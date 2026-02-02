Τζον Λίθγκοου: «Ειρωνικές και ανεξήγητες» οι απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα

Ο Τζον Λίθγκοου μίλησε ανοιχτά για τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφασή του να ενταχθεί στο καστ της νέας τηλεοπτικής σειράς Harry Potter, χαρακτηρίζοντας τις απόψεις της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για τα τρανς δικαιώματα «ειρωνικές και ανεξήγητες» και παραδεχόμενος ότι η δημόσια πίεση να αποχωρήσει από τον ρόλο τον έχει «στενοχωρήσει».

Ο 80χρονος ηθοποιός τοποθετήθηκε επί σκηνής στο φεστιβάλ κινηματογράφου του Ρότερνταμ, μετά από προβολή της νέας του ταινίας Jimpa, όταν ρωτήθηκε για τη συζήτηση γύρω από τη Ρόουλινγκ, η οποία συμμετέχει ως εκτελεστική παραγωγός στη σειρά του HBO.

«Παίρνω το θέμα εξαιρετικά σοβαρά»

«Παίρνω αυτό το θέμα εξαιρετικά σοβαρά», ανέφερε ο Τζον Λίθγκοου, τονίζοντας ότι το σύμπαν του Harry Potter είναι βαθιά συνδεδεμένο με αξίες όπως η αποδοχή, η καλοσύνη και η σύγκρουση του καλού με το κακό. «Πρόκειται για ιστορίες που έχουν σημαδέψει γενιές, μικρούς και μεγάλους».

Ο Τζον Λίθγκοου δήλωσε ότι δεν έχει γνωρίσει ποτέ προσωπικά τη Ρόουλινγκ και ξεκαθάρισε πως δεν έχει ουσιαστική εμπλοκή στη συγκεκριμένη παραγωγή, επισημαίνοντας ότι η δημιουργική ομάδα της σειράς ήταν ο βασικός λόγος που αποδέχτηκε τον ρόλο.

Αντιδράσεις, πιέσεις και η απόφαση να παραμείνει στον ρόλο

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις που δέχτηκε, παραδέχτηκε ότι τον ενόχλησε το γεγονός πως κάποιοι απαίτησαν να αποχωρήσει από τη σειρά, σημειώνοντας ωστόσο ότι στο ίδιο το έργο δεν διακρίνει καμία τρανσφοβική διάσταση. «Είναι μια αφήγηση για την αποδοχή», είπε.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι φίλος του με τρανς παιδί τού έστειλε ανοιχτή επιστολή που τον καλούσε να αποχωρήσει από τη σειρά, κάτι που, όπως είπε, τον έκανε να νιώσει άβολα και δυστυχισμένος. «Ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά τελικά επέλεξα να μείνω».

*Με πληροφορίες από: The Guardian