Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει ότι «γλύτωσε τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ», επειδή είχε προνομιακή θέση

Η Τζόντι Φόστερ δήλωσε πρόσφατα ότι «σώθηκε» από τη σεξουαλική κακοποίηση στο Χόλιγουντ, επειδή απέκτησε δύναμη στη βιομηχανία σε νεαρή ηλικία, δεδομένου ότι κέρδισε υποψηφιότητα για Όσκαρ σε ηλικία 12 ετών για τον ρόλο της στην ταινία «Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε.

Η ταινία έφερε τη Φόστερ σε μια πιο ασφαλή θέση σε σύγκριση με άλλους έφηβους ηθοποιούς.

«Θείε»

«Φυσικά, υπήρχαν κάποια περιστατικά», είπε η Τζόντι Φόστερ σε πρόσφατη συνέντευξή τους στο NPR. «Όλες έχουν υποστεί συμπεριφορές που υποδηλώνουν μισογυνισμό στους χώρους εργασίας. Αυτό είναι μέρος του να είσαι γυναίκα, σωστά;», αναρωτήθηκε.

«Αν υπάρχει κάτι που πιστευώ ότι με κράτησε μακριά από αυτές τις κακές, τρομακτικές εμπειρίες είναι ότι είχα μια ορισμένη δύναμη από την ηλικία των 12 ετών. Έτσι, όταν έλαβα την πρώτη μου υποψηφιότητα για Όσκαρ, ανήκα σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων που είχαν κύρος και ήμουν πολύ επικίνδυνη για να με αγγίξουν. Θα μπορούσα να καταστρέψω την καριέρα των ανθρώπων ή θα μπορούσα να φωνάξω ‘Θείε’, οπότε δεν ήμουν στο στόχαστρο», πρόσθεσε.

«Ίσως είναι και η προσωπικότητά μου, το ότι είμαι άνθρωπος που σκέφτεται με το μυαλό», συνέχισε η Φόστερ. «Είναι πολύ δύσκολο να με χειραγωγήσουν συναισθηματικά, επειδή δεν λειτουργώ έτσι. Οι κακοποιητές χρησιμοποιούν ό,τι μπορούν για να χειραγωγήσουν και να πάρουν ότι θέλουν από τους ανθρώπους. Και αυτό είναι πολύ πιο εύκολο όταν το άτομο είναι νεότερο, όταν είναι πιο αδύναμο. Αυτό ακριβώς είναι η κακοποιητική συμπεριφορά: η χρήση της δύναμης για να μειώσεις τους ανθρώπους, για να κυριαρχήσεις», πρόσθεσε.

«Αποτελεί πρότυπο»

Αν και η ίδια δεν υπέστη κακοποίηση ως έφηβη στο Χόλιγουντ, η Φόστερ έγινε αργότερα παράδειγμα για άλλες ηθοποιούς που αντιμετώπιζαν παρενόχληση στον κλάδο.

Η Νάταλι Πόρτμαν αποκάλυψε σε ένα επεισόδιο του podcast «Smartless» πέρυσι ότι η Φόστερ την πήρε τηλέφωνο, αφότου την άκουσε να μιλάει για τη σεξουαλικοποίησή της ως παιδί.

«Έδωσα μια ομιλία στο Women’s March για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ως νεαρή ηθοποιός, και μετά από αυτό επικοινώνησε μαζί μου, μιλήσαμε και ήταν καταπληκτικό», είπε η Πόρτμαν.

«Αποτελεί πρότυπο», πρόσθεσε.

Όπως και η Φόστερ, έτσι και η Πόρτμαν ήταν 11 ετών όταν πήρε τον ρόλο που την έκανε διάσημη στην ταινία «Léon: The Professional».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός είπε ότι έμαθε από μικρή ηλικία να προβάλλει μια σκληρή εικόνα του ευατού της στα γυρίσματα των ταινιών για να αποφύγει τη σεξουαλική εκμετάλλευση από πιθανούς κακοποιητές. Η Πόρτμαν πρόσθεσε ότι η μητέρα της «ήταν πάντα μαζί μου και φρόντιζε να μην με πλησιάζει κανείς» ενώ εργαζόταν ως ηθοποιός.

«Αυτή η εικόνα της σοβαρής που έβγαζα προς τα έξω με προστάτευε κατά κάποιον τρόπο», είπε. «Γιατί νιώθω ότι ήταν σαν προειδοποίηση[…]Όχι ότι κάποιος το αξίζει ή το ζητάει», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από: Variety