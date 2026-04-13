Μεγάλη έκρηξη σε ηφαίστειο στην Ιαπωνία – Υψώθηκε καπνός 3.400 μέτρων
Ένα ηφαίστειο στη νότια Ιαπωνία εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας αυτό το Σαββατοκύριακο για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, εκτοξεύοντας όγκους τέφρας, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας και από τοπικά ΜΜΕ.
Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το απόγευμα του Σαββάτου, 11 Απριλίου, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός σε ύψος άνω των 3.400 μέτρων, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.
Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκρηξη από τη 13η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun.
Δείτε βίντεο:
#桜島 において #爆発 がありました。今後も #噴火 や #爆発 による #降灰 にご注意ください。
○4月11日12時4分 爆発（今年1回目）:噴煙高3400ｍ 噴煙量 多量
○4月12日8時28分 爆発（今年2回目）:噴煙高2900ｍ 噴煙量 やや多量#いのちとくらしをまもる防災減災 #volcano #火山 #鹿児島市 #鹿児島県 pic.twitter.com/JcqKMtZ9yf
— 国土交通省 大隅河川国道事務所 (@mlit_osumi) April 13, 2026
Το ηφαίστειο, αποτελείται από τρεις κορυφές, την Κίτα-ντάκε (βόρεια κορυφή), Νάκα-ντάκε (κεντρική κορυφή) και Μινάμι-ντάκε (νότια κορυφή), η οποία είναι τώρα ενεργή. Η Κίτα-ντάκε είναι η ψηλότερη, με ύψος 1.117 μέτρα. Το ηφαίστειο είναι σήμερα ένα από τα πιο ενεργά της Γης, καθώς από το 1955 και μετά είναι σχεδόν συνεχώς ενεργό. Η ηφαιστειακή χερσόνησος βρίσκεται απέναντι από την πόλη Καγκοσίμα και σε απόσταση μόλις οχτώ χιλιομέτρων από αυτή και έχει έκταση 77 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Το Σακουρατζίμα βρίσκεται στην καλντέρα Άιρα, που σχηματίστηκε σε μια τεράστια έκρηξη 22.000 χρόνια πριν. Αρκετές εκατοντάδες κυβικά χιλιόμετρα τέφρας και ελαφρόπετρας εκτινάχθηκαν, με αποτέλεσμα ο θάλαμος μάγματος να καταρρεύσει και να δημιουργήσει μια καλντέρα που έχει διάμετρο πάνω από 20 χιλιόμετρα.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις