Λουτράκι: Σε διαθεσιμότητα η δασκάλα που κατήγγειλε 6χρονο μαθητή ότι τη θώπευσε – Τι λέει μετά το σάλο που προκάλεσε

Μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσε η απόφασή της να καταγγείλει στην Αστυνομία τον 6χρονο μαθητή της για θωπεία, η 55χρονη εκπαιδευτικός άλλαξε εν μέρει στάση.

«Έχω δικαίωμα να προστατέψω τον εαυτό μου ως εργαζόμενο μέλος; Έχω το δικαίωμα να κάνω καταγγελία για ένα 6χρονο; Το έκανα για προστασία».

Το ξανασκέφτηκε και παραδέχεται πως ίσως τελικά η αντίδρασή της ήταν υπερβολική.

«Μπορεί να ήμουν και λίγο πιο αυστηρή, να είχα μία εμπάθεια ιδιαίτερη γιατί με αυτά που πέρασα, να μην τα περάσει άνθρωπος, ίσως να είχα μία εμπάθεια. Το περιστατικό όμως συνέβη».

Σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ

Αυτά υποστήριξε και στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπου βρέθηκε η 55χρονη εικαστικός προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για το πρωτοφανές περιστατικό που έχει απασχολήσει το πανελλήνιο και όχι μόνο.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, η 55χρονη έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Δεν θα διδάσκει στα δύο νέα σχολεία που έχει πάρει απόσπαση και στα οποία επικρατεί αναστάτωση.

Γονείς από το προηγούμενο σχολείο αποκαλύπτουν στο Live News πως τα τελευταία χρόνια είχαν προβλήματα με τη συγκεκριμένη εκπαιδευτικό.

«Φώναζε χωρίς λόγο»

«Ναι μεν ήξερα ότι είναι μία δασκάλα η οποία φωνάζει αρκετά, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, που δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε ποτέ γιατί μία γυναίκα που κάνει απλή ζωγραφική στα παιδάκια Δημοτικού, πρέπει να φωνάζει τόσο πολύ για πράγματα που δεν ήταν τόσο σοβαρά. (Ένα κοριτσάκι) είχε πάει να της δώσει γλυκά και την είχε αποτρέψει, την είχε αποκρούσει ότι δεν θέλω εγώ», λέει καταγγέλλουσα.

«Δεν ήταν και το καλύτερο πρότυπο εκπαιδευτικού. Τους φώναζε, τους μίλαγε απότομα. Έπλεκε την ώρα του μαθήματος. Μάθαμε και αυτό. Γενικότερα ότι είχαν θέματα πολλοί γονείς, είχανε. Πάρα πολλοί. Παραπονιόντουσαν τα παιδάκια σε θέμα φωνής. Τώρα έχει φύγει βέβαια από το σχολείο μας. Την έχουν μεταφέρει σε άλλα σχολεία που κι εκεί μαθαίνω μαζεύουν υπογραφές για να φύγει».

Η παρατήρηση στον διευθυντή του σχολείου

Ένας πατέρας είχε απευθυνθεί στον διευθυντή του σχολείου για την συγκεκριμένη εικαστικό, ωστόσο, παρά τις συστάσεις που της έγιναν, εκείνη δεν άλλαζε τη συμπεριφορά της.

«Επιτέλους κάποια στιγμή ίσως χρειάζεται να περάσουν όλους αυτούς τους εκπαιδευτικούς μία σωστή αξιολόγηση με ψυχολόγους πριν τους βγάλουν να εκπαιδεύσουν τα παιδιά μας. Τα προηγούμενα χρόνια, είχα παράπονα από τα παιδιά ότι ενώ ήταν εικαστικός, αυτό που έκανε ήταν θρησκευτικά με τα παιδιά. Ζωγραφίζανε αγίους και τέτοια. Είχα κάνει την παρατήρησή μου και στον διευθυντή. Μου είχε πει ότι της είχε κάνει παρατήρηση, μία, δύο φορές και τρεις, αλλά δεν άλλαζε το μοτίβο της».

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Βασίλη Λαμπρόπουλου, οι αστυνομικοί στο Τμήμα που προσήλθε η 55χρονη επιχείρησαν να την αποτρέψουν από το να καταγγείλει τον 6χρονο για θωπεία.

«Αναγκάστηκε το Τμήμα και κατέγραψε το περιστατικό».

