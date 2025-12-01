Η Τζόντι Φόστερ αποκαλύπτει τι κάνει κάθε βράδυ πριν πάει για ύπνο – «Δεν μου αρέσει να χάνω χρόνο»

Η Τζόντι Φόστερ, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία «A Private Life» σε σκηνοθεσία της Ρεμπέκα Ζλοτόφσκι, δήλωσε στο AARP’s Movies for Grownups ότι έχει βρει ένα κόλπο για να εξοικονομεί χρόνο: φροντίζει να αποφασίζει τι θα φορέσει την επόμενη μέρα πριν πάει για ύπνο.

«Κάθε βράδυ πριν πάω για ύπνο, ετοιμάζω τα ρούχα μου για την επόμενη μέρα», είπε η Φόστερ. «Το κάνω αυτό κάθε μέρα — ακόμα και αν πρόκειται απλώς για φόρμες για το γυμναστήριο. Δεν μου αρέσει να χάνω χρόνο», πρόσθεσε.

Η Φόστερ, που είναι παντρεμένη με την Αλεξάντρα Έντισον από το 2014, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη για πρώτη φορά από το 2023 – χρονιά που κυκλοφόρησε η ταινία «Nyad in A Private Life»- ενσαρκώνοντας μια Αμερικανίδα ψυχαναλύτρια ονόματι Λίλιαν Στάινερ, η οποία ζει στην Γαλλία, όπου και ξεκινά μια ιδιωτική έρευνα για τον θάνατο ενός από τους ασθενείς της, τον οποίο είναι πεπεισμένη ότι δολοφόνησαν.

«Όταν ήμουν γύρω στα 50, δεν ένιωθα καλά»

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, η οποία, όπως σημειώνει η AARP, έχει ένα διαμέρισμα στη Γαλλία, αλλά περνάει τον χρόνο της κατά κύριο λόγο στο Λος Άντζελες, μίλησε επίσης για το άγχος που της γεννάει το γεγονός ότι έχει αναλάβει να υποδυθεί έναν χαρακτήρα που μιλάει γαλλικά, αλλά και για το πώς άρχισε να απολαμβάνει περισσότερο την επιτυχία τη στα 60 της.

«Όταν ήμουν γύρω στα 50, δεν ένιωθα καλά», είπε η Φόστερ στη συνέντευξή της στο AARP. «Ένιωθα αποτυχημένη. Συνέχεια σκεφτόμουν ότι έπρεπε να κάνω κάτι σημαντικό. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να δώσω τον καλύτερο μου ευατό — σαν να μην μπορούσα να ανταγωνιστώ τον νεότερο εαυτό μου».

«Όταν έγινα 60, Όλα άλλαξαν», πρόσθεσε. «Σκέφτηκα: ‘Δεν με νοιάζει. Δεν με βασανίζει πια τίποτα από όλα αυτά’ ».

Η Φόστερ έλαβε την πέμπτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ για τον ρόλο της κολυμβήτριας Νταϊάνα Νιάντ στην ταινία «Nyad» και κέρδισε το πρώτο της βραβείο Emmy το 2024 για την ερμηνεία της στην τέταρτη σεζόν της σειράς «True Detective».

Και, σε ότι αφορά τα νεότερα της καριέρας της, η ταινία «A Private Life» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 16 Ιανουαρίου.

*Με πληροφορίες από: People