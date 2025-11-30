Η Τζόντι Φόστερ θεώρησε τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο «πραγματικά αδιάφορο» όταν συναντήθηκαν για πρώτη φορά

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο μπορεί να θεωρείται ένας από τους πιο καταξιωμένους ηθοποιούς με συμμετοχές σε θρυλικές ταινίες όπως «Τα Καλά Παιδιά», «Ο Ιρλανδός», και «Καζίνο», αλλά όταν η Τζόντι Φόστερ τον συνάντησε για πρώτη φορά στα γυρίσματα της ταινίας «Ο Ταξιτζής» του Μάρτιν Σκορσέζε, σε ηλικία μόλις 12 ετών, δεν εντυπωσιάστηκε.

Μιλώντας για την καριέρα της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, μετά την απονομή ενός βραβείου, η Φόστερ θυμήθηκε πώς ο Ντε Νίρο «την πήρε υπό την προστασία του» και την πήγαινε σε καφετέριες για να επαναλάβει τις ατάκες της ταινίας.

«Διαβάζαμε τις ατάκες ξανά και ξανά, για δεύτερη και τρίτη φορά. Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο [είναι] ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς ηθοποιούς και είμαι πολύ περήφανη που συνεργάστηκα μαζί του — ωστόσο, δεν είναι ο πιο ενδιαφέρον άνθρωπος στον κόσμο», συνέχισε η Φόστερ. «Και εκείνη την εποχή, ήταν πολύ προσηλωμένος στον χαρακτήρα του. Ήταν πραγματικά ανιαρός και θυμάμαι ότι τρώγαμε μαζί μεσημεριανό και σκεφτόμουν: ‘Πότε μπορώ να πάω σπίτι;’ Και δεν μπορούσε να μου μιλήσει, οπότε μιλούσα με τους σερβιτόρους και τους ανθρώπους στα εστιατόρια».

Αλλά η Τζόντι Φόστερ και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο έκαναν μια σημαντική ανακάλυψη όταν την άφησε να συμμετάσχει στη διαδικασία προετοιμασίας του. «Τελικά, κατά τη διάρκεια του τρίτου μας γεύματος, με σύστησε στο αυτοσχεδιαστικό σύστημα και μου άνοιξε τα μάτια για το τι μπορεί να είναι η υποκριτική», είπε η Φόστερ. «Και στα 12 μου συνειδητοποίησα: ‘Α, είναι δικό μου λάθος’. Απλά έλεγα τις ατάκες μου, περίμενα την επόμενη ατάκα και υποδυόμουν φυσικά, αλλά η δημιουργία ενός χαρακτήρα από το μηδέν είναι κάτι διαφορετικό. Θυμάμαι πόσο ενθουσιασμένη ήμουν, θυμάμαι ότι ήμουν ιδρωμένη, ενθουσιασμένη και χαρούμενη και επέστρεψα στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να συναντήσω τη μαμά μου και της είπα: ‘Είχα αυτή την επιφοίτηση’. Και νομίζω ότι από εκεί και πέρα, όλα άλλαξαν».

«Ήταν πραγματικά παρανοϊκοί»

Η ταινία «Ο Ταξιτζής» του 1976 οδήγησε την Τζόντι Φόστερ για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, αν και η ίδια αποκάλυψε ότι «κανείς δεν ήθελε να με πάει επειδή δεν ήθελαν να ξοδέψουν χρήματα για μένα».

Ωστόσο, η μητέρα της την πίεσε να πάει και έτσι, πλήρωσαν τα αεροπορικά τους εισιτήρια και παρευρέθηκαν στο φεστιβάλ.

Η Φόστερ θυμήθηκε ότι ο Ντε Νίρο, ο Χάρβεϊ Κέιτελ και ο Σκορσέζε «ήταν πραγματικά παρανοϊκοί», επειδή υπήρχαν ορισμένες συζητήσεις σχετικά με το ότι η ταινία ήταν πολύ βίαιη και ίσως χρειαζόταν να λάβει την ταξινόμηση X.

«Κάναμε όλοι μαζί τη συνέντευξη Τύπου, αλλά μετά τη λήξη της, όλοι φοβήθηκαν πολύ και δεν έβγαιναν από τα δωμάτιά τους στο Hotel du Cap», είπε η Φόστερ. «Έτσι, κατέληξα να κάνω όλες τις συνεντεύξεις στα γαλλικά για ολόκληρη την ομάδα».

*Με πληροφορίες από: Variety