«Έχουν πληροφορηθεί οι αστυνομικοί ότι η συγκεκριμένη γυναίκα θα περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη», καταλήγει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Έζησα ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ζήσει άνθρωπος»

Η εικαστικός φαίνεται να έχει αλλάξει στάση και να στέκεται ιδιαίτερα στα τραυματικά βιώματα που είχε στην προσωπική της ζωή. Όπως αποκάλυψε, ζούσε τον εφιάλτη της κακοποίησης επί 30 χρόνια από τον πρώην σύζυγό της.

«Κακοποιητής, χειραγωγός, ναρκισσιστής. Έζησα ό,τι πιο φρικτό μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Ήμουν 30 χρόνια δυστυχισμένη, υπέφερα πάρα πολύ. Τον φοβόμουνα. Χώρισα πέρσι και έκανα καταγγελία και ήρθαν 7 άτομα εκεί να μας χωρίσουν. Διαολόστελνε μέσα στο σπίτι και έβριζε και βλαστήμαγε εμένα και με καταριόταν. Κι εμένα και τα παιδιά μου. Σε όλα με έσωσε ο Ιησούς Χριστός γιατί πριν 5 χρόνια δεν πίστευα στον Θεό».

Οι αντιδράσεις εξακολουθούν να είναι έντονες, με τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να αναμένεται να βγάλει απόφαση για την τύχη της εκπαιδευτικού.

«Την σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του»

Την ίδια στιγμή, ο πατέρας του 6χρονου που βρέθηκε στο επίκεντρο, λέει στο Live News:

«Θέλω μόνο να προστατευτεί το παιδί μου, είναι πολύ λυπηρό όλο αυτό, έχουμε μείνει όλοι άναυδοι. Δεν φτάσαμε ποτέ ως οικογένεια στο άκρο να απολυθεί η γυναίκα. Αυτό που ζητήσαμε είναι να μην έχει επαφή με παιδιά γενικά. Αυτό είπα από την πρώτη στιγμή. Δεν μίλησα μόνο για το δικό μου το παιδί. Ζητήσαμε από την Πρωτοβάθμια να απομακρυνθεί από τα παιδιά, ώσπου να γίνει μία αξιολόγηση. Αυτό ζητήσαμε μόνο. Να πάει σε μία θέση γραφείου. Αρχικά να πούμε ότι το παιδί δεν έκανε τίποτα. Από όσο μας περιέγραψε, τελείωσε τη ζωγραφιά του, πήγε στην κυρία, δεν τον κοίταζε η κυρία και την σκούντηξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του. Τώρα αν αυτό θεωρείται συμβάν, ας θεωρηθεί συμβάν. Το βασικότερο είναι να διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και να προστατεύσουμε όλοι τα παιδιά μας. Όποιος έχει παιδιά το αντιλαμβάνεται φαντάζομαι».

Όπως λέει ο ίδιος:

«Έχουμε στεναχωρηθεί πολύ, δεν θέλουμε να στοχοποιηθεί ένα 6χρονο παιδί για κάτι τέτοιο. Είμαστε όλοι από πάνω από το παιδί να μην καταλάβει κάτι και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το αν είναι έγκλημα ότι ένα παιδί πήγε να δείξει στη δασκάλα του τη ζωγραφιά του, το αντιλαμβάνεται καθένας. Έτυχε σε εμάς το λαχείο. Θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα. Ας σκεφτεί ο καθένας τι θα έκανε στη θέση μου. Αν έκανα φασαρία που με πήραν από το τμήμα για να με ειδοποιήσουν θα είχε επιπτώσεις στο παιδί και σε καμία περίπτωση δεν ήθελα να συμβεί αυτό. Το μόνο μου μέλημα είναι να προστατεύσω το παιδί μου».

«Η εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί»

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, ΓΓ υπουργείου Παιδείας, σημειώνει:

«Θλίβομαι με το γεγονός και ζητώ συγγνώμη. Η εκπαιδευτικός έχει απομακρυνθεί, είναι στη Διεύθυνση εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια, ασκεί διοικητικό έργο μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. Έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση».

Όπως σημειώνει ο ίδιος: «Η εν λόγω εκπαιδευτικός δεν έχει αξιολογηθεί. Γνωρίζω ότι έχει αρνηθεί την αξιολόγηση δύο φορές και έχει παραπεμφθεί».