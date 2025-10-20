«Αν νιώθεις γάτα, είσαι γάτα!»: Η σύζυγος του Σταλόνε έχει μια θεωρία γιατί υπάρχουν πολλά τρανς παιδιά σήμερα

Η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, πιστεύει ότι η «χαλαρή» κουλτούρα έκφρασης και η έλλειψη ορίων λόγω του πλούτου οδηγούν πολλά παιδιά διασημοτήτων να αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς.

«Όλα στο Χόλιγουντ έχουν να κάνουν με αυτό που λες για σένα. Αν αισθάνεσαι γάτα σήμερα, είσαι γάτα. Είναι όλα τόσο χαλαρά», είπε η σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε, Τζένιφερ Φλάβιν, σε podcast.

«Είναι εντάξει το τι αποφασίζεις να είσαι ως ενήλικας, αλλά να τα μεγαλώνεις με καλή, κοινή λογική», τονίζει το πρώην μοντέλο, αναφερόμενη στις τρεις κόρες της.

Στον αντίποδα, ο ηθοποιός Λιβ Σράιμπερ μίλησε για τη «βαθιά» στιγμή όταν η κόρη του, Κάι, του ζήτησε να αλλάξουν οι αντωνυμίες της, τονίζοντας ότι ήταν πάντα «μαχήτρια».

Η Τζένιφερ Φλάβιν, σύζυγος του «Ρόκι» Σιλβέστερ Σταλόνε, ξεκίνησε τη συζήτηση για την ταυτότητα φύλου στο Χόλιγουντ, διατυπώνοντας μια άκρως αμφιλεγόμενη θεωρία σχετικά με τους λόγους που τα παιδιά των διασημοτήτων αυτοπροσδιορίζονται συχνότερα ως τρανς.

Κατά την ίδια, το φαινόμενο αυτό συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι όλα είναι αποδεκτά, την έλλειψη ορίων και ο υπερβολικός πλούτος στην ανατροφή των παιδιών.

Σε μια εμφάνιση που πυροδότησε νέες αντιδράσεις στους κύκλους της showbiz, η Τζένιφερ Φλάβιν είπε τη θεωρία της, χωρίς βέβαια να έχει κάποια επιστημονικά δεδομένα για να τη στηρίξει.

Η σύζυγος του Σιλβέστερ Σταλόνε έκανε λόγο για μια «loosey-goosey» (χαλαρή) κουλτούρα έκφρασης ενώ επιτέθηκε σε άλλους γονείς λέγοντας ότι τα παιδιά «δεν είναι τα αξεσουάρ μας».

Η Τζένιφερ Φλάβιν συνδέει την ταυτότητα φύλου των παιδιών διασημοτήτων με τον υπερβολικό πλούτο και την έλλειψη ορίων της showbiz, τονίζοντας ότι η γενικότερη ανοχή και αποδοχή στους κύκλους του Χόλιγουντ αποδιοργανώνουντους νέους.

Η άποψή της έρχεται σε αντίθεση με τη στήριξη που εκφράζουν άλλοι σταρ, όπως ο Λιβ Σράιμπερ, η Τζένιφερ Λόπεζ ή η Σαρλίζ Θερόν, προς τα τρανς ή non-binary παιδιά τους.

Μιλώντας στο The Katie Miller Podcast, η Φλάβιν, 57, εξήγησε τη θεωρία της. «Απλώς πιστεύω ότι το Χόλιγουντ, ξέρετε, όλα έχουν να κάνουν με την έκφραση», δήλωσε. «Οπότε μπορείς να πεις για σένα ό,τι και όπως θέλεις. Αν σήμερα αισθάνεσαι ότι είσαι γάτα, είσαι γάτα!»

Το πρώην μοντέλο υποστήριξε ότι η υπερβολική ελευθερία, σε συνδυασμό με την οικονομική άνεση των γονέων, δημιουργεί σύγχυση στους νέους.

«Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνουμε πραγματικά ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι τα αξεσουάρ μας. Είναι μικρά ανθρώπινα όντα που χρειάζονται δομή. Και η δομή είναι πραγματικά σημαντική για αυτά, επειδή βοηθά τον εγκέφαλό τους να οργανώσει τα πάντα», τόνισε η Φλάβιν.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πλούτος των διασημοτήτων συντελεί σε αυτή την έλλειψη ορίων. «Υπάρχουν απλώς πάρα πολλά, από όλα», υποστήριξε. «Είναι πραγματικά ένα μπέρδεμα για έναν μικρό άνθρωπο».

Η Φλάβιν μίλησε και για τον τρόπο που μεγάλωσε τις τρεις κόρες της με τον Σταλόνε, τη Σοφία (29), τη Σιστίν (27) και τη Σκάρλετ (23).

«Οι κόρες μου ήταν αγοροκόριτσα. Προτιμούσαν να φορούν παντελόνια παρά φορέματα. Και τους άρεσαν τα σπορ. Αλλά ποτέ δεν είπα, ‘Ω, τώρα είσαι αγόρι’. Απλώς είπα, ‘Λατρεύεις να παίζεις σπορ, λατρεύεις να κάνεις παρέα με αγόρια, αυτό είναι υπέροχο’» είπε.

Την ίδια στιγμή ο Λιβ Σράιμπερ, αναφέρθηκε πρόσφατα στη «βαθιά» στιγμή που βίωσε όταν η κόρη του, Κάι, την οποία απέκτησε με την πρώην σύζυγό του Ναόμι Γουότς, του ζήτησε να αλλάξουν οι αντωνυμίες της.

«Η Κάι ήταν πάντα αυτό που είναι, η Κάι», είπε ο ηθοποιός. «Αλλά υποθέτω ότι η πιο βαθιά στιγμή ήταν όταν μας ζήτησε να αλλάξουμε τις αντωνυμίες της», εξηγώντας ότι δεν ήταν «τόσο μεγάλο θέμα, επειδή η Κάι ήταν θηλυκή για τόσο καιρό».

Ο Σράιμπερ εξέφρασε την υπερηφάνεια του για την 16χρονη Κάι, θαυμάζοντας τη «μαχητικότητά» της, λέγοντας: «Είναι σημαντικό να λέει, ‘Γεια, είμαι τρανς’ και ‘Κοιτάξτε με’ και ‘Σκασμός’».

Η Τζένιφερ Φλάβιν και ο Σιλβέστερ Σταλόνε (79 ετών) είναι παντρεμένοι από τον Μάιο του 1997, αν και τον Αύγουστο του 2022 η Φλάβιν είχε καταθέσει αίτηση διαζυγίου, για να πάρει πίσω την απόφασή της μόλις έναν μήνα αργότερα.