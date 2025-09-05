magazin
Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Φωτιά σε δύσβατη περιοχή στο Πετρωτό Φθιώτιδας - Κατακαίει δασική έκταση
Τα μυστικά του Φρέντι Μέρκιουρι: Η κόρη, οι ράβδοι χρυσού, η σεξουαλική κακοποίηση – «Ντοκιμαντέρ βόμβα!»
Go Fun 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 21:20

Νέα βρετανική τηλεοπτική παραγωγή έρχεται να ανατρέψει όλα όσα γνωρίζουμε για τον μύθο του Φρέντι Μέρκιουρι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Ο Φρέντι Μέρκιουρι αποκαλύπτεται ξανά σε εκπομπή έρευνας του Channel 5 που υπόσχεται «συγκλονιστικές αποκαλύψεις».

Το «ντοκιμαντέρ-βόμβα» σύμφωνα με το δελτίο τύπου, Freddie Mercury: Secret Daughter [Φρέντι Μέρκιουρι: Η Μυστική Κόρη] υπόσχεται «συγκλονιστικά ντοκουμέντα για τα ένοχα μυστικά» του θρύλου των Queen.

Η δημοσιογράφος Λέσλι Αν-Τζόουνς αναζήτησε και εντόπισε τη γυναίκα, γνωστή μόνο ως Β, που υποστηρίζει ότι είναι η κρυφή κόρη του Μέρκιουρι.

Το ντοκιμαντέρ αναζητά την αλήθεια πίσω από τους ισχυρισμούς της Β, η οποία φέρεται να απολάμβανε κρυφά τη φροντίδα του πατέρα της πριν τον θάνατό του, το 1991, όταν εκείνη ήταν μόλις 15 ετών.

Η δημοσιογράφος, η οποία αντάλλαξε ηλεκτρονικά μηνύματα με την Β και συναντήθηκε μαζί της στo Μοντρέ της Ελβετίας, εμβαθύνει στους ισχυρισμούς της καθώς η ανώνυμη γυναίκα υποστηρίζει ότι το παιδί μιας σύντομης σχέσης του Μέρκιουρι με τη μητέρα της.

Η Β μίλησε για την κληρονομιά, την περιουσία και τους 17 τόμους με τα προσωπικά ημερολόγια του Φρέντι Μέρκιουρι, τα οποία αποτελούν τη βάση του βιβλίου της με τίτλο Love, Freddie [Αγάπη, Φρέντι].

«Σαν δύο σταγόνες βροχής»

Η Λέσλι-Αν Τζόουνς δηλώνει στο ντοκιμαντέρ πως συνάντησε προσωπικά τη γυναίκα και είδε φωτογραφίες της με τον Φρέντι Μέρκιουρι. «Εντυπωσιάστηκα από την απολύτως αδιαμφισβήτητη ομοιότητά της με τον Φρέντι», λέει η δημοσιογράφος. «Έχει τα μάτια του, το σαγόνι του, τα μάγουλά του, τη μύτη του. Τα χέρια του, τον τόνο της επιδερμίδας του, ακόμη και την υφή των μαλλιών του» σημειώνει η Τζόουνς.

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο στενός φίλος του Μέρκιουρι, ο φωτογράφος Μικ Ροκ, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει μια ιδιωτική φωτογράφιση μαζί τους, γνώριζε για την ύπαρξή της.

Η Β όμως αρνείται να δημοσιεύσει τις φωτογραφίες αυτές. «Είναι ντοκουμέντα του μπαμπά μου και του παππού των παιδιών μου, που τα αγαπούν και θέλουμε να παραμείνουν ιδιωτικά» λέει.

«Λέει ψέματα»

Πολλοί φίλοι του Φρέντι Μέρκιουρι που συμμετέχουν στο ντοκιμαντέρ εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για την υπόθεση. Ο παραγωγός Μάικ Μόραν αναφέρει ότι είναι δύσκολο να πιστέψει πως ο τραγουδιστής θα κρατούσε κρυφό το παιδί του, καθώς «λογικά θα είχε αφήσει κάποια υπαινιγμό».

