Ο Ντέιβ Τσάπελ επέκρινε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για την «πολιτικοποίηση» των αμφιλεγόμενων αστείων του σχετικά με τα τρανς άτομα.

«Πράγματι, με ενόχλησε το γεγονός ότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα χρησιμοποίησε αστεία για τα τρανς άτομα στην προεκλογική του εκστρατεία. Ξέρετε, ένιωσα ότι παρουσίαζαν μια εχθρική εκδοχή αυτού που έκανα εγώ», δήλωσε ο Τσάπελ στην εκπομπή «Newsmakers» του NPR, σε συνέντευξη με τον παρουσιαστή Μισέλ Μάρτιν.

Ευθεία επίθεση

Ο Ντέιβ Τσάπελ θυμήθηκε μια συνάντηση με τη Ρεπουμπλικάνα Λόρεν Μπόεμπερτ και άλλους στο Καπιτώλιο, όπου τον στρίμωξαν για να βγάλουν φωτογραφία.

«Βγάζω φωτογραφίες με όποιον μου το ζητήσει. Δεν ρώτησα τι ψηφίζουν», διηγήθηκε ο Τσάπελ.

«Eμφανίστηκε η Λόρεν Μπόμπερτ και είπε: ‘Μπορoύμε να βγάλω μια φωτογραφία;’ Εγώ όμως είχα ήδη βγάλει 40 φωτογραφίες. Δεν ήθελα να πω όχι μπροστά σε όλους, αλλά δεν ήξερα τη φράση ‘με όλο το σεβασμό, αρνούμαι’», πρόσθεσε.

«Και μετά δημοσίευσε τη φωτογραφία πριν προλάβω καν να φτάσω από εκεί στην παράσταση και έγραψε κάτι τύπου: ‘Απλά δύο άνθρωποι που ξέρουν ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα’, συνέχισε ο Τσάπελ. «Αμέσως, το πολιτικοποίησε. Οπότε έφτασα στο στάδιο και έγινε χαμός που το έκανε αυτό» υποστήριξε ο κωμικός μιλώντας στο NPR.

Οι απεργίες και η απάντηση

Τα stand up comedy σόου του κωμικού στο Netflix, The Closer (2021) και The Dreamer (2023), περιλάμβαναν αστεία για τρανς άτομα και την κουλτούρα της ακύρωσης, γεγονός που προκάλεσε την οργή των μελών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και της GLAAD.

Μια μερίδα εργαζομένων του Netflix δε, πραγματοποίησε απεργίες εντός της εταιρείας και διαδηλώσεις έξω από τα γραφεία της εταιρείας στο Χόλιγουντ.

Όπως ανέφερε εκείνη την εποχή το The Verge, ένας εκπρόσωπος της ομάδας υποστήριξης των τρανς εργαζομένων της πλατφόρμας streaming έγραψε τα εξής σε ένα μήνυμα προς τα μέλη: «Οι ζωές των τρανς έχουν σημασία. Τα δικαιώματα των τρανς έχουν σημασία. Και ως οργανισμός, το Netflix έχει επανειλημμένα αποτύχει να δείξει ουσιαστική μέριμνα για την αποστολή μας να διασκεδάζουμε τον κόσμο, με το να κυκλοφορεί συνεχώς περιεχόμενο που είναι επιζήμιο για την τρανς».

Από την πλευρά του, ο CEO του Netflix, Τεντ Σαράντος υπερασπίστηκε τον Ντέιβ Τσάπελ, σε ένα ενημερωτικό σημείωμα προς το προσωπικό.

«Ο Τσάπελ είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς stand up κωμικούς της εποχής μας και έχουμε μακροχρόνια συνεργασία μαζί του. Το τελευταίο του αφιέρωμα, το επίσης αμφιλεγόμενο ‘Sticks & Stones’, είναι το πιο δημοφιλές και το πιο πολυβραβευμένο stand-up αφιέρωμα που έχουμε μέχρι σήμερα», έγραψε ο Σαράντος.

«Όπως και με τα άλλα ταλέντα μας, εργαζόμαστε σκληρά για να υποστηρίξουμε τη δημιουργική τους ελευθερία — ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πάντα περιεχόμενο στο Netflix που ορισμένοι θεωρούν επιβλαβές», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety