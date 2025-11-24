Συνεκπαίδευση 326 μαθητών στη Θεσσαλία

Ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προγράμματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +) άρχισε να «τρέχει». Στοχεύει, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, στην ισότιμη πρόσβαση μαθητών με αναπηρία στο σχολικό περιβάλλον σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Εγγύησης για το Παιδί, καθώς και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Το πρόγραμμα, όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, που χρηματοδοτείται με 24,6 εκατ. Ευρώ, αφορά τη συνεκπαίδευση και τη συμπερίληψη 326 μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης (Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) μέσα από εξατομικευμένη υποστήριξη, ώστε να εξασφαλιστεί η συμπερίληψη και η ισότιμη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των ΑμεΑ και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των ΑμεΑ. Με το ποσό των 24,6 εκατ. ευρώ καλύπτεται το μισό περίπου κόστος από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας.

Ισότιμη πρόσβαση

Ουσιαστικά το πρόγραμμα καλύπτει την πρόσληψη ή διάθεση εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε οι μαθητές/τριες που χρειάζονται ειδικής μορφής υποστήριξη να τη λαμβάνουν εντός του σχολείου. «Η συνεκπαίδευση και η συμπερίληψη για την ισότιμη πρόσβαση και ένταξη των 326 μαθητών στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης θα επιτευχθεί μέσω της παροχής εξατομικευμένης υποστήριξης από εκπαιδευτικούς, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, καθώς και μέσω της αξιοποίησης των δομών των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., πρώην ΚΕ.ΣΥ.).

Η δράση δίνει έμφαση στη συνεκπαίδευση (inclusion) – δηλαδή στην ένταξη των μαθητών με αναπηρία η? και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική εκπαίδευση. Ο στόχος είναι με την μαθησιακή υποστήριξη να καταφέρουν να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης τους. Να μπορούν να λαμβάνουν εντός του σχολείου τη φροντίδα που απαιτείται, με εύλογες προσαρμογές, ενισχύοντας τη συμμετοχή τους στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον» αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.