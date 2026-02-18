Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την πρεμιέρα της «Σιωπής των Αμνών», ο Τεντ Λεβίν επιστρέφει στον ρόλο που τον καθιέρωσε — και παραδέχεται ότι, παρά τη διαχρονική επιτυχία της, η ταινία έκανε μεγάλα λάθη.

Ο 68χρονος ηθοποιός υποδύθηκε τον διαβόητο κατά συρροή δολοφόνο Μπάφαλο Μπιλ (Τζέιμ Γκαμπ) στο φιλμ του 1991. Στην υπόθεση, η νεαρή πράκτορας του FBI Κλαρίς Στάρλινγκ (Τζόντι Φόστερ) ζητά τη βοήθεια του έγκλειστου Χάνιμπαλ Λέκτερ (Άντονι Χόπκινς), προκειμένου να εντοπίσει τον δολοφόνο που απαγάγει και δολοφονεί γυναίκες, αφαιρώντας τους το δέρμα.

Η ταινία εξελίχθηκε σε φαινόμενο: κατέκτησε τα πέντε βασικά Όσκαρ — Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου και Διασκευασμένου Σεναρίου — και παραμένει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο εμβληματικά θρίλερ όλων των εποχών.

«Υπάρχουν πράγματα που δεν άντεξαν στον χρόνο»

Σήμερα, ο Λεβίν παραδέχεται ότι ορισμένα στοιχεία της ταινίας θα αντιμετωπίζονταν διαφορετικά. Αν και η ταυτότητα φύλου ή ο σεξουαλικός προσανατολισμός του Μπάφαλο Μπιλ δεν δηλώνονται ρητά, πολλοί θεατές θεώρησαν πως ο χαρακτήρας συνδέεται με τρανς ή έμφυλα μη συμμορφούμενες ταυτότητες.

«Σήμερα ξέρουμε περισσότερα», δηλώνει. «Υπάρχουν ατάκες στο σενάριο που είναι ατυχείς. Το ότι η ταινία κατέληξε να δαιμονοποιεί κάτι τέτοιο είναι λάθος — και μπορείτε να το γράψετε έτσι».

Ο ίδιος εξηγεί πως, με τα χρόνια και μέσα από συνεργασίες με τρανς άτομα, έχει αποκτήσει διαφορετική κατανόηση γύρω από τα ζητήματα φύλου. Την περίοδο των γυρισμάτων, ωστόσο, δεν είχε εκφράσει ενστάσεις.

«Σήμερα ξέρουμε περισσότερα. Υπάρχουν ατάκες στο σενάριο που είναι ατυχείς. Το ότι η ταινία κατέληξε να δαιμονοποιεί κάτι τέτοιο είναι λάθος — και μπορείτε να το γράψετε έτσι»

«Στο μυαλό μου ήταν ένας βαθιά διαταραγμένος ετεροφυλόφιλος άνδρας»

Ο Λεβίν επιμένει πως η δική του ερμηνευτική προσέγγιση ήταν διαφορετική: «Στο μυαλό μου ήταν ένας βαθιά διαταραγμένος ετεροφυλόφιλος άνδρας. Αυτό προσπάθησα να αποδώσω».

Παρόμοια θέση είχε εκφράσει και ο σκηνοθέτης Τζόναθαν Ντέμι πριν τον θάνατό του το 2017. Είχε δηλώσει ότι κατανοεί την κριτική της LGBTQ+ κοινότητας, αλλά υποστήριζε πως ο Μπάφαλο Μπιλ δεν ήταν τρανς· ήταν ένας άνθρωπος που μισούσε τον εαυτό του και ήθελε να «σβήσει» την ταυτότητά του. Μάλιστα είχε αναγνωρίσει ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση γύρω από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τρανς κοινότητα.

Η πιστότητα στο βιβλίο και τα στερεότυπα

Ο παραγωγός Έντουαρντ Σάξον παραδέχεται σήμερα ότι η ομάδα παρέμεινε απόλυτα πιστή στο μυθιστόρημα του Τόμας Χάρις (1988), χωρίς να αναλογιστεί επαρκώς την ιστορική φόρτιση ορισμένων στερεοτύπων.

«Για εμάς ήταν ένας βαριά διαταραγμένος άνθρωπος. Δεν αντιληφθήκαμε πόσο επιζήμιες μπορεί να είναι τέτοιες απεικονίσεις», σημειώνει.

Ο Λέκτερ μέσα από τα μάτια του Χόπκινς

Από την πλευρά του, ο Άντονι Χόπκινς είχε δηλώσει το 2024 ότι ο Χάνιμπαλ Λέκτερ παραμένει «ένας από τους καλύτερους ρόλους» που έχει διαβάσει ποτέ. «Καταλάβαινα το μυστήριο του, τη μοναχικότητα, τη φωνή μέσα στο σκοτάδι», είχε πει.

Η «Σιωπή των Αμνών» παραμένει ορόσημο του παγκόσμιου κινηματογράφου. Όμως, όπως δείχνουν οι σημερινές τοποθετήσεις των δημιουργών της, ακόμη και τα κλασικά έργα επανεξετάζονται μέσα από το πρίσμα μιας κοινωνίας που αλλάζει.