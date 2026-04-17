Κάθε στοιχείο που μπορεί να τους βοηθήσει στη λύση του μυστηρίου του θανάτου της 30χρονης γυναίκας με καταγωγή παό την Αιθιοπία, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Παρασκευής στο κέντρο της Αθήνας, έχουν αναζητήσει οι αστυνομικοί που ερευνούν την υπόθεση.

Για πολλές ώρες τα έμπειρα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονταν στο σημείο που έγιναν όλα, στο κέντρο της Αθήνας, προσπαθώντας να συλλέξουν όλα τα δεδομένα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έγινε λεπτομερής έρευνα τόσο στο σημείο που βρέθηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα, στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας, όσο και στο παράθυρο μεταξύ 3ου και 4ου ορόφου, από όπου έπεσε στο κενό.

Τι έχουν εντοπίσει οι αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κηλίδες αίματος σε αρκετά σημεία στους χώρους που κινήθηκε η 30χρονη γυναίκα.

Επίσης, τόσο το θύμα, όσο και ο 45χρονος άνδρας με τον οποίο είχε κανονίσει ραντεβού μέσω εφαρμογής γνωριμιών, είχαν εκδορές και αμυχές. Το γεγονός αυτό, ενισχύει τη θεωρία ότι προηγήθηκε πάλη μεταξύ των δύο ατόμων, με την τραγική κατάληξη της 30χρονης.

Παράλληλα, αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δουν τις κινήσεις του άνδρα και της άτυχης γυναίκας.

Στο μικροσκόπιο ο 45χρονος

Κεντρικό πρόσωπο στις έρευνες των αστυνομικών αρχών είναι ο 45χρονος που ήταν το τελευταίο πρόσωπο που συναντήθηκε με το θύμα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, θα κινηθεί εναντίον του η διαδικασία της σύλληψης για την υπόθεση, ωστόσο δεν έχουν αποσαφηνιστεί από τον αρμόδιο εισαγγελέα οι κατηγορίες που θα αντιμετωπίσει.

Ο 45χρονος φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ζήτησε από την 30χρονη να φύγει κάποια στιγμή από το διαμέρισμα που βρίσκονταν, χωρίς να γνωρίζει τι συνέβη στη συνέχεια.

Επίσης, είπε στους αστυνομικούς ότι άκουσε θόρυβο από σπάσιμο τζαμιού, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει πώς βρέθηκε νεκρή στον ακάλυπτο η 30χρονη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 45χρονος δεν άνοιξε την πόρτα του διαμερίσματος στους αστυνομικούς και χρειάστηκε η παρέμβαση του ιδιοκτήτη του για να προσαχθεί από τις Αρχές.

Τι εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ.

Οι έμπειροι αστυνομικοί που εξετάζουν την υπόθεση εξετάζουν ήδη δύο πιθανά σενάρια για τα όσα συνέβησαν στην πολυκατοικία του κέντρου της Αθήνας.

Να καταδίωκε ο άνδρας τη γυναίκα και εκείνη σε μια πράξη απελπισίας να έσπασε το παράθυρο για να διαφύγει ή να την έσπρωξε εκείνος στο κενό.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, τα παράθυρα της πολυκατοικίας είναι σφραγισμένα και δεν έχουν μηχανισμό για να ανοίγουν. Έτσι, θα πρέπει κάποιος να σπάσει το τζάμι για να βρεθεί εκτός.

Κρίσιμη η αναφορά του ιατροδικαστή

Ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στην υπόθεση θα παίξει και η αναφορά του ιατροδικαστή που θα εξετάσει τη σορό της 30χρονης γυναίκας.

Οι αστυνομικοί περιμένουν την εκτίμησή του για τα τραύματα που είχε η άτυχη γυναίκα και αν υπήρχαν άλλες αιτίες θανάτου εκτός της πτώσης.