«Έγδυσαν» πανάκριβη Porsche στο Λος Άντζελες – Δεν πίστευε στα μάτια του ο ιδιοκτήτης

Η ειδοποίηση από την αστυνομία του Λος Άντζελες σκόρπισε χαμόγελα ικανοποίησης στον ιδιοκτήτη της πανάκριβης Porsche 911.

Είχε δηλώσει την κλοπή του πολυτελούς οχήματος και ήλπιζε ότι οι κακοποιοί θα το είχαν αφήσει σε κάποιο δρόμο.

Όμως η πραγματικότητα ήταν σκληρή για τον ιδιοκτήτη του εντυπωσιακού αυτοκινήτου, το κόστος του οποίου ξεκινά από τις 200.000 ευρώ και μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 550.000 ευρώ.

Οι κλέφτες προτού παρατήσουν το όχημα, το είχαν κυριολεκτικά «γδύσει». Οι δράστες δεν περιορίστηκαν μόνο στους τροχούς ή τους καθρέπτες, αλλά είχαν προχωρήσει σε μια πλήρη απογύμνωση του οχήματος.

Οι εικόνες που έκαναν το γύρο του Διαδικτύου, δείχνουν μονάχα το σκελετό του οχήματος, καθώς είχαν αφαιρέσει τη μηχανή, όλο το μπροστινό καπό, τα φωτιστικά σώματα, το τιμόνι και τον πίνακα οργάνων, ακόμα και τους προφυλακτήρες.

Μάλιστα, δεν δίστασαν να ξηλώσουν μέχρι και τα καθίσματα του πολυτελούς αυτοκινήτου, με τη λεία τους να τους αποφέρει χιλιάδες δολάρια στην αγορά ανταλλακτικών.

Προβληματισμός στις Αρχές

Η αστυνομία του Λος Άντζελες εξέφρασε την ανησυχία της για το περιστατικό, τονίζοντας ότι δημιουργεί ερωτήματα για την προστασία των πολιτών και των περιουσιών τους.

Όπως τόνισαν, η συγκεκριμένη κλοπή δεν πρέπει να ήταν τυχαία, αλλά ενδεχομένως να ήταν «κατά παραγγελία» από κυκλώματα που αναζητούν γνήσια ανταλλακτικά για την επισκευή άλλων κατεστραμμένων οχημάτων.