Κανείς δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στη «Σιωπή των Αμνών» – Αηδιαστικό, σκοτεινό και το κακό συναπάντημα

Η «Η Σιωπή των Αμνών» σε σκηνοθεσία Τζόναθαν Ντέμι, με τους Τζόντι Φόστερ και Άντονι Χόπκινς στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αποδείχθηκε ένα δύσκολο στοίχημα: το κινηματογραφικό πρότζεκτ, του οποίου το σενάριο βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τόμας Χάρις, κυκλοφορούσε στο Χόλιγουντ, εκνευρίζοντας σκηνοθέτες και προκαλόντας τρόμο στους ηθοποιούς.

Ουσιαστικά, το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα κράμα ψυχικής ανισορροπίας και ηθικής κατάπτωσης, το καθιστούσε μια ριψοκίνδυνη πρόταση σε μια εποχή που λίγοι ήθελαν να συνδεθούν με μια ιστορία serial killer που θα αποτυπωνόταν στην οθόνη με έναν «οικείο» τρόπο.

«Δεν θα το πιστέψεις»

«To είδος της επιστημονικής φαντασίας ήταν νεκρό μέχρι που ο Τζορτζ Λούκας έκανε το Star Wars. Και [την ώρα που σκεφτόμουν αυτό], ο συνάδελφός μου Φρεντ Σπέκτορ με ρώτησε: ‘Τα δικαιώματα είναι ακόμα διαθέσιμα; Ο Τζιν Χάκμαν θέλει να τα αγοράσει’», είπε ο παραγωγός Μπομπ Μπούκμαν στο Deadline σε μια συνέντευξη το 2016.

«Ο Τζιν τηλεφώνησε σε έναν καλό φίλο, τον Άρθουρ Κριμ της Orion [Pictures], και το αγόρασαν μαζί, με μερίδιο 50/50. Ο Τζιν ήθελε να σκηνοθετήσει και να παίξει τον [χαρακτήρα] Χάνιμπαλ Λέκτερ», πρόσθεσε.

Μέχρι εκείνο το σημείο, η «Σιωπή των Αμνών» φαινόταν προορισμένη να γίνει ένα έργο του Χάκμαν — μέχρι που άλλαξε γνώμη.

«Έλαβα ένα τηλεφώνημα από τον Φρεντ που μου είπε: ‘Δεν θα το πιστέψεις. Η κόρη του Τζιν Χάκμαν διάβασε το βιβλίο. Τηλεφώνησε στον πατέρα της και του είπε: ‘Μπαμπά, δεν θα κάνεις αυτή την ταινία’», ισχυρίστηκε ο Μπούκμαν. «Έτσι, ο Τζιν τηλεφώνησε στον Άρθουρ και του είπε τι συνέβη. Ο Άρθουρ απάντησε: ‘Μην ανησυχείς, Τζιν, θα αγοράσω το μερίδιο σου’. Έτσι η Orion απέκτησε τα δικαιώματα».

Η εμπορική οδός

Με την αποχώρηση του Τζιν Χάκμαν, η αναζήτηση σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή συνεχίστηκε, και η αβεβαιότητα γύρω από το πρότζεκτ άρχισε να σφίγγει τον κλοιό ακόμη περισσότερο.

Όταν ο Τζόναθαν Ντέμι δέχτηκε να σκηνοθετήσει την ταινία, σκέφτηκε ότι ο κατάλληλος πρωταγωνιστής ήταν ο Σον Κόνερι – και όχι ο Χόπκινς.

«Ο Σον Κόνερι ήταν ο μόνος που θεωρούσα ότι ταιριάζει απολύτως στον ρόλο[…]Λατρεύω τον Άντονι Χόπκινς, αλλά ο Κόνερι θα ήταν καταπληκτικός», δήλωσε ο Ντεμ στο Deadline.

«Έτσι, για να ακολουθήσουμε την πιο εμπορική οδό, επειδή ο Κόνερι ήταν πολύ δημοφιλής εκείνη την εποχή, στείλαμε πρώτα το σενάριο στον Σον Κόνερι», πρόσθεσε. «Σύντομα μας απάντησε ότι το βρήκε αηδιαστικό και ότι δεν θα έπαιζε ποτέ αυτόν τον ρόλο».

Ο Κόνερι δεν ήταν ο μόνος που απέρριψε το πρότζεκτ λόγω του σκότους που το περικλείει. Σύμφωνα με το περιοδικό People, οι Αλ Πατσίνο, Τζέρεμι Άιρονς, Ρόμπερτ Ντε Νίρο και Ντάστιν Χόφμαν ήταν επίσης υποψήφιοι για τον ρόλο, πριν τελικά ανατεθεί στον Χόπκινς.

Σατανική πλοκή;

Ωστόσο, αυτή η διστακτικότητα δεν ίσχυε μονάχα για τον ρόλο του Λέκτερ: ο χαρακτήρας της νεαρής μαθητευόμενης πράκτορα του FBI Κλαρίς Στάρλινγκ, επίσης έκανε τουλάχιστον μία ηθοποιό να αισθάνεται άβολα.

Σε συνέντευξή της στο The New Yorker το 2021, η Μισέλ Φάιφερ θυμήθηκε ότι της είχε προταθεί να πρωταγωνιστήσει στην ταινία «Η σιωπή των αμνών», αλλά αποκάλυψε ότι απέρριψε την πρόταση λόγω της «σατανικής» πλοκής.

«Ήμουν διστακτική», είπε η ηθοποιός. «[Το μεγαλύτερο ζήτημα έγκειτο στο γεγονός ότι] στο τέλος της ταινίας, το κακό επικρατεί», εξήγησε. «Δεν ένιωθα άνετα με αυτό το τέλος. Δεν ήθελα να το παρουσιάσω στον κόσμο», κατέληξε.

Πέραν της Φάιφερ και η Μεγκ Ράιαν αρνήθηκε τον ρόλο, λέγοντας κάποτε ότι τον θεωρούσε πολύ «σκοτεινό» και ότι δεν ήθελε «να βρίσκεται σε αυτό το περιβάλλον για μερικούς μήνες».

Ωστόσο, οι ηθοποιοί που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στο πρότζεκτ που τελικά θα έγραφε εποχή, άνοιξαν το δρόμο για δύο ερμηνείες που εκτόξευσαν τις καριέρες των Άντονι Χόπκινς και Τζόντι Φόστερ – και τους χάρισαν Όσκαρ.

Ηθικό δίδαγμα: να είστε τολμηροί.

*Με πληροφορίες από: People