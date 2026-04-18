Γιορτή σήμερα 18 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Αναρωτιέστε ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 18 Απριλίου; Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα σύμφωνα με το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σήμερα, 18 Απριλίου, δεν υπάρχει κάποιο γνωστό ή διαδεδομένο όνομα που να έχει την ονομαστική του εορτή. Ωστόσο, η ημέρα είναι αφιερωμένη σε σημαντικές μορφές της Ορθοδοξίας.

Ποιοι τιμώνται σήμερα 18 Απριλίου

Η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Νεομάρτυρος Ιωάννου του ράπτου

Οσίων Ακακίου

Οσίου Κοσμά

Οσίου Ευθυμίου

Παρότι δεν συνοδεύονται από ευρέως διαδεδομένα ονόματα στο σύγχρονο εορτολόγιο, οι μορφές αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία για την εκκλησιαστική παράδοση.

Λίγα λόγια για τον Νεομάρτυρα Ιωάννη τον Ράπτη

Ο Νεομάρτυρας Ιωάννης ο Ράπτης έζησε στα χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας και μαρτύρησε για την πίστη του στον Χριστό. Αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα των Νεομαρτύρων, οι οποίοι προτίμησαν να θυσιαστούν παρά να αρνηθούν την πίστη τους.

Η μνήμη του τιμάται με ιδιαίτερο σεβασμό, καθώς συμβολίζει τη δύναμη της πίστης και της πνευματικής αντοχής.

