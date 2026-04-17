Αυτή είναι η πρώτη εξάδα της κανονικής διάρκειας της Euroleague
Η Ζαλγκίρις νίκησε την Παρί και έγινε η έκτη και τελευταία ομάδα που προκρίθηκε απευθείας στα πλέι οφ της Euroleague.
Η regular season στη EuroLeague ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής 17/4 και η Ζαλγκίρις Κάουνας έγινε η έκτη ομάδα που σφράγισε την απευθείας πρόκριση στα playoffs, αποφεύγοντας τη διαδικασία του Play-In. Οι Λιθουανοί εξαργύρωσαν τη σταθερή πορεία τους μέσα στη χρονιά, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά, αφού επικράτησαν της Παρί στη Zalgirio Arena με 85-79.
Η Ζαλγκίρις με τη νίκη επί των Γάλλων, έστειλε τον Παναθηναϊκό στα πλέι-ιν και ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 23-15. Έτσι, έγινε η έκτη ομάδα που θα βρεθεί στα playoffs, μετά τον Ολυμπιακό, τη Βαλένθια, τη Ρεάλ Μαδρίτης, τη Φενέρμπαχτσε και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.
Οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στα playoffs της Euroleauge:
- Ολυμπιακός
- Βαλένθια
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Φενέρμπαχτσε
- Χάποελ Τελ Αβίβ
- Ζαλγκίρις Κάουνας