Ο δημοσιογράφος Ντέιβιντ Γουίγκ προσθέτει ότι αν ο Μέρκιουρι είχε παιδί, θα ήταν περήφανος και θα το είχε πει στους φίλους του.

Σε ό,τι αφορά τα ημερολόγια, οι φίλοι του τραγουδιστή υποστηρίζουν ότι δεν τον είδαν ποτέ να «πιάνει στυλό», ούτε να αναφέρει την ύπαρξη ημερολογίων.

Η Β όμως υποστηρίζει πως ο Μέρκιουρι κρατούσε την ύπαρξη τους κρυφή. «Δεν ήθελε κανένας άλλος εκτός από εμένα να τα δει… Τα έγραψε για να μην τον αμφισβητήσω ποτέ ή να ξεχάσω ποιος πραγματικά ήταν. Είναι δικά μου ντοκουμένα».

Η πρώην σύντροφος του Μέρκιουρι, Μέρι Όστιν, στην οποία ο τραγουδιστής άφησε ολόκληρη την περιουσία του, δήλωσε στους Τhe Times ότι «δεν γνωρίζει την ύπαρξη ενός παιδιού» ενώ πρόσθεσε πως θα ήταν «ασύλληπτο» αν «ο Φρέντι είχε παιδί χωρίς εκείνη να το γνωρίζει».

«Βιασμός στο οικοτροφείο»

Σύμφωνα με τα ημερολόγια, ο Φρέντι Μέρκιουρι υπέστη εκφοβισμό και σεξουαλική κακοποίηση από δάσκαλο στο οικοτροφείο του στην Ινδία.

Η γυναίκα που υποστηρίζει ότι είναι κόρη του ισχυρίζεται ότι ο τραγουδιστής σκόπιμα σαμπόταρε τις ακαδημαϊκές του επιδόσεις για να φύγει από το σχολείο.

Ωστόσο, οι φίλοι του δηλώνουν ότι ο Φρέντι ήταν πολύ κλειστός και δεν μιλούσε ποτέ για την παιδική του ηλικία.

«Αμύθητη περιουσία, ανέκδοτες ηχογραφήσεις»

Σε ό,τι αφορά την κληρονομιά, το ντοκιμαντέρ υποστηρίζει ότι ο Μέρκιουρι φρόντισε για την κόρη του, διατηρώντας πάντα την ανωνυμία της.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως ο καλλιτέχνης «αγόραζε και πουλούσε ράβδους χρυσό και πολύτιμους πίνακες, συγκεντρώνοντας αμύθητα πλούτη για εκείνη κατά τη διάρκεια των 15 χρόνων της ζωής της, ώστε να την εξασφαλίσει οικονομικά για ολόκληρες γενιές».

Επιπλέον, η Β δηλώνει ότι κατέχει «πολλές ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις» του τραγουδιστή, οι οποίες «δεν θα δουν ποτέ το φως της ημέρας».

«Για πάντα κρυφή»

Ο βασικός λόγος για τον οποίο η Β δεν αποκαλύπτει την ταυτότητά της είναι νομικός.

Δεδομένου ότι ο Μέρκιουρι άφησε όλη του την περιουσία στην Μέρι Όστιν, η οποία στη συνέχεια πούλησε τα δικαιώματα της μουσικής του στη Sony Music, η γυναίκα φοβάται πως αν αποκαλύψει την ταυτότητά της, μπορεί να χάσει τα ημερολόγια που ισχυρίζεται ότι της άφησε ο πατέρας της.

«Αν βγω από την ανωνυμία τα ημερολόγια θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος της δημιουργικής του κληρονομιάς» λέει η Β που δεν θέλει να διακινδυνεύσει ούτε τις ανέκδοτες ηχογραφήσεις του που της άφησε παρακαταθήκη ο Μέρκιουρι.

Το ντοκιναντέρ Freddie Mercury: Secret Daughter του Channel 5 κάνει πρεμιέρα στις 6 Σεπτεμβρίου στη Βρετανία.

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

