχει τεστ DNA που το αποδεικνύει, ενώ τονίζει ότι ο Φρέντι είχε επαφές με την κόρη του όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα, στο τέλος της ζωής του, της έδωσε τα 17 σημειωματάρια του ημερολογίου του.

Και τώρα, η Β. αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει στην εφημερίδα The Sun, λέγοντας ότι «ο πατέρας μου θα μισούσε τη βιογραφική του ταινία Bohemian Rhapsody κι αν ζούσε δεν θα επέτρεπε την κυκλοφορία της, εκτός αν είχε συμμετοχή σε αυτήν».

Freddie Mercury’s ‘alleged love child says music legend would have hated his biopic Bohemian Rhapsody’ and confesses it is ‘full of fabrication’ https://t.co/45ZWVYYIEh — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 27, 2025

Σύμφωνα με το υποτιθέμενο παιδί του Φρέντι Μέρκιουρι «ο Ράμι Μάλεκ είναι συνεχώς αγέλαστος και στεναχωρημένος, σε αντίθεση με τον πατέρα μου που ήταν ένας χαμογελαστός και χαρούμενος άνθρωπος».

View this post on Instagram A post shared by The Academy (@theacademy)

Επίσης τονίζει ότι υπάρχουν πολλές ανακρίβειες στον τρόπο που παρουσιάζεται η μάχη του με το AIDS. «Η ταινία παρουσιάζει μια εκδοχή του που απέχει πολύ από την αλήθεια» είπε η Β.

// Κεντρική φωτογραφία: EPA-PHOTO / PA / ANDY BUTTERTON