Μεγάλη έκρηξη σε ηφαίστειο στην Ιαπωνία – Υψώθηκε καπνός 3.400 μέτρων

Ένα ηφαίστειο στη νότια Ιαπωνία εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας αυτό το Σαββατοκύριακο για δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, εκτοξεύοντας όγκους τέφρας, έγινε γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας και από τοπικά ΜΜΕ.

Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της χώρας, εισήλθε σε φάση εκρηκτικής δραστηριότητας το απόγευμα του Σαββάτου, 11 Απριλίου, με αποτέλεσμα να υψωθεί καπνός σε ύψος άνω των 3.400 μέτρων, ανέφερε η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκρηξη από τη 13η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun.

Το ηφαίστειο, αποτελείται από τρεις κορυφές, την Κίτα-ντάκε (βόρεια κορυφή), Νάκα-ντάκε (κεντρική κορυφή) και Μινάμι-ντάκε (νότια κορυφή), η οποία είναι τώρα ενεργή. Η Κίτα-ντάκε είναι η ψηλότερη, με ύψος 1.117 μέτρα. Το ηφαίστειο είναι σήμερα ένα από τα πιο ενεργά της Γης, καθώς από το 1955 και μετά είναι σχεδόν συνεχώς ενεργό. Η ηφαιστειακή χερσόνησος βρίσκεται απέναντι από την πόλη Καγκοσίμα και σε απόσταση μόλις οχτώ χιλιομέτρων από αυτή και έχει έκταση 77 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Το Σακουρατζίμα βρίσκεται στην καλντέρα Άιρα, που σχηματίστηκε σε μια τεράστια έκρηξη 22.000 χρόνια πριν. Αρκετές εκατοντάδες κυβικά χιλιόμετρα τέφρας και ελαφρόπετρας εκτινάχθηκαν, με αποτέλεσμα ο θάλαμος μάγματος να καταρρεύσει και να δημιουργήσει μια καλντέρα που έχει διάμετρο πάνω από 20 χιλιόμετρα